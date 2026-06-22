Vesszenek a gazdagok! – Balhé a Netflixen

Nemrég mutatták be a Netflixen A férfi a fotó mögött című dokumentfilmet, amely részletesen bizonyította, hogy minden idők egyik legismertebb fényképét, a Napalm Girlt nem az az amerikai fotográfus készítette, aki végül világhírűvé vált vele, és Pulitzer-díjat kapott. Hanem egy vietnámi férfi, de részben azért sem őt tüntették fel, mert az ázsiai nevek hangzása megmosolyogtatónak hatott akkoriban a nyugati világban. Messziről indulok, de érdekes, hogy bő fél évszázad alatt mekkorát fordult a világ, Dél-Korea a közelmúltban akkora hatást gyakorolt a globális popkultúrára, amekkorát még egyetlen nem angolszász országnak sem sikerült, a streamingszolgáltatón látható Balhé pedig sokadik állomása a hódító útjuknak.

Balhé. Forrás: Netflix

Már a kétezres évek elején mások mellett az Oldboyjal és Park Chan-wook egyéb rendezéseivel is felkerült a térképre a filmgyártásuk, de inkább csak egyetemista vagy értelmiségi körökben kapott kiemelt figyelmet. Aztán jött az Élősködők, ami ugyan semmivel sem volt jobb, rosszabb vagy kommerszebb, mint számtalan, a távol-keleti országban készült mestermű, azáltal, hogy ázsiai alkotásként példátlan módon elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, jóval szélesebb réteget mozgatott meg. Végül pedig a Squid Game kifordította a sarkaiból a világot: nem csupán az izgalmas alaphelyzetével, a divatos, gazdagokat a szegényekkel szembeállító tematikájával, hanem a gonosztevők maszkjaival. Utóbbi nyilván röhejesen hangzik, de halál komolyan gondolom: ettől vált jól megjegyezhető, karakteres mainstream termékké, kicsit olyanná, mint Csillagok háborúja; sok millió ember valószínűleg akkor is be tudja azonosítani a sorozatot a dizájnja alapján, ha egyetlen epizódot sem látott belőle.