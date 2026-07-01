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putyin írország volodimir zelenszkij ukrajna oroszország

Pusztító csapásra készülnek Putyinék – az ukrán elnök a hírre azonnal hazautazott Írországból

2026. július 01. 21:25

Zelenszkij szerint Oroszország elnöke már jó ideje foglalkozik a támadás előkészítésével, ami már az éjszaka során megtörténhet.

2026. július 01. 21:25
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Az ukrán hírszerzés értesülései szerint Oroszország újabb súlyos rakéta- és dróntámadásra készül Ukrajna ellen, ami akár már az éjjel megtörténhet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Írországban, Micheál Martin ír miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy emiatt küldöttségével nagyon gyorsan hazatér – adta hírül a HVG.

„Ma rendkívül aggasztó információkat kaptunk egy újabb súlyos orosz támadás előkészítéséről. Hírszerzési adataink vannak erről, ezért közvetlenül a sajtótájékoztató és a megbeszélésünk után a csapatommal nagyon gyorsan visszatérek Ukrajnába. Arra kérem az ukránokat, hogy legyenek különösen óvatosak, vigyázzanak magukra, gyermekeikre, családjukra, használják az óvóhelyeket, és figyeljék, van-e légiriadó” – hangsúlyozta az elnök az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök már jó ideje foglalkozik ennek a pusztító csapásnak az előkészítésével, és az már a mostani éjszaka során megtörténhet.

„Putyin csakis az országunk, a szomszédaink és az egész európai kontinens elleni agresszióban látja a jövőt”

– mondta Ukrajna elnöke.

Közölte, hogy kiadta a szükséges utasításokat a fegyveres erőknek, és az ukrán légvédelem minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy reagálni tudjon a fenyegetésekre.

Az ukrán elnök Dublinban részt vett azon az ünnepségen, amelyet az Európai Unió Tanácsában mostantól betöltött ír soros elnökség alkalmából rendeztek meg – írja a HVG.

Nyitókép:AFP/Paul Faith 

Összesen 45 komment

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Bastyaelvtars
2026. július 02. 00:22
Biztos igaz ha a mandiner írja. Bár a mandineren heti kétszer összeomlik az ukrán hadsereg :))
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figyelő4322
2026. július 01. 23:58
Vannak olyan spekulációk, hogy Putyin egy kisebb atomtöltettel fog figyelmeztetést küldeni. Nem egy városra, hanem olyan helyre, ahol nem túl sokan sérülnek/ halnak meg. Lehet, hogy Ogyessza közelében a Fekete Tengerbe fog becsapódni. Ogyessza városa egy jó nagy cunámit kaphat a robbanástól. Persze néhány orosz beavatotton kívül nem tudja senki, hogy pontosan mi, mikor és hogyan fog történni...
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0
0
figyelő4322
2026. július 01. 23:48
"Ma rendkívül aggasztó információkat kaptunk egy újabb súlyos orosz támadás előkészítéséről. Hírszerzési adataink vannak erről..." - Zselé mester nyilatkozta. Ez tényleg MINDENKIT hülyének néz? Hírszerzési adatok? Folyékonyan, szemrebbenés nélkül hazudik, mint Magyar csicskája. Igaz, kapott információkat erről. De nem a hírszerzésétől, hanem a ruszki elnök szájából. Nyíltan kimondta Putyin a sok orosz civil halála kapcsán, hogy lesz egy méltó visszavágás, ami talán kicsit észre téríti a kijevi (maffia) kormányt.
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2
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NewWorldOrder
2026. július 01. 23:40
Darálják már le ezt az ukrajna nevû pöcegödröt és legyen végre béke. Brüsszel is mehet.
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