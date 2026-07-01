Pusztító csapásra készülnek Putyinék – az ukrán elnök a hírre azonnal hazautazott Írországból

Újabb történelmi csapásról tett bejelentést Zelenszkij
Békére van szükség, és ezt az orosz vezetésnek is fel kell ismernie – mondta az ukrán elnök.
Zelenszkij szerint Oroszország elnöke már jó ideje foglalkozik a támadás előkészítésével, ami már az éjszaka során megtörténhet.
Az ukrán hírszerzés értesülései szerint Oroszország újabb súlyos rakéta- és dróntámadásra készül Ukrajna ellen, ami akár már az éjjel megtörténhet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Írországban, Micheál Martin ír miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy emiatt küldöttségével nagyon gyorsan hazatér – adta hírül a HVG.
„Ma rendkívül aggasztó információkat kaptunk egy újabb súlyos orosz támadás előkészítéséről. Hírszerzési adataink vannak erről, ezért közvetlenül a sajtótájékoztató és a megbeszélésünk után a csapatommal nagyon gyorsan visszatérek Ukrajnába. Arra kérem az ukránokat, hogy legyenek különösen óvatosak, vigyázzanak magukra, gyermekeikre, családjukra, használják az óvóhelyeket, és figyeljék, van-e légiriadó” – hangsúlyozta az elnök az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.
Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök már jó ideje foglalkozik ennek a pusztító csapásnak az előkészítésével, és az már a mostani éjszaka során megtörténhet.
„Putyin csakis az országunk, a szomszédaink és az egész európai kontinens elleni agresszióban látja a jövőt”
– mondta Ukrajna elnöke.
Közölte, hogy kiadta a szükséges utasításokat a fegyveres erőknek, és az ukrán légvédelem minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy reagálni tudjon a fenyegetésekre.
Az ukrán elnök Dublinban részt vett azon az ünnepségen, amelyet az Európai Unió Tanácsában mostantól betöltött ír soros elnökség alkalmából rendeztek meg – írja a HVG.
Nyitókép:AFP/Paul Faith