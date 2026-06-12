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vb 2026 Dél-Korea Csehország

Megvan az első fordítás a vb-n: Dél-Korea hátrányból győzte le a cseheket

2026. június 12. 06:55

Csehország megszerezte a vezetést a világbajnokság második mérkőzésén, de végül pont nélkül maradt. A dél-koreai válogatott nyolcadszor nyert meccset a vb-k történetében, ezeknek a felét úgy, hogy 0–1-ről felállva diadalmaskodott 2–1-re.

2026. június 12. 06:55
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A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2–1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó-világbajnokság A-csoportjának nyitó fordulójában, a mexikói Guadalajarában.

Dél-Korea, Csehország, világbajnokság, vb 2026
Nagy volt az öröm Szöulban a lefújás után (Fotó: Jung Yeon-je / AFP)

Nagy lendülettel kezdtek a dél-koreaiak, beszorították ellenfelüket a kapujuk elé és több helyzetet is kialakítottak az első negyedórában. A folytatásban valamelyest csökkent az ázsiaiak labdabirtoklási fölénye, a csehek is eljutottak ellenfelük tizenhatosáig, és szögletekből nyílt volna esélyük veszélyeztetni, de komoly gólszerzési lehetőség ezen az oldalon nem alakult ki.

Az első félidő utolsó harmadában többnyire a mezőnyben zajlott a játék, csak a negyedik vb-jén szereplő Szon Hung Min két távoli lövésénél, illetve közeli próbálkozásánál élénkült fel a közönség. A csehek a magassági fölényüket kihasználva rögzített játékhelyzetekből és beadásokból igyekeztek helyzetbe kerülni, ha eljutottak a dél-koreai kapu előterébe, az ázsiai védelem azonban stabil volt.

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A szünet után nem sokkal Hvang In Bom került lövőhelyzetbe, majd a kipattanóra Li Dzse Szung érkezett, de Matej Kovár mindkétszer védett. Kicsit később Szon Hung Min lépett ki remekül, kissé oldalra sodródva a kapusba lőtt. Továbbra is az ázsiaiak támadásaiban volt veszély, a csehek nem igazán tudtak helyzetet kialakítani.

Aztán váratlanul mégis vezetést szerzett az európai együttes: Vladimír Coufal alapvonalhoz közeli, jobb oldali nagy bedobása után Ladislav Krejcí az ötösön felugorva fejelt a kapuba (0–1).

Ladislav Krejcí (középen) fejes góljával még a csehek vezettek (Fotó: ULISES RUIZ / AFP)

Pár perccel később a cseheket irányító Miroslav Koubek – aki 74 évesen és 9 hónaposan a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitányává lépett elő – lecserélte támadósorát. A dél-koreaiak csakhamar egyenlítettek, Hvang In Bom kapott nagyszerű kiugratást, elfektette védőjét és a kapus fölött a hálóba emelt (1–1).

Egy szabadrúgás után a 77. percben Soucek fejelt a kapuba, les miatt azonban nem adták meg a gólt, a csereként beállt O Hjon Gju közeli találata viszont három perccel később érvényes volt (2–1).

A pontrúgásokkal képesek voltak ugyan veszélyeztetni a csehek, de a dél-koreaiak kombinatívabban futballoztak, jóval több helyzetet alakítottak ki, ezek alapján megérdemelt győzelmet arattak. 

Az ázsiai válogatott nyolcadszor nyert meccset a vb-k történetében, ezeknek a felét úgy, hogy 0–1-ről felállva diadalmaskodott 2–1-re.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: ULISES RUIZ / AFP

Dél-Korea–Csehország 2–1 – a mérkőzés rövid összefoglalója

 

 

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