Eldőlt, hogy a Békemeneten vagy a Nemzeti Meneten voltak többen – megérkeztek a hivatalos adatok

2026. március 15. 18:10

Nem fognak tetszeni a számok a Tisza Párt elnökének…

2026. március 15. 18:10
 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén 

mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. (A Békemeneten és Orbán Viktor Kossuth téri rendezvényén.)

A Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség (a Magyar Péter vezette Tisza-féle Nemzeti Meneten) – közölte az MTÜ az MTI-vel vasárnap.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt – ismertették.

Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak – írták.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
alenka
2026. március 15. 18:58
Orbán Viktor, előre!
gahola
2026. március 15. 18:58 Szerkesztve
A tiszás rendezvényen szembetűnő volt, hogy nem nagyon tudták mikor kell tapsolni, erre külön még fel is kellett hívni a figyelmüket. Talán sokan nem értették a magyar nyelvet, vagy nem tetszett nekik a műsor?
Welszibard
2026. március 15. 18:57
1-gyel több telefon volt a Parlament előtt, mert az én mobilomon le van oltva az internet. Tény, hogy még a tavalyi okt. 23-iBékemenetnél is sokkal többen voltak. És nem másfél órás beszédek voltak, mint a a zsinóros bocskaiban magyarkodó és ordítozó Gigerli esetében.
gyozike26
2026. március 15. 18:56
🤣🤣 Hiteles megint.. Most már azért nem kétszerannyian mint legutóbb ugye? Balfasz fidesz
