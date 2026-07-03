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jobboldal Egyesült Államok Steve Bannon baloldal

„Haldoklik a régi politika” – figyelmeztet Steve Bannon

2026. július 03. 14:19

A jobboldali populizmus guruja szerint mind a baloldal, mind a jobboldal alapvető változásban van.

2026. július 03. 14:19
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Az Egyesült Államok egy átalakuló politikai pillanatban van, és mindkét párt vezetése jelentősen le van maradva – monda Steve Bannon a Politicónak. Az amerikai Bannon a jobboldal új hullámának egyik vezető politikai gondolkodója és Donald Trump tanácsadója volt az elmúlt években.

„Új politikával nézünk szembe. A régi politika haldoklását látjuk magunk előtt”

 – jelentette ki Bannon. „Látjuk, ahogy porig ég a szemünk előtt.” Steve Bannon azzal érvel, hogy a Mamdani-féle újbalos demokraták egy olyan alapvető lelkesedésre csaptak le, amelyen a demokrata elit eddig aludt. És a republikánus elit sem jár sokkal jobban, mondja, különösen a baloldal „ingyenes bérletek” törekvésére adott válaszukat tekintve. Bannon szerint a Republikánus Pártnak a saját jobboldali populista politikájára kell támaszkodnia.

Bannon azt is kifejtette: miért gondolja, hogy a pénz már nem a kulcs a választások megnyeréséhez; miért nem tudják a hagyományos republikánusok legyőzni a baloldal gazdasági üzenetét; és miért gondolja, hogy bárki, aki még mindig a „régi politikát” játssza – adócsökkentések, külföldi háborúk –, annak vége.

„A modern politika nem a pénzről szól. A választók egyéni bevonzásáról van szó. 

Lendületük azért van, mert üzenetükkel bevonzzák az embereket. Ezek az emberek hisznek ebben, és készek rendkívüli távokra is elmenni, hogy kapcsolatba lépjenek, hogy eladják nekik az eszméiket, és ez a modern politika. A pénzed nemcsak hogy nem fog segíteni rajtad, hanem ellened fog fordulni” – fejtette ki Bannon. A republikánusoknak azt is üzente: „Az egyetlen dolog, ami megmentheti a republikánusokat, az az alacsonyabb szavazási hajlandóságú, kevésbé tájékozott Trump-szavazók – akik már Trump-szavazók – tömeges részvétele a választásokon, hogy megmentsék a Képviselőházat, különben le lesznek mosva. Most azt hiszem, az emberek kezdik komolyan venni a figyelmeztetésemet.”

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Nyitókép: IWAMURA / AFP

Összesen 2 komment

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DE JÓ
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2026. július 03. 16:13 Szerkesztve
Szerintem: Sajnos, az amerikai és angol jobboldal bealudt, és még mindig azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, mert bármihez van erejük és hatalmuk, és a politikai csak arról szól, hogy a hatalmukat, vagyonukat, kiváltságaikat növeljék vele. Sajnos nagyrészt retardált, vicsorgó öregurak, akik mindenkit fizikai erőszakkal akarnak eltakarítani az útjukból. Avitt önteltségükben sem a választási vereségekre, sem a nép hangjára nem hajlandók odafigyelni. Nem jó ezzel szembesülni, de muszáj! Vonzó alternatíva kell, frisseség, nyitottság, korszerűség, új, lelkesítő célok és új, hiteles arcok kellenek. A választót csak eszköznek tekintő, a tisztességet csak imitáló öregurak kora lejárt. A libsi ideológiára építkező hatalmi csoport a médiát és az információt már kisajátította, stratégiát és menetrendet épít, és nagyon széles hálózatba szerveződött. A jobboldal meg csak néz, és ugyanazt teszi és mondja, mint száz éve. (Ezt most jól megmondtam.🙂Kár, hogy ettől nem változik semmi. 😕🙂)
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Irgum-burgum
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2026. július 03. 14:35 Szerkesztve
Trump és a Republikánus Párt hatalmasat fognak bukni a félidős választáson. Az amerikai választóknak iszonyatosan elegük van abból, hogy az életszínvonal egyre rosszabb, a benzinár egyre magasabb, miközben Trump különféle háborús kalandokba viszi az országot, mellébeszél az Epstein-ügyben és a vagyona egyre inkább nő...
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