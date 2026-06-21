John Travolta első rendezéséből épp csak az nem derül ki, milyen rendező is valójában

Vénasszonyok nyara – élete legnehezebb időszakát dolgozta fel az ír rendező
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A színész saját regényéből forgatott filmet, amely megmagyarázza a repülés iránti szenvedélyét is. A Propeller One-Way Night Coach mégsem tekinthető hagyományos értelemben vett mozinak.
A mára teljesen a feledés homályába merült 1996-os Michael című filmben John Travolta egy arkangyalt alakított. Ennek alkalmából a Cinema magazin interjút készített vele, amelyben feltették a kérdést, hisz-e a hasonló égi segítségnyújtásban. Igennel felelt, majd elmesélte egy történetet arról, hogy egyszer a magánrepülőjével viharba került, teljesen kilátástalannak tűnt a helyzet, ám a fekete felhők között hirtelen megpillantott egy leszállópályát, amit isteni beavatkozásnak élt meg.
És talán Travolta is tudta, hogy a szóban forgó fantasy-vígjátéka enyhén sem sikerült túl erősre, így a beszélgetés során feltűnően sokat beszélt a repülésről, noha ez egyáltalán nem illeszkedett a tematikába; lehetett érezni, hogy
ez a szenvedélye talán a színészkedésnél is fontosabb a számára.
A mozis karrierjét egyébként is hullámvölgyek jellemezték, korának az egyik legnagyobb világsztárja lett a Grease-zel és a Szombat esti lázzal, majd szépen kikopott a köztudatból a kilencvenes évek elejére. Aztán jött Quentin Tarantino, felkérte a Ponyvaregény egyik főszerepére, és onnantól kezdve vagy tíz éven át fényesen csillogott a neve, élvonalbeli akcióhőssé vált olyan blockbusterekkel, mint a Rés a pajzson vagy az Ál/Arc. Ezután ismét lejtmenet jött, egyre ügyetlenebbül választott szerepeket, és lényegében eltűnt a süllyesztőben. Hasonló gagyiságokban szerepelt, mint szegény Bruce Willis a pályája végén, még közös filmjük is volt, a Paradise City, amit a kritikusi reakciók után direkt nem néztem meg,
mert nem így szerettem volna emlékezni egyikükre sem.
Az utóbbi tizenöt évben Magyarországon Travoltát mindössze két alkalommal láthattuk mozivásznon, Oliver Stone kiváló gengszterfilmjében, a Vadállatokban és az ugyanebbe a zsánerbe tartozó, de korántsem kiváló Gottiban – utóbbi sem most volt, 2018-ban mutatták be.
És miután nem jött egy újabb Tarantino, hogy a hóna alá nyúljon, úgy döntött, a saját hajánál húzza ki magát a szakadékból, és megannyi szebb napokat látott színész mintájára megpróbálkozott a rendezéssel. Nos, a Cannes-ban debütált, nem sokkal utána az Apple TV kínálatába került Propeller One-Way Night Coach
a témája ellenére sem fogja visszarepíteni a sztárstátuszba,
de jól érzékelhetően nem is hatalmas ambíciók hajtották Travoltát.
Az, hogy nem nagyra törő tervek fűtötték, már a hatvanegy perces játékidőből is jól érezhető: ha egy korszakalkotó mesterműről lenne szó, akkor is pofátlanság lenne mozikban eladni egész estés filmként, rövidfilmként viszont terjedelmes. És a saját könyve alapján írt forgatókönyvön is érezhető, hogy nem világmegfejtésekre vállalkozott a szerző. A történet mindössze annyi, hogy egy kisfiú a színésznői álmokat dédelgető édesanyjával New Yorkból Los Angelesbe utazik repülőn. A gép nem zuhan le, nem kerül brutális turbulenciába, nem száll a fedélzetre egy gyilkos vagy egy terrorista, nem szövődnek mély kapcsolatok, stb.
Lényegében nem is klasszikus értelemben vett filmről van szó, hanem egy szerelmeslevélről vagy még inkább egy mozgóképes képeslapról.
Hiszen nem történik más, mint hogy az utazás során a gyerek rácsodálkozik a repülés élményére, szóba elegyedik fura utasokkal, minisztorik bontakoznak ki, de igazán kifutása semminek nincs. Travolta csupán azt a kölyökkori emlékét festette meg, amely után olthatatlan vágyat érzett, hogy maga is pilóta legyen.
Ez a szentimentalizmus a tálalásban is tetten érhető; az egész mintha Steven Spielberg kizárólag a leggiccsesebb stílusjegyeiből építkezne. Mégsem kelt gyomorforgató érzést, mert a gyermeki rácsodálkozáshoz tökéletesen passzol ez a hangulatiság.
A Propeller One-Way Night Coach-ból – érdekes módon a magyar forgalmazás során elfelejtettek utalni a címfordítónak – igazából egyetlen dolog nem derül ki:
milyen rendező is John Travolta.
Nem tudjuk meg, miként képes feszültséget gerjeszteni, mert az nincs a sztoriban, ahogyan azt sem, képes-e mélyebb érzelmeket kiváltani, hiszen nincsenek nagy drámák, illetve a humorérzékét sem csillantja meg. A reklámszakmában viszont lenne keresnivalója; kedvem lett repülőre pattanni, annak ellenére, hogy általában előtte valamiféle legális tudatmódosítóra van szükségem, hogy ne parázzam szét magam.
Propeller One-Way Night Coach – amerikai dráma. Megtekinthető az Apple TV kínálatában.
Nyitókép: Propeller One-Way Night Coach. Forrás: Apple TV