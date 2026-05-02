„Legközelebb szétverjük őket” – felháborító bukaresti reakció a csíkszeredai fricska után

A bukaresti klubvezér szerint mindenkit megcsapnak, még a Ferencvárost is
Román szomszédok! Hol a sportszerűség?
Maga az FCSB-tulajdonos nyilatkozott fenyegető hangnemben. A Csíkszereda pénteken hatpontos, történelmi győzelmet aratott a bukarestiek felett, ezt viselte nehezen a hírhedten magyargyűlölő Gigi Becali.
Az FCSB – leánykori nevén Steaua Bucuresti – elöljárói véletlenül sem sportszerűségből diplomáztak, a román kirakatcsapat híresen magyargyűlölő tulajdonosa, Gigi Becali gyűlölködő megszólalásaival például Dunát lehetne rekeszteni. Eggyel több vagy kevesebb, mit számít, gondolhatta Becali, aki elég óvodás módon reagálta le csapata minapi kínos vereségét a Csíkszereda otthonában – vagy mondhatjuk úgy is, a bukaresti botrányhős csak hozta a szokásos formáját.
Az öt magyarral felálló csíkszeredaiak a román bajnokság osztályozó csoportjában sokáig emlékezetes sikert arattak a fővárosi nagycsapat ellen: az élvonal újonca drámai végjátékban, Csuros Attila 87. percben szerzett találatával szerezte meg a kulcsfontosságú 1–0-s győzelmet, amellyel gyakorlatilag bebiztosította a történelmi bennmaradást (ha vasárnap a Petrolul nem szerez pontot az UTA Arad ellen, akkor ez matematikailag is megvan). Aligha csoda, hogy a bukarestiek szemét alaposan szúrta a presztízsvereség, úgyhogy menetrendszerűen jött is Becali, akire ilyen esetben mindig lehet „számítani”, most is igyekezett izzadva elbagatellizálni a dolgot:
Szerintem legközelebb simán szétverjük őket, lövünk nekik vagy húszat. Ha tétre menő meccset játszunk, akkor 20–0-ra nyerünk. Ez most nem volt fontos. Ha tétmérkőzésen kaptunk volna ki ellenük, akkor mérges lennék. De egy fontos meccsen legalább 5–0-ra vagy 6–0-ra kell megverni ezt a klubot”
– filozofált a román botrányhős, hozzátéve, csapatának még előny is lehet, ha a Botosani helyett a Csíkszeredával vív majd meg a Konferencialiga-pótselejtezőn – a román bajnokság sajátosságai nyomán ugyanis még mindkét csapatnak van esélye a KL-szereplés kivívására.
Nyitókép: Facebook/FK Csíkszereda