Leesett az álluk: ollózós góllal sokkolta a magyar focista Romániát (VIDEÓ)

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a román labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 2. fordulójának szombati játéknapján az FK Csíkszereda 1-1-es döntetlent játszott a vendég Farul Constanta ellen.

Szalay Szabolcs ollózós góllal mentett pontot a hazaiaknak az utolsó percben.

A magyar színekben játszó futballisták közül Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Pászka Lóránd és Végh Bence is ott volt a kezdőcsapatban, míg Dusinszki Szabolcs, Nagy Zoárd, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás csereként kapott lehetőséget Bajkó Barna vezetőedzőtől, tudjuk meg.