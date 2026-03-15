Eldőlt, hogy a Békemeneten vagy a Nemzeti Meneten voltak többen – megérkeztek a hivatalos adatok

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcella-adatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén

mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. (A Békemeneten és Orbán Viktor Kossuth téri rendezvényén.)

A Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség (a Magyar Péter vezette Tisza-féle Nemzeti Meneten) – közölte az MTÜ az MTI-vel vasárnap.