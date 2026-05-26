Sokkot kaptak Csíkszeredában, amikor kiderült, mennyi pénzt kérnek a másodosztályú magyarok

„A román közegtől csak gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk” – áldatlan állapotokról beszélt a magyar vezető
A Csíkszereda elnöke drámai képet festett azokról a körülményekről, amelyek között a csapat küzdött.
Interjút adott a román ligában szereplő magyar identitású klubelnök. Csíkszereda sokkban és ellenszélben, de továbbra is az élvonalban.
Interjút adott a Nemzeti Sportnak a román labdarúgás első osztályában szereplő FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán. Az újonc klub az első idényében remekül helytállt, a 11. helyen végzett az élvonalban, így volt mit értékelnie a sportvezetőnek.
„Egyébként sem gyakori, hogy magyar identitású csapat van a román Superligában, és mivel Csíkszereda Románia legkisebb lélekszámú megyeszékhelye, több szempontból is különös volt a jelenlétünk. Nehéz volt a sorsolásunk, az első hét fordulóban több bajnokaspiránssal is találkoztunk, de aztán felvettük a ritmust – a Magyarországról érkező játékosoknak ez lassabban ment –, és bár azt nem mondanám, hogy izgalom nélkül maradtunk benn, de a vártnál könnyebben sikerült elérni ezt a célt” – tekintett vissza a lapnak Szondy Zoltán, aki arról is mesélt, milyen ellenszélben kellett szerepelniük.
„Állandó nyomás alatt kellett játszanunk. Nyilatkoztam erről a Székelyhonnak, óriási botrány lett belőle a román sajtóban – de senki sem szereti, amikor tükröt tartanak eléje. Gyorsan leszögezem: ez nem az ellenfeleinkre értendő, velük meglepően rendben volt a kapcsolatunk.
A Dinamóval persze volt némi súrlódás, de a Dinamo és az erdélyi magyarság közötti ellentét nem az FK Csíkszeredával kezdődött, és nem is velünk ér véget. Viszont a közeg egyértelműen ellenségesen viszonyult hozzánk.
A sajtó folyamatosan támadott minket, a rendvédelmi szervek is. Az rendben van, hogy minket megbüntettek a VIP-ben fogyasztott alkohol miatt, de az nem, hogy csak minket. Tizenhat klubnak van VIP-részlege, és tizenhat VIP-ben fogyasztottak alkoholt. Többek között én is, amikor nem autóval mentem idegenbe, tehát tudom, miről beszélek. Persze, ennél nagyobb furcsaságok is vannak Romániában” – mutatott rá a magyar identitású klub elnöke, amelyben tizenegy akadémista lépett pályára a felnőttcsapatban, úgy látják, jó úton járnak, hogy ők legyenek a „székely Bilbao”.
A csíkszeredai csapat vezetőedzői posztján Ilyés Róbertet a kecskemétiekkel hangos sikereket elérő Szabó István váltja, segítője pedig a székelyudvarhelyi Kerekes Barna lesz, aki jól ismeri a román labdarúgás közegét. Ez a váltás magával hozza, hogy a keretben is lesznek változások.
„Egyik legjobbunkért, a brazil Andersonért több ajánlat is van, őt nem hiszem, hogy meg tudjuk tartani. Eppel Márton marad, Kleinheisler László még nem döntött. Lesz néhány változás, próbálunk erősíteni, de
őszinte megdöbbenésemre a Magyarországról érkező játékosok igényei meredeken nőnek, szinte sokkot kapok, amikor szembesülök vele, hogy NB II-es játékosok – vagy az ügynökeik – milyen fizetéseket kérnek”
– fogalmazott megdöbbenve Szondy Zoltán.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher