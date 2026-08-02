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blaha lujza személyautó villamosmegálló

Autó csapódott a Balha Lujza téri villamosmegállóba

2026. augusztus 02. 19:49

A balesetben a megálló egyik nagy méretű üvegtáblája is összetört. A helyszínre mentőt és tűzoltókat is riasztottak, a járművet áramtalanították.

2026. augusztus 02. 19:49
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Egy személyautó hajtott a budapesti Blaha Lujza téri villamosmegállóba vasárnap délután – közölte a katasztrófavédelem. Az ütközésben összetört a megálló egyik nagy méretű üvegtáblája, a helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset Budapest VIII. kerületében, a József körúton történt. A személykocsi a villamosmegállónak csapódott, az ütközés következtében pedig megrongálódott a megálló szerkezete. A megállóban várakozó egyik utashoz mentőt riasztottak.

A mentők egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen áramtalanították a járművet.

Nyitókép: Pixabay

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Korrupt Kornél
2026. augusztus 02. 21:28
"Autó csapódott a Balha Lujza téri villamosmegállóba" Ennek az róját miért is nem rúgták ki?
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0
0
No comment no cry
•••
2026. augusztus 02. 21:23 Szerkesztve
"Balha Lujza tér" Nem úgy tűnik, hogy javult a mandiner színvonala a 60 ember kirúgása után. Amúgy mit keres egy ilyen hír a mandineren?
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0
0
othetvenhat
2026. augusztus 02. 20:38
"Balha Lujza tér " - "Balha Lujza tér " - az valahol a Kőricz Zsigmond Mór tér környékén lehet !
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3
0
Szerintem
2026. augusztus 02. 19:58
A kurva anyját már a drogterjesztő tiszaros maffiának.
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11
0
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