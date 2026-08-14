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magyar turista tűz Horvátország

Magyar turisták menekülnek a horvátországi erdőtűz elől (FOTÓK)

2026. augusztus 14. 08:31

A lángok a Lokva Rogoznica térségben keletkeztek, majd az erős szél hatására gyorsan továbbterjedtek a tengerparti települések felé.

2026. augusztus 14. 08:31
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Magyar turisták is érintettek abban a súlyos erdőtűzben, amely csütörtök éjjel ütött ki a horvátországi Omiš térségében. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek az erős szél miatt, több lakóházat is veszélyeztettek, ezért helyieknek és turistáknak egyaránt menekülniük kellett. Több magyar család arról számolt be, hogy saját döntésből hagyta el a térséget, mert a tűz percek alatt a közelükbe ért – írja cikkében az atv.hu. 

 

A tűz a Lokva Rogoznica térségében keletkezett, majd az erős szél hatására gyorsan továbbterjedt a tengerparti települések felé. 

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A környéken nyaraló honfitársaink drámai pillanatokról számoltak be. Egy Stanićiben tartózkodó család szerint a füstszag érzékelése után kezdtek csomagolni, de ekkor még nem sejtették, milyen komoly a helyzet. A szél azonban hirtelen megfordította a tűz terjedési irányát, és rövid idő alatt közvetlenül a közelükbe értek a lángok. 

A menekülés során autóik is károsodtak, egyes műanyag elemek a hőségtől megolvadtak.

 

Más magyarok szerint „perceken múlott” a biztonságos távozásuk. Többen úgy nyilatkoztak, hogy nem kaptak hivatalos felszólítást az evakuálásra, ezért saját elhatározásból indultak útnak, amikor látták a tűz gyors terjedését.

A horvát tűzoltóság jelentése szerint már az első órákban több mint száz tűzoltó dolgozott a helyszínen, az éjszaka folyamán pedig tovább erősítették az oltásban részt vevő alakulatokat. 

A lángok házakat, járműveket és a környező növényzetet is veszélyeztették, egyes útszakaszokat lezártak a forgalom elől. 

A hatóságok továbbra is a tűz megfékezésén dolgoznak, miközben a térségben tartózkodó lakosokat és turistákat fokozott óvatosságra figyelmeztetik.

 

Ivan Pavicevic, Omis alpolgármestere arról számolt be, hogy egy, a tűzben megsérült férfit kórházba szállítottak.

Fotók: index.hr

 

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Összesen 10 komment

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rottyos-ducse
2026. augusztus 14. 09:52
egy magyar turistat se sikerult meginterjuvolni azaz ez a cikk full kamu
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0
2
masikhozzaszolo
•••
2026. augusztus 14. 09:50 Szerkesztve
Hazahozta a Külügy őket? Sok szerencséjük volt?
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2
0
ördöngös pepecselés
2026. augusztus 14. 09:48
menekülnek de hova? Magyarországon poloskajárás pusztít
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3
0
Bitrex®
2026. augusztus 14. 09:12
Sok szerencsét! Ha szomjasak, akkor igyanak, és ha forró a levegő, ne lélegezzenek túl sokat. /Orbán Anita, az Ön külügyminisztere/
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6
0
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