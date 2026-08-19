Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Nagyobb szabású médiaakvizíciót jelentettek be.
Új tulajdonosa van a Népszavának: a Liberty Press Kft. átvette a lapot működtető XXI. század Média Zrt-t., hogy biztosítsa a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távú fennmaradását – közölte saját oldalán a Népszava szerdán.
A nepszava.hu-n megjelent közlés szerint a megállapodás része egy nagyobb szabású médiaakvizíciónak, melynek során a Liberty Press Kft. tulajdonosi szerkezete is megváltozik.
A lap vezérigazgatói posztját Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója veszi át, a szerkesztőséget a hamarosan várható megújulásig ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja.
A Liberty Press új vezetése a további részletekről a közeljövőben tájékoztatja a nyilvánosságot.
A Mediaworks május 28-án azonnali hatállyal mondta fel a Népszavával fennálló szerződését, jelezve: nem nyomtatja ki és nem terjeszti tovább a lapot. A Népszava másnapi száma sem jelenhetett már meg.
A szerkesztőség akkor azt közölte: a Népszava nem szűnik meg, tovább működtetik a nepszava.hu-t, a megszerkesztett print újságot pedig digitális formában, a mobil Népszavában biztosítják.
(MTI)
Nyitókép: Népszava