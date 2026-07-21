Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén

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Az érintett területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg.
Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési (felvonulási) területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban – tájékoztatta a vállalat az MTI-t.
Közleményükben azt írták, az érintett, mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította.
Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke nem jelentős.
A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják – jelezték a közleményben.
(MTI)
A nyitókép illusztráció (Facebook)