„A tűz úgy terjedt, mint a puskapor” – tizenkét halottja van a spanyol erdőtűznek

Egy ír nő elmondta, hogy eltűnt a lánya, aki egy piros Ford Fiestát vezetett, és kutyája is vele volt. Egy másik, az Egyesült Államokból származó személy arról számolt be, hogy bátyja egy 10 fős csoport tagja volt, akik egy patak melletti völgyön keresztül próbáltak menekülni.

A tűz feltehetően egy megszakadt áramkábel miatt keletkezett, amely az út melletti árokba esett. A lángok két óra alatt 15 kilométer sebességgel terjedtek – mondta Moreno. Az Endesa közüzemi vállalat szóvivője azonban cáfolta ezt az állítást, mondván, hogy a kábel nem volt feszültség alatt.

Bedar faluban, ahol a hivatalos adatok szerint 2022-ben az 1 009 lakos közel fele brit volt, a rendőrség házról házra járt, hogy meggyőzze az olykor vonakodó lakosokat a távozásról, miközben a lángok az előző nap már a házakhoz közeledtek.