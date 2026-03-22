Leesett az álluk: ollózós góllal sokkolta a magyar focista Romániát (VIDEÓ)

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a román labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 2. fordulójának szombati játéknapján az FK Csíkszereda 1-1-es döntetlent játszott a vendég Farul Constanta ellen.
Szalay Szabolcs ollózós góllal mentett pontot a hazaiaknak az utolsó percben.
A magyar színekben játszó futballisták közül Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Pászka Lóránd és Végh Bence is ott volt a kezdőcsapatban, míg Dusinszki Szabolcs, Nagy Zoárd, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás csereként kapott lehetőséget Bajkó Barna vezetőedzőtől, tudjuk meg.
A nagyrészt kiegyenlített játékot hozó mérkőzésen a vendégek a frissen beállt Iustin Doicaru góljával a 85. percben szereztek vezetést, de győzelmet ez nem ért nekik. A Zalaegerszeg színeiben Magyar Kupa-győztes Szalay a 93. percben lépett pályára, egy percre rá pedig a forduló gólját szerezte: Gustavinho megpattanó próbálkozása után
a magyar játékos a levegőben átvette a labdát, majd ollózós mozdulattal a bal alsó sarokba lőtt, a kapus csak beleérni tudott a labdába
– írják.
A Csíkszereda immáron három és fél hónapja veretlen hazai pályán, ráadásul már négypontos előnyben van az osztályozós helyekhez képest.
„Utólag pozitívan értékelhető ez a mérkőzés, amelyen egy nagyon értékes pontot szereztünk, ami a végelszámolásnál nagyon sokat számíthat majd. Nagy karaktert mutattunk, örülök, hogy hátrányból is fel tudtunk állni, csapatként működtünk, úgy, ahogy ezt elvárjuk. Hisszük, hogy
a futballszerencse meghálálja, ha valaki így küzd, most ezt egy ilyen Szalay-megvillanással adta vissza.
Nem érdemeltünk volna semmiképpen vereséget, több és nagyobb helyzeteket alakítottunk ki. A nézők szemszögéből úgy gondolom, látványos mérkőzés volt, ezúttal is
szeretnénk megköszönni, hogy ilyen szép számban kijöttek, és biztatták a csapatunkat.
Ha továbbra is így együtt maradunk, akkor el fogjuk tudni érni a céljainkat, ami jelen pillanatban az, hogy bennmaradjunk a ligában úgy, hogy osztályozót se kelljen játszani” – értékelt Bajkó Barna a lefújás után.
Íme, a gól, 3:55-től:
