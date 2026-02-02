Ft
Matheus Saldanha al-Vaszl Fradi Ferencváros Egyesült Arab Emírségek FTC

Egyelőre nem jött be az arab kaland a Fradi ötmillió eurós exjátékosának

2026. február 02. 20:03

Matheus Saldanhát kölcsönadta az Al-Vaszl. A Fradi korábbi brazil csatára az Egyesült Arab Emírségeken belül váltott klubot.

2026. február 02. 20:03
Fél évvel azután, hogy távozott a Ferencvárostól, ismét klubot váltott Matheus Saldanha. A brazil támadó maradt az Egyesült Arab Emírségekben, és az Al-Vaszl csapatától kölcsönben az Al-Sardzsához igazolt.

Saldanha 2024 szeptemberében hárommillió euró körüli összegért érkezett a Partizan Beogradtól az FTC-hez, de a zöld-fehéreknél nem igazán találta a helyét, annak ellenére sem, hogy 38 mérkőzésen szerzett 14 gólt. A Fradi tavaly nyáron eladta, az Al-Vaszl – a Transfermarkt adatbázisa szerint – ötmillió eurót fizetett érte, ám itt sem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, 20 meccsen csupán két gól és két gólpassz volt a mérlege.

Most országon belül váltott, az Al-Sardzsa az idény végéig vette kölcsön.

 

Az Al-Vaszl tizennégy forduló után a negyedik, míg az Al-Sardzsa a hetedik helyen áll a tizenhat csapatos emírségekbeli bajnokságban.

Nyitókép: fradi.hu

 

 

machet
2026. február 02. 20:21
Ja,az operett focista.
