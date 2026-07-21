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catl debrecen tűz akkumulátorgyár

Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén

2026. július 21. 17:14

Az érintett területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg.

2026. július 21. 17:14
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Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési (felvonulási) területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban – tájékoztatta a vállalat az MTI-t.

Közleményükben azt írták, az érintett, mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította.

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Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke nem jelentős.

A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják – jelezték a közleményben.

(MTI) 

A nyitókép illusztráció (Facebook)

 

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
bagira004
2026. július 21. 18:04
Valaki tüzeskedett , gyanítható azok közül való akik az akku gyárat németekhez vitetnék.
Válasz erre
3
1
kisskiss-7
2026. július 21. 17:50
🍓 H​​e​​​l​​​y​i​​ ​​​c​​s​​a​​j​​​ok ​szexre ​​​m​á​r​​a​​:​​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​​​.​​​𝗧​𝗢​​​𝗣
Válasz erre
0
1
egyszeri
•••
2026. július 21. 17:48 Szerkesztve
"mintegy 20-30 négyzetméteres területen" Hűha! Helikoptereket is bevetettek az oltásnál? Esetleg mozgósították a katonaságot a környék kilakoltatása végett? Az 5x5 méteres területen dúló tűz majd bejárja a világsajtót, nem kellett volna mindjárt poroltókkal eloltani, így már nincs mit filmezni!
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0
1
kisskiss-7
2026. július 21. 17:41
🍓 H​​​e​​l​y​​​i​​​ ​​​c​​​s​​​a​​j​​ok ​​szexre ​​m​​​á​​r​​​a​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​.​𝗧​​𝗢​​​𝗣
Válasz erre
0
0
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