„Haldoklik a régi politika” – figyelmeztet Steve Bannon

Az Egyesült Államok egy átalakuló politikai pillanatban van, és mindkét párt vezetése jelentősen le van maradva – monda Steve Bannon a Politicónak. Az amerikai Bannon a jobboldal új hullámának egyik vezető politikai gondolkodója és Donald Trump tanácsadója volt az elmúlt években.

„Új politikával nézünk szembe. A régi politika haldoklását látjuk magunk előtt”

– jelentette ki Bannon. „Látjuk, ahogy porig ég a szemünk előtt.” Steve Bannon azzal érvel, hogy a Mamdani-féle újbalos demokraták egy olyan alapvető lelkesedésre csaptak le, amelyen a demokrata elit eddig aludt. És a republikánus elit sem jár sokkal jobban, mondja, különösen a baloldal „ingyenes bérletek” törekvésére adott válaszukat tekintve. Bannon szerint a Republikánus Pártnak a saját jobboldali populista politikájára kell támaszkodnia.