Megvan az első fordítás a vb-n: Dél-Korea hátrányból győzte le a cseheket

Aztán váratlanul mégis vezetést szerzett az európai együttes: Vladimír Coufal alapvonalhoz közeli, jobb oldali nagy bedobása után Ladislav Krejcí az ötösön felugorva fejelt a kapuba (0–1).

Ladislav Krejcí (középen) fejes góljával még a csehek vezettek (Fotó: ULISES RUIZ / AFP)

Pár perccel később a cseheket irányító Miroslav Koubek – aki 74 évesen és 9 hónaposan a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitányává lépett elő – lecserélte támadósorát. A dél-koreaiak csakhamar egyenlítettek, Hvang In Bom kapott nagyszerű kiugratást, elfektette védőjét és a kapus fölött a hálóba emelt (1–1).