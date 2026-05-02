„Legközelebb szétverjük őket” – felháborító bukaresti reakció a csíkszeredai fricska után

Menetrendszerű bukaresti gyűlölködés

Az öt magyarral felálló csíkszeredaiak a román bajnokság osztályozó csoportjában sokáig emlékezetes sikert arattak a fővárosi nagycsapat ellen: az élvonal újonca drámai végjátékban, Csuros Attila 87. percben szerzett találatával szerezte meg a kulcsfontosságú 1–0-s győzelmet, amellyel gyakorlatilag bebiztosította a történelmi bennmaradást (ha vasárnap a Petrolul nem szerez pontot az UTA Arad ellen, akkor ez matematikailag is megvan). Aligha csoda, hogy a bukarestiek szemét alaposan szúrta a presztízsvereség, úgyhogy menetrendszerűen jött is Becali, akire ilyen esetben mindig lehet „számítani”, most is igyekezett izzadva elbagatellizálni a dolgot: