Magyar turisták menekülnek a horvátországi erdőtűz elől (FOTÓK)

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A lángok a Lokva Rogoznica térségben keletkeztek, majd az erős szél hatására gyorsan továbbterjedtek a tengerparti települések felé.
Magyar turisták is érintettek abban a súlyos erdőtűzben, amely csütörtök éjjel ütött ki a horvátországi Omiš térségében. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek az erős szél miatt, több lakóházat is veszélyeztettek, ezért helyieknek és turistáknak egyaránt menekülniük kellett. Több magyar család arról számolt be, hogy saját döntésből hagyta el a térséget, mert a tűz percek alatt a közelükbe ért – írja cikkében az atv.hu.
A tűz a Lokva Rogoznica térségében keletkezett, majd az erős szél hatására gyorsan továbbterjedt a tengerparti települések felé.
A környéken nyaraló honfitársaink drámai pillanatokról számoltak be. Egy Stanićiben tartózkodó család szerint a füstszag érzékelése után kezdtek csomagolni, de ekkor még nem sejtették, milyen komoly a helyzet. A szél azonban hirtelen megfordította a tűz terjedési irányát, és rövid idő alatt közvetlenül a közelükbe értek a lángok.
A menekülés során autóik is károsodtak, egyes műanyag elemek a hőségtől megolvadtak.
Más magyarok szerint „perceken múlott” a biztonságos távozásuk. Többen úgy nyilatkoztak, hogy nem kaptak hivatalos felszólítást az evakuálásra, ezért saját elhatározásból indultak útnak, amikor látták a tűz gyors terjedését.
A horvát tűzoltóság jelentése szerint már az első órákban több mint száz tűzoltó dolgozott a helyszínen, az éjszaka folyamán pedig tovább erősítették az oltásban részt vevő alakulatokat.
A lángok házakat, járműveket és a környező növényzetet is veszélyeztették, egyes útszakaszokat lezártak a forgalom elől.
A hatóságok továbbra is a tűz megfékezésén dolgoznak, miközben a térségben tartózkodó lakosokat és turistákat fokozott óvatosságra figyelmeztetik.
Ivan Pavicevic, Omis alpolgármestere arról számolt be, hogy egy, a tűzben megsérült férfit kórházba szállítottak.
Fotók: index.hr