Autó csapódott a Balha Lujza téri villamosmegállóba

Egy személyautó hajtott a budapesti Blaha Lujza téri villamosmegállóba vasárnap délután – közölte a katasztrófavédelem. Az ütközésben összetört a megálló egyik nagy méretű üvegtáblája, a helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset Budapest VIII. kerületében, a József körúton történt. A személykocsi a villamosmegállónak csapódott, az ütközés következtében pedig megrongálódott a megálló szerkezete. A megállóban várakozó egyik utashoz mentőt riasztottak.

A mentők egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen áramtalanították a járművet.

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