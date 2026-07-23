Pokoli lángok: Ezreket kellett kitelepíteni Franciaországban

A hatóságok közlése szerint több mint tízezer embert, köztük sok turistát kellett evakuálni a Bordeaux-tól nyugatra mintegy kétezer hektárt felperzselő tűz miatt. Nyolc üdülőközpontot és három kempinget kellett kiüríteni, köztük egy felkapott naturista kempinget Cap Ferret-től északra. A kedden a Bordeaux melletti Merignacnál pusztító tűz oltásakor életét vesztő két tűzoltó előtt szerdán az X közösségi platformon Laurent Nunez francia belügyminiszter is lerótta tiszteletét. A helyenként 40 fokot is meghaladó hőmérséklettel érkező újabb hőhullám miatt az olaszországi Szicíliában is súlyos helyzet alakult ki.

A szigeten, ahol számos erdőtűz pusztít, egy bevetésen dolgozó 59 éves tűzoltó haláláról számoltak be csütörtökön a hatóságok. A közlemény szerint a férfi a Caltanissetta tartománybeli San Cataldóban egy nagy kiterjedésű tűz oltása közben esett össze, és vesztette életét, egy másik tűzoltót pedig kórházba kellett szállítani. A sziget középső részén fekvő Agrigento tartományban, Santo Stefano Quisquina több mint 100 lakóját evakuálták, egy kórház 22 betegét pedig egy másik kórházba szállították át, miután egy erdőtűz elérte a település szélét.