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erdőtűz bordeaux franciaország tűz

Pokoli lángok: Ezreket kellett kitelepíteni Franciaországban

2026. július 23. 12:48

Turisták ezreit telepítették ki Franciaország délnyugati részén egy gyorsan terjedő erdőtűz miatt.

2026. július 23. 12:48
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A hatóságok közlése szerint több mint tízezer embert, köztük sok turistát kellett evakuálni a Bordeaux-tól nyugatra mintegy kétezer hektárt felperzselő tűz miatt. Nyolc üdülőközpontot és három kempinget kellett kiüríteni, köztük egy felkapott naturista kempinget Cap Ferret-től északra. A kedden a Bordeaux melletti Merignacnál pusztító tűz oltásakor életét vesztő két tűzoltó előtt szerdán az X közösségi platformon Laurent Nunez francia belügyminiszter is lerótta tiszteletét. A helyenként 40 fokot is meghaladó hőmérséklettel érkező újabb hőhullám miatt az olaszországi Szicíliában is súlyos helyzet alakult ki. 

A szigeten, ahol számos erdőtűz pusztít, egy bevetésen dolgozó 59 éves tűzoltó haláláról számoltak be csütörtökön a hatóságok. A közlemény szerint a férfi a Caltanissetta tartománybeli San Cataldóban egy nagy kiterjedésű tűz oltása közben esett össze, és vesztette életét, egy másik tűzoltót pedig kórházba kellett szállítani. A sziget középső részén fekvő Agrigento tartományban, Santo Stefano Quisquina több mint 100 lakóját evakuálták, egy kórház 22 betegét pedig egy másik kórházba szállították át, miután egy erdőtűz elérte a település szélét.

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A tűzoltók, az erdészeti hatóságok és a polgári védelem egységei napok óta küzdenek a Szicílián fellángolt tüzek ellen, amelyeknek terjedését az erős szél is segíti. A hatóságok szerint számos tüzet gyújtogatás okozott. Renato Schifani, Szicília tartományi elnöke szerdán este arról tájékoztatta a sajtót, hogy a szerdán bejelentett 344 tűz közül csaknem ötvenet még nem tudtak megfékezni. A Legambiente Sicilia környezetvédelmi szervezet szerint vészhelyzet alakult ki a szigeten, ezért a hadsereg bevetését követelte a tűzoltás támogatására és a veszélyeztetett területek védelmére. Olaszország más régióiból, a Szicíliával szomszédos Calabriából, továbbá Molise, Szardínia, Puglia, Umbria és Toszkána vidékéről is jelentettek komoly erdőtüzeket. Európában idén már nagyobb területet égettek fel a tűzvészek az elmúlt húsz év éves átlagánál, miközben a világ leggyorsabban felmelegedő kontinensén eddig már három, gyakorlatilag egymást követő hőhullámot kellett átvészelni.

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Összesen 3 komment

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masikhozzaszolo
2026. július 23. 13:37
Ha hír lenne így szólna: Terrorosták ezreit telepítették ki...
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Potymog
2026. július 23. 13:17
Nálunk is egyre melegebb van, és egyre több az aszály, ezért fejleszteni kéne a tűzoltóságot Magyarországon, mielőtt nagyobb baj lenne.
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alenka
2026. július 23. 13:04
Nekem úgy tűnik, túl sok arrafelé a cionista zsidó turista. Azok gyújtogatnak mindenütt boldogan.
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