Új tulajdonosa van a Népszavának: a Liberty Press Kft. átvette a lapot működtető XXI. század Média Zrt-t., hogy biztosítsa a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távú fennmaradását – közölte saját oldalán a Népszava szerdán.

A nepszava.hu-n megjelent közlés szerint a megállapodás része egy nagyobb szabású médiaakvizíciónak, melynek során a Liberty Press Kft. tulajdonosi szerkezete is megváltozik.

A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója veszi át, a szerkesztőséget a hamarosan várható megújulásig ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja.