Megvan az első fordítás a vb-n: Dél-Korea hátrányból győzte le a cseheket

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Csehország megszerezte a vezetést a világbajnokság második mérkőzésén, de végül pont nélkül maradt. A dél-koreai válogatott nyolcadszor nyert meccset a vb-k történetében, ezeknek a felét úgy, hogy 0–1-ről felállva diadalmaskodott 2–1-re.
A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2–1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A-csoportjának nyitó fordulójában, a mexikói Guadalajarában.
Nagy lendülettel kezdtek a dél-koreaiak, beszorították ellenfelüket a kapujuk elé és több helyzetet is kialakítottak az első negyedórában. A folytatásban valamelyest csökkent az ázsiaiak labdabirtoklási fölénye, a csehek is eljutottak ellenfelük tizenhatosáig, és szögletekből nyílt volna esélyük veszélyeztetni, de komoly gólszerzési lehetőség ezen az oldalon nem alakult ki.
Az első félidő utolsó harmadában többnyire a mezőnyben zajlott a játék, csak a negyedik vb-jén szereplő Szon Hung Min két távoli lövésénél, illetve közeli próbálkozásánál élénkült fel a közönség. A csehek a magassági fölényüket kihasználva rögzített játékhelyzetekből és beadásokból igyekeztek helyzetbe kerülni, ha eljutottak a dél-koreai kapu előterébe, az ázsiai védelem azonban stabil volt.
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A szünet után nem sokkal Hvang In Bom került lövőhelyzetbe, majd a kipattanóra Li Dzse Szung érkezett, de Matej Kovár mindkétszer védett. Kicsit később Szon Hung Min lépett ki remekül, kissé oldalra sodródva a kapusba lőtt. Továbbra is az ázsiaiak támadásaiban volt veszély, a csehek nem igazán tudtak helyzetet kialakítani.
Aztán váratlanul mégis vezetést szerzett az európai együttes: Vladimír Coufal alapvonalhoz közeli, jobb oldali nagy bedobása után Ladislav Krejcí az ötösön felugorva fejelt a kapuba (0–1).
Pár perccel később a cseheket irányító Miroslav Koubek – aki 74 évesen és 9 hónaposan a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitányává lépett elő – lecserélte támadósorát. A dél-koreaiak csakhamar egyenlítettek, Hvang In Bom kapott nagyszerű kiugratást, elfektette védőjét és a kapus fölött a hálóba emelt (1–1).
Egy szabadrúgás után a 77. percben Soucek fejelt a kapuba, les miatt azonban nem adták meg a gólt, a csereként beállt O Hjon Gju közeli találata viszont három perccel később érvényes volt (2–1).
A pontrúgásokkal képesek voltak ugyan veszélyeztetni a csehek, de a dél-koreaiak kombinatívabban futballoztak, jóval több helyzetet alakítottak ki, ezek alapján megérdemelt győzelmet arattak.
Az ázsiai válogatott nyolcadszor nyert meccset a vb-k történetében, ezeknek a felét úgy, hogy 0–1-ről felállva diadalmaskodott 2–1-re.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: ULISES RUIZ / AFP