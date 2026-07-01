Pusztító csapásra készülnek Putyinék – az ukrán elnök a hírre azonnal hazautazott Írországból

Az ukrán hírszerzés értesülései szerint Oroszország újabb súlyos rakéta- és dróntámadásra készül Ukrajna ellen, ami akár már az éjjel megtörténhet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Írországban, Micheál Martin ír miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy emiatt küldöttségével nagyon gyorsan hazatér – adta hírül a HVG.

„Ma rendkívül aggasztó információkat kaptunk egy újabb súlyos orosz támadás előkészítéséről. Hírszerzési adataink vannak erről, ezért közvetlenül a sajtótájékoztató és a megbeszélésünk után a csapatommal nagyon gyorsan visszatérek Ukrajnába. Arra kérem az ukránokat, hogy legyenek különösen óvatosak, vigyázzanak magukra, gyermekeikre, családjukra, használják az óvóhelyeket, és figyeljék, van-e légiriadó” – hangsúlyozta az elnök az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök már jó ideje foglalkozik ennek a pusztító csapásnak az előkészítésével, és az már a mostani éjszaka során megtörténhet.