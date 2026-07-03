„Haldoklik a régi politika” – figyelmeztet Steve Bannon

Steve Bannon szabad: kiengedték a börtönből Trump egykori tanácsadóját
Az egykori tanácsadót 2022-ben ítélték el, amiért nem jelent meg az időközben megszűnt képviselőházi bizottság által január 6-án elrendelt meghallgatáson.
A jobboldali populizmus guruja szerint mind a baloldal, mind a jobboldal alapvető változásban van.
Az Egyesült Államok egy átalakuló politikai pillanatban van, és mindkét párt vezetése jelentősen le van maradva – monda Steve Bannon a Politicónak. Az amerikai Bannon a jobboldal új hullámának egyik vezető politikai gondolkodója és Donald Trump tanácsadója volt az elmúlt években.
„Új politikával nézünk szembe. A régi politika haldoklását látjuk magunk előtt”
– jelentette ki Bannon. „Látjuk, ahogy porig ég a szemünk előtt.” Steve Bannon azzal érvel, hogy a Mamdani-féle újbalos demokraták egy olyan alapvető lelkesedésre csaptak le, amelyen a demokrata elit eddig aludt. És a republikánus elit sem jár sokkal jobban, mondja, különösen a baloldal „ingyenes bérletek” törekvésére adott válaszukat tekintve. Bannon szerint a Republikánus Pártnak a saját jobboldali populista politikájára kell támaszkodnia.
Bannon azt is kifejtette: miért gondolja, hogy a pénz már nem a kulcs a választások megnyeréséhez; miért nem tudják a hagyományos republikánusok legyőzni a baloldal gazdasági üzenetét; és miért gondolja, hogy bárki, aki még mindig a „régi politikát” játssza – adócsökkentések, külföldi háborúk –, annak vége.
„A modern politika nem a pénzről szól. A választók egyéni bevonzásáról van szó.
Lendületük azért van, mert üzenetükkel bevonzzák az embereket. Ezek az emberek hisznek ebben, és készek rendkívüli távokra is elmenni, hogy kapcsolatba lépjenek, hogy eladják nekik az eszméiket, és ez a modern politika. A pénzed nemcsak hogy nem fog segíteni rajtad, hanem ellened fog fordulni” – fejtette ki Bannon. A republikánusoknak azt is üzente: „Az egyetlen dolog, ami megmentheti a republikánusokat, az az alacsonyabb szavazási hajlandóságú, kevésbé tájékozott Trump-szavazók – akik már Trump-szavazók – tömeges részvétele a választásokon, hogy megmentsék a Képviselőházat, különben le lesznek mosva. Most azt hiszem, az emberek kezdik komolyan venni a figyelmeztetésemet.”
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Az egykori tanácsadót 2022-ben ítélték el, amiért nem jelent meg az időközben megszűnt képviselőházi bizottság által január 6-án elrendelt meghallgatáson.
Nyitókép: IWAMURA / AFP