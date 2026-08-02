Autó csapódott a Balha Lujza téri villamosmegállóba

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A balesetben a megálló egyik nagy méretű üvegtáblája is összetört. A helyszínre mentőt és tűzoltókat is riasztottak, a járművet áramtalanították.
Egy személyautó hajtott a budapesti Blaha Lujza téri villamosmegállóba vasárnap délután – közölte a katasztrófavédelem. Az ütközésben összetört a megálló egyik nagy méretű üvegtáblája, a helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset Budapest VIII. kerületében, a József körúton történt. A személykocsi a villamosmegállónak csapódott, az ütközés következtében pedig megrongálódott a megálló szerkezete. A megállóban várakozó egyik utashoz mentőt riasztottak.
A mentők egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen áramtalanították a járművet.
Nyitókép: Pixabay