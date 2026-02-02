Egyelőre nem jött be az arab kaland a Fradi ötmillió eurós exjátékosának

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
Matheus Saldanhát kölcsönadta az Al-Vaszl. A Fradi korábbi brazil csatára az Egyesült Arab Emírségeken belül váltott klubot.
Fél évvel azután, hogy távozott a Ferencvárostól, ismét klubot váltott Matheus Saldanha. A brazil támadó maradt az Egyesült Arab Emírségekben, és az Al-Vaszl csapatától kölcsönben az Al-Sardzsához igazolt.
Saldanha 2024 szeptemberében hárommillió euró körüli összegért érkezett a Partizan Beogradtól az FTC-hez, de a zöld-fehéreknél nem igazán találta a helyét, annak ellenére sem, hogy 38 mérkőzésen szerzett 14 gólt. A Fradi tavaly nyáron eladta, az Al-Vaszl – a Transfermarkt adatbázisa szerint – ötmillió eurót fizetett érte, ám itt sem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket, 20 meccsen csupán két gól és két gólpassz volt a mérlege.
Most országon belül váltott, az Al-Sardzsa az idény végéig vette kölcsön.
Az Al-Vaszl tizennégy forduló után a negyedik, míg az Al-Sardzsa a hetedik helyen áll a tizenhat csapatos emírségekbeli bajnokságban.
Nyitókép: fradi.hu