Szondy Zoltán Csíkszereda interjú

Sokkot kaptak Csíkszeredában, amikor kiderült, mennyi pénzt kérnek a másodosztályú magyarok

2026. május 26. 17:44

Interjút adott a román ligában szereplő magyar identitású klubelnök. Csíkszereda sokkban és ellenszélben, de továbbra is az élvonalban.

Interjút adott a Nemzeti Sportnak a román labdarúgás első osztályában szereplő FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zoltán. A­z újonc klub az első idényében remekül helyt­állt, a 11. helyen végzett az élvonalban, így volt mit értékelnie a sportvezetőnek.

„Egyébként sem gyakori, hogy magyar identitású csapat van a román Superligában, és mivel Csíkszereda Románia legkisebb lélekszámú megyeszékhelye, több szempontból is különös volt a jelenlétünk. Nehéz volt a sorsolásunk, az első hét fordulóban több bajnokaspiránssal is találkoztunk, de aztán felvettük a ritmust – a Magyarországról érkező játékosoknak ez lassabban ment –, és bár azt nem mondanám, hogy izgalom nélkül maradtunk benn, de a vártnál könnyebben sikerült elérni ezt a célt” – tekintett vissza a lapnak Szondy Zoltán, aki arról is mesélt, milyen ellenszélben kellett szerepelniük.

„Állandó nyomás alatt kellett játszanunk. Nyilatkoztam erről a Székelyhonnak, óriási botrány lett belőle a román sajtóban – de senki sem szereti, amikor tükröt tartanak eléje. Gyorsan leszögezem: ez nem az ellenfeleinkre értendő, velük meglepően rendben volt a kapcsolatunk.

A Dinamóval persze volt némi súrlódás, de a Dinamo és az erdélyi magyarság közötti ellentét nem az FK Csíkszeredával kezdődött, és nem is velünk ér véget. Viszont a közeg egyértelműen ellenségesen viszonyult hozzánk.

A sajtó folyamatosan támadott minket, a rendvédelmi szervek is. Az rendben van, hogy minket megbüntettek a VIP-ben fogyasztott alkohol miatt, de az nem, hogy csak minket. Tizenhat klubnak van VIP-részlege, és tizenhat VIP-ben fogyasztottak alkoholt. Többek között én is, amikor nem autóval mentem idegenbe, tehát tudom, miről beszélek. Persze, ennél nagyobb furcsaságok is vannak Romániában” – mutatott rá a magyar identitású klub elnöke, amelyben tizenegy akadémista lépett pályára a felnőttcsapatban, úgy látják, jó úton járnak, hogy ők legyenek a „székely Bilbao”.

A csíkszeredai csapat vezetőedzői posztján Ilyés Róbertet a kecskemétiekkel hangos sikereket elérő Szabó István váltja, segítője pedig a székelyudvarhelyi Kerekes Barna lesz, aki jól ismeri a román labdarúgás közegét. Ez a váltás magával hozza, hogy a keretben is lesznek változások.

„Egyik legjobbunkért, a brazil Andersonért több ajánlat is van, őt nem hiszem, hogy meg tudjuk tartani. Eppel Márton marad, Kleinheisler László még nem döntött. Lesz néhány változás, próbálunk erősíteni, de

őszinte megdöbbenésemre a Magyarországról érkező játékosok igényei meredeken nőnek, szinte sokkot kapok, amikor szembesülök vele, hogy NB II-es játékosok – vagy az ügynökeik – milyen fizetéseket kérnek”

– fogalmazott megdöbbenve Szondy Zoltán.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. május 26. 18:30
Nem kell kapkodni, itthon is lejjebb fognak adni az igényekből. Vagy mennek olyan helyre, ahol megfizetik azt, amit szeretnének (ahhoz persze úgy is kell játszani), vagy elvállalják kevesebbért is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!