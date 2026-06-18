„Három hete várunk” – vadul keresi a Leisztinger Tamás tulajdonost a Népszava

„Szeretnénk ugyanakkor leszögezni: egyes pályatársaink sugalmazásával ellentétben a Népszava sosem volt a NER része, a tartalomra soha, semmilyen hatással nem volt az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Népszavában is megjelentetett kormányhirdetéseket. Ezek kizárólag a mesterségesen monopolhelyzetbe hozott Mediaworks által kért, feltűnően túlárazott terjesztési- és nyomdaköltségek kifizetésében játszottak szerepet, azaz a NER nem a Népszavát, hanem saját tulajdonát, a Mediaworksöt támogatta a hirdetésekkel. Ezek elmaradása vezetett ahhoz az adóssághoz, amely miatt a NER által kreált Mediaworks felfüggesztette a lap kinyomtatását és terjesztését” – olvasható a Népszavában.

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