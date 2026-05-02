05. 02.
szombat
Csíkszereda Gigi Becali román bajnokság FCSB FK Csíkszereda

„Legközelebb szétverjük őket” – felháborító bukaresti reakció a csíkszeredai fricska után

2026. május 02. 17:45

Maga az FCSB-tulajdonos nyilatkozott fenyegető hangnemben. A Csíkszereda pénteken hatpontos, történelmi győzelmet aratott a bukarestiek felett, ezt viselte nehezen a hírhedten magyargyűlölő Gigi Becali.

2026. május 02. 17:45
Az FCSB – leánykori nevén Steaua Bucuresti – elöljárói véletlenül sem sportszerűségből diplomáztak, a román kirakatcsapat híresen magyargyűlölő tulajdonosa, Gigi Becali gyűlölködő megszólalásaival például Dunát lehetne rekeszteni. Eggyel több vagy kevesebb, mit számít, gondolhatta Becali, aki elég óvodás módon reagálta le csapata minapi kínos vereségét a Csíkszereda otthonában – vagy mondhatjuk úgy is, a bukaresti botrányhős csak hozta a szokásos formáját. 

Csuros Csíkszereda-FCS Bukarest
Csuros Attila gólja történelmi győzelmet ért a Csíkszereda számára a bukarestiek ellen (Fotó: Facebook/FK Csíkszereda)

Menetrendszerű bukaresti gyűlölködés

Az öt magyarral felálló csíkszeredaiak a román bajnokság osztályozó csoportjában sokáig emlékezetes sikert arattak a fővárosi nagycsapat ellen: az élvonal újonca drámai végjátékban, Csuros Attila 87. percben szerzett találatával szerezte meg a kulcsfontosságú 1–0-s győzelmet, amellyel gyakorlatilag bebiztosította a történelmi bennmaradást (ha vasárnap a Petrolul nem szerez pontot az UTA Arad ellen, akkor ez matematikailag is megvan). Aligha csoda, hogy a bukarestiek szemét alaposan szúrta a presztízsvereség, úgyhogy menetrendszerűen jött is Becali, akire ilyen esetben mindig lehet „számítani”, most is igyekezett izzadva elbagatellizálni a dolgot: 

Szerintem legközelebb simán szétverjük őket, lövünk nekik vagy húszat. Ha tétre menő meccset játszunk, akkor 20–0-ra nyerünk. Ez most nem volt fontos. Ha tétmérkőzésen kaptunk volna ki ellenük, akkor mérges lennék. De egy fontos meccsen legalább 5–0-ra vagy 6–0-ra kell megverni ezt a klubot”

– filozofált a román botrányhős, hozzátéve, csapatának még előny is lehet, ha a Botosani helyett a Csíkszeredával vív majd meg a Konferencialiga-pótselejtezőn – a román bajnokság sajátosságai nyomán ugyanis még mindkét csapatnak van esélye a KL-szereplés kivívására. 

Nyitókép: Facebook/FK Csíkszereda

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. május 02. 18:25
HAJRÁ SZÉKELYFÖLD !!!
Reszelő Aladár
2026. május 02. 18:23
Ezek szerint a magyar csapattól kikapni az egy nem fontos tétmeccs. Amúgy meg egy üllőt fenyegetnek kalapáccsal?
