Íme a magyarázat: ezért tombolt olyan brutális kánikula június végén

A Délnyugat-Európa felé tartó forró légtömeg június 18-án érte el Spanyolországot, majd észak felé haladva megerősítette a Franciaország felett elhelyezkedő anticiklont. Az erős napsütés tovább melegítette – vagy legalábbis nem engedte lehűlni – az északra sodródott szaharai levegőt, amely az anticiklonban zajló folyamatokkal együtt egy úgynevezett hőkupolát hozott létre.

Az alsó légrétegekben porördögök alakultak ki, az anticiklon peremén pedig – a megnövekedett nedvesség hatására – rövid életű, klasszikus hőzivatarok fejlődtek ki.

Az anticiklon és a hőkupola ezt követően lassan kelet felé terjedt, Németországon keresztül egészen a Kárpát-medencéig. Emiatt Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett ezúttal északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja.