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spanyolország tűz áldozat

„A tűz úgy terjedt, mint a puskapor” – tizenkét halottja van a spanyol erdőtűznek

2026. július 11. 10:40

Az áldozatok többsége külföldi volt, akik nem hallgattak a helybenmaradási felszólításokra és menekülés közben érték őket utol a lángok.

2026. július 11. 10:40
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Legalább 12 ember életét vesztette, miközben megpróbált elmenekülni egy dél-spanyolországi erdőtűz elől, 23-an pedig eltűntek – számolt be Reuters hírügynökség. 

Az áldozatok között egy spanyol állampolgár is volt, a többiek pedig úgy tűnik, külföldi állampolgárok voltak, akik figyelmen kívül hagyták a helyben maradásra vonatkozó utasításokat – mondta Antonio Sanz, az andalúziai régió vészhelyzeti vezetője.

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Az áldozatok autóval próbáltak menekülni, de elnyelte őket a lángok tengere, amely a szél hatására gyorsan terjedt az Almeria tartománybeli Los Gallardos város körüli erdős területen

 – mondta.

Négy ember, akik – mivel autójuk kormánykeréke a jobb oldalon volt – feltehetően britek voltak, egy járműben haltak meg – mondta. További nyolc embert holtan találtak meg, miután nyilvánvalóan elhagyták autóikat, és gyalog próbáltak menekülni egy olyan útvonalon, amely nem szerepelt az evakuációs tervben. A megégett holttestek közül sokakat még DNS-vizsgálattal kellett azonosítani – mondta.

„A tűz úgy terjedt, mint a puskapor”

 – nyilatkozta Juan Manuel Moreno, Andalúzia regionális vezetője az újságíróknak, és a tűzvészt „az egyik leggyorsabbnak és legbonyolultabbnak” nevezte, amit valaha láttak. 

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A eltűntek közül néhányan valószínűleg túrázók voltak, akiket váratlanul ért a tűz az erdőben – mondta Moreno. A mentőalakulatok több túrabotot is találtak a helyszínen.

A körülmények hasonlítanak a szomszédos Portugáliában 2017 júniusában történtekhez, amikor egy hőhullám alatt kitört hatalmas tűzvész több mint 60 ember életét követelte, az áldozatok fele az autójában égett halálra.

A nyár elején bekövetkezett hőhullámok sorozata Spanyolország nagy részét kiszárította és tűzveszélyessé tette, ami a tűzszezon korai kezdetét eredményezte. 

Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer adatai szerint idén eddig körülbelül 57 000 hektár égett le, ami az elmúlt két évtized éves átlagának körülbelül a fele, és az Európai Unióban leégett teljes terület 40%-át teszi ki.

„Általában csak augusztusban szoktunk ilyen tüzeket látni. Most korábban kezdődnek, mert a növényzet hamarabb kiszárad” – mondta Roman Garcia, egy salamancai erdőtűzoltó az állami TVE csatornán.

A tavaly augusztusi rekordhőhullám a három évtized legrosszabb erdőtűz-szezonját váltotta ki, amely 330 000 hektárt égetett el, ami ⁠London területének kétszerese.

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Egy ír nő elmondta, hogy eltűnt a lánya, aki egy piros Ford Fiestát vezetett, és kutyája is vele volt. Egy másik, az Egyesült Államokból származó személy arról számolt be, hogy bátyja egy 10 fős csoport tagja volt, akik egy patak melletti völgyön keresztül próbáltak menekülni.

A tűz feltehetően egy megszakadt áramkábel miatt keletkezett, amely az út melletti árokba esett. A lángok két óra alatt 15 kilométer sebességgel terjedtek – mondta Moreno. Az Endesa közüzemi vállalat szóvivője azonban cáfolta ezt az állítást, mondván, hogy a kábel nem volt feszültség alatt.

Bedar faluban, ahol a hivatalos adatok szerint 2022-ben az 1 009 lakos közel fele brit volt, a rendőrség házról házra járt, hogy meggyőzze az olykor vonakodó lakosokat a távozásról, miközben a lángok az előző nap már a házakhoz közeledtek.

Moreno arra figyelmeztetett, hogy Spanyolországra különösen nehéz tűzveszélyes időszak vár, miután a bőséges téli csapadék erőteljes növényzetnövekedést váltott ki, amely kiszáradva ideális tüzelőanyaggá vált a tüzek számára.

„Még hosszú nyár áll előttünk” – mondta.

Nyitókép: JOSE JORDAN / AFP

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Összesen 3 komment

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sandor
2026. július 11. 12:12
Már Pöti ott elinditotta a tisztitó tűzet.
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Atti bá
2026. július 11. 11:30
:D A hőség hatása a cikkben is érezhető.
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tikkadt-szocske
2026. július 11. 10:51
"A tűz úgy terjedt, mint a puskapor” Eléggé szőrnyű dolog ez, nem kellene hülyeséget írni.
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