Ha fellépett valahol, napokig álltak sorba jegyekért – Blaha Lujzára emlékezünk

Budapest világvárossá lett modern vasúttal, földalattival, bérházak és gyárak tömegeivel. Világhírű művészeket nevelt fel az ország. Bár a 19. század elején a város rácok, görögök, németek lakta, a magyarok által lenézett hely volt – erről az olasz származású Gvadányi írt humorosan –, a század végére elmagyarosodott. Sőt, a szabadságharc leverése, a véres Bach­-korszak ellenére is rengeteg külföldit vonzott: üzletembereket, mérnököket, tudósokat, a svájci Gerbeaud Emilt és Ganz Ábrahámot, az osztrák Dreher Antalt vagy a bajor Gundel Jánost például. Hogy mi vonzotta őket, azt egyetlen szóval lehet leírni: kultúra. Nem a gazdasági és műszaki fejlődés, mert azt maguk hajtották. Ez valahol a verbunkossal kezdődött, a csárdással folytatódott, és Liszt Ferencben teljesedett ki, de együtt az irodalommal, festészettel, a népművészet és az építészet felfedezésével. Minden hatalom alapja a kultúra. Ez fogja össze, ez hajtja az embermilliókat a közös cél felé.

Fotó: Wikipedia

Amikor Blaha Lujza meghalt, már ennek a jónak a lebontása, becsmérlése zajlott, hiába jött még annyi Nobel-díj és világsikerű operett. Ez idő tájt a Nyugatban tizenhat cikk jelent meg róla. Az egyik csúnyán lehúzta Verő György színiigazgató Blaha Lujza és a Népszínház című könyvét, mert gőzerővel folyt az Ady-féle, polgárinak, liberálisnak mondott, valójában nihilista életnek a propagálása. Ízléstelen, de eklatáns példa az a cikk, mely a sunyi, piszkos munkát elvégezve összehasonlítja Jókai, Blaha és Ady síremlékét, és megállapítja, hogy mi az érték.

Hihetetlen, de ha Blaha fellépett valahol, napokig álltak sorba jegyekért. Talán nemcsak látni-hallani akarták, de átérezni vele a magyarságukat is. Hogy milyen is volt az akkori magyar néplélek, arról pedig itt egy anekdota. Kaposváron egyszer a színésztársa teleette magát előadás előtt, amit ő szóvá tett. A színész vitázott vele, hogy ő is hibázhat, mire Blaha ezt válaszolta: „Az soha elő nem fordult, mert ha (ujjával csalogány torkára mutatott) ez fölmondaná a szolgálatot, a fülem tövéből is kicsalom a hangot”.

Nyitókép: Wikipedia