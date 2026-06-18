Vénasszonyok nyara – élete legnehezebb időszakát dolgozta fel az ír rendező

a főszereplő középen helyezkedik el, nem beszéli a fiatalok nyelvét, ugyanakkor az idős édesanyjával is nehezen találja a közös hangot. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az asszony már csak úgy képes kommunikálni, hogy egy iPaden bepötyögi, majd felolvastatja a mondandóját. A férfi pedig be van zárva ebbe a szituációba, Amerikába hívnák promóciós turnéra, de a nő hallani sem akar arról, hogy pár napot is idősek otthonában töltsön. És ha mindez nem lenne elég, nesze sánta, itt egy púp, egy még kezelhetetlenebb helyzetben találja magát: hasonló cipőben járó meleg barátai megelégelik a keserves mindennapokat, a távollétében odaköltöztetik hozzá a saját édesanyjukat is, ők pedig elhúznak Spanyolországba a Maspalomas Pride-ra.

Innen ered a film címe, ami kissé félrevezető, mert noha számos vicces szitut eredményez, hogy a főszereplőnek így már nem egy, hanem rögtön négy idős nőt kell menedzselnie, ez csak egyfajta fűszer a sztoriban, a férfi barátairól pedig lényegében semmit nem tudunk meg, azt leszámítva, hogy remekül mulatnak a cselekmény ideje alatt.