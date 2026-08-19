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liberty press tulajdonos népszava

Új tulajdonosa van a Népszavának

2026. augusztus 19. 16:41

Nagyobb szabású médiaakvizíciót jelentettek be.

2026. augusztus 19. 16:41
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Új tulajdonosa van a Népszavának: a Liberty Press Kft. átvette a lapot működtető XXI. század Média Zrt-t., hogy biztosítsa a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távú fennmaradását – közölte saját oldalán a Népszava szerdán.

A nepszava.hu-n megjelent közlés szerint a megállapodás része egy nagyobb szabású médiaakvizíciónak, melynek során a Liberty Press Kft. tulajdonosi szerkezete is megváltozik.

A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója veszi át, a szerkesztőséget a hamarosan várható megújulásig ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja.

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A Liberty Press új vezetése a további részletekről a közeljövőben tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Mediaworks május 28-án azonnali hatállyal mondta fel a Népszavával fennálló szerződését, jelezve: nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava másnapi száma sem jelenhetett már meg.

A szerkesztőség akkor azt közölte: a Népszava nem szűnik meg, tovább működtetik a nepszava.hu-t, a megszerkesztett print újságot pedig digitális formában, a mobil Népszavában biztosítják.

(MTI) 

Nyitókép: Népszava

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Összesen 11 komment

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daidalos
2026. augusztus 19. 18:17
Nem kéne az elvtársaknak némi arculatot, de legalább nevet váltani? Népszabadság, Népsport, Népszava (Népliget, Népfürdő, Népköztársaság, sorolni is alig lehet), mind-mind egy olyan kor terméke, ahol állandóan a népre való hivatkozás ment, a demokrácia=népuralom nevezetű világhazugság alapján. "A néppel tűzön-vízen át"... Szegény Petőfi, talán ő gondolta ezt komolyan utoljára. Ma valószínűleg börtönben ülne.
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pandalala
2026. augusztus 19. 18:03
Nép szava .... Há', a nép a tulajdonos, nem?? .... :-))
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gyzoltan-2
2026. augusztus 19. 17:56
"Új tulajdonosa van a Népszavának" -és Német Péter is, mint főszerkesztő menesztve lett! Ah, hogy mennyire sajnálom! -annyira kellemes volt őt szapulni... A Juszt Lacika is meghúzni látszik magát! Forró Tamás elhívatott tanítványáról H.H.-ról nem is beszélve..!
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1
0
nyugalom
•••
2026. augusztus 19. 17:10 Szerkesztve
Megnyugodtunk. A paksihapsi elintézte.
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8
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