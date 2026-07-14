Macron leszögezte: Ha szükséges, vérrel is megvédjük Európát

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn kijelentette, hogy az európaiak készek megvédeni kontinensüket, „szükség esetén akár vérrel is”, miközben több mint 25 államfőt hívott össze, hogy kifejezzék támogatásukat Ukrajna iránt – számolt be a New York Times.

A Bastille-nap előestéjén a vezetők találkoztak, hogy véglegesítsék a „hajlandók koalíciója” néven ismert multinacionális erő tervét, amelyet az Ukrajna és Oroszország közötti tűzszünet után vetnének be az ukrán hadsereg megerősítése és az ország stabilizálása érdekében.