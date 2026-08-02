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indonéziában makassar madura - sziget tűz

Súlyos kompbaleset történt Indonéziában

2026. augusztus 02. 14:59

A komp körülbelül 250 utast és legénységi tagot szállított.

2026. augusztus 02. 14:59
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Öt ember meghalt és 41 eltűnt, miután egy komp kigyulladt Indonézia partjainál. Az eset hatalmas keresési és mentési akciót indított el a 250 rekedt utas megmentése érdekében – írja a The Sun. A mentőhajók legénysége a hajó evakuálására készül. A tűz alig néhány órával azután tört ki, hogy a Mutiara Sentosa 2 elindult a surabayai kikötőből Makassar felé.

A komp körülbelül 250 utast és legénységi tagot szállított, amikor lángra kapott a Madura-sziget közelében. A képeken látható, ahogy hatalmas, sűrű fekete füstfelhők törnek elő a hajóból. A hatóságok közlése szerint az utasokat és a rakományt mentőhajókra szállítják át. A lap közlése szerint 11 óra 20 perc körül még 40 ember maradt a fedélzeten, miközben a tűz a hajó belsejében tombolt – írta a Straits Times. 

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Nyitókép: AFP

 

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