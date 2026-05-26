Sokkot kaptak Csíkszeredában, amikor kiderült, mennyi pénzt kérnek a másodosztályú magyarok

Interjút adott a Nemzeti Sportnak a román labdarúgás első osztályában szereplő FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán. A­z újonc klub az első idényében remekül helyt­állt, a 11. helyen végzett az élvonalban, így volt mit értékelnie a sportvezetőnek.

„Egyébként sem gyakori, hogy magyar identitású csapat van a román Superligában, és mivel Csíkszereda Románia legkisebb lélekszámú megyeszékhelye, több szempontból is különös volt a jelenlétünk. Nehéz volt a sorsolásunk, az első hét fordulóban több bajnokaspiránssal is találkoztunk, de aztán felvettük a ritmust – a Magyarországról érkező játékosoknak ez lassabban ment –, és bár azt nem mondanám, hogy izgalom nélkül maradtunk benn, de a vártnál könnyebben sikerült elérni ezt a célt” – tekintett vissza a lapnak Szondy Zoltán, aki arról is mesélt, milyen ellenszélben kellett szerepelniük.