Magyar turisták menekülnek a horvátországi erdőtűz elől (FOTÓK)

Magyar turisták is érintettek abban a súlyos erdőtűzben, amely csütörtök éjjel ütött ki a horvátországi Omiš térségében. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek az erős szél miatt, több lakóházat is veszélyeztettek, ezért helyieknek és turistáknak egyaránt menekülniük kellett. Több magyar család arról számolt be, hogy saját döntésből hagyta el a térséget, mert a tűz percek alatt a közelükbe ért – írja cikkében az atv.hu.

A tűz a Lokva Rogoznica térségében keletkezett, majd az erős szél hatására gyorsan továbbterjedt a tengerparti települések felé.