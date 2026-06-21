John Travolta első rendezéséből épp csak az nem derül ki, milyen rendező is valójában

A mára teljesen a feledés homályába merült 1996-os Michael című filmben John Travolta egy arkangyalt alakított. Ennek alkalmából a Cinema magazin interjút készített vele, amelyben feltették a kérdést, hisz-e a hasonló égi segítségnyújtásban. Igennel felelt, majd elmesélte egy történetet arról, hogy egyszer a magánrepülőjével viharba került, teljesen kilátástalannak tűnt a helyzet, ám a fekete felhők között hirtelen megpillantott egy leszállópályát, amit isteni beavatkozásnak élt meg.

Propeller One-Way Night Coach (Forrás: Apple TV)

És talán Travolta is tudta, hogy a szóban forgó fantasy-vígjátéka enyhén sem sikerült túl erősre, így a beszélgetés során feltűnően sokat beszélt a repülésről, noha ez egyáltalán nem illeszkedett a tematikába; lehetett érezni, hogy