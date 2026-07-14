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emmanuel macron franciaország politico európa oroszország

Macron leszögezte: Ha szükséges, vérrel is megvédjük Európát

2026. július 14. 06:57

A francia elnök szerint Európa készen áll arra, hogy megvédje magát.

2026. július 14. 06:57
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Emmanuel Macron francia elnök hétfőn kijelentette, hogy az európaiak készek megvédeni kontinensüket, „szükség esetén akár vérrel is”, miközben több mint 25 államfőt hívott össze, hogy kifejezzék támogatásukat Ukrajna iránt – számolt be a New York Times.  

A Bastille-nap előestéjén a vezetők találkoztak, hogy véglegesítsék a „hajlandók koalíciója” néven ismert multinacionális erő tervét, amelyet az Ukrajna és Oroszország közötti tűzszünet után vetnének be az ukrán hadsereg megerősítése és az ország stabilizálása érdekében.

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A találkozó előkészítéseként Macron hétfőn korábban tartotta meg a francia hadseregnek szóló, gyakorlatilag búcsúbeszédnek is tekinthető beszédét. Ez volt Macron utolsó ilyen éves beszéde, mielőtt jövő májusban leköszön az elnöki posztról, és arra használta fel, hogy bemutassa, milyen messzire jutott Franciaország és Európa önvédelmének terén:

 „Igen, a béke a célunk. Igen, nagyra értékeljük a szabadságot és a jogot. És igen, készek vagyunk harcolni azok védelmében, mindig, és ha szükséges, véráldozattal is.”

Ezek a megjegyzések az európai vezetők szélesebb körű törekvését tükrözik, hogy erőt sugározzanak, miközben az Egyesült Államok visszavonul az európai biztonság garanciavállalójaként betöltött szerepéből. A lap megjegyzi: Európa még mindig viszonylag felkészületlen egy nagyobb konfliktusra, de az elmúlt évtizedben jelentősen növelte katonai kiadásait, részben Trump nyomására.

Macron kiemelte a francia katonai költségvetés növekedését közel tízéves hivatali ideje alatt – a 2017-es 32 milliárd euróról az idei 57 milliárd euróra (65 milliárd dollárra). 

Annak érdekében, hogy segítsen Ukrajnának felgyorsítani saját légvédelmi iparának fejlesztését, Franciaország hétfőn bejelentette, hogy nyolc másik európai országgal – köztük Nagy-Britanniával és Németországgal – együtt csatlakozik az úgynevezett ballisztikus rakétavédelmi koalícióhoz.

„Úgy véljük, hogy Európa védelme egy integrált rakétavédelmi rendszer globális megoldását igényli a jövőbeli rakétás fenyegetések elhárítására és legyőzésére – amelyet közös erőfeszítés, technológiai nyitottság és megbízható ipari együttműködés révén kell kialakítani”

 – áll a koalíció tagjainak közös nyilatkozatában.

Nyitókép: Teresa Suarez / POOL / AFP

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Összesen 95 komment

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Sorrend:
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. július 14. 10:45
Macron a ruszkiktól, azaz a Mihazánkosoktól védi meg Európát.😄
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fatman
2026. július 14. 10:40
ja, Oroszország Európa része! védd meg a véreddel az ukrán nácik ellen! hülye fasz!!!!
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irondome
2026. július 14. 10:35
A tiéddel, te hülyegyerek!
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akkkkorki
2026. július 14. 10:20
Látnám már a te véred folyni az ukrán sikságon te senkiházi moslék rohadék.
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