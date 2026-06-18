„Három hete várunk” – vadul keresi a Leisztinger Tamás tulajdonost a Népszava

Leisztingertől várja a megoldást a megszűnés szélén álló Népszava
A lap május vége óta nem jelent meg, miután jelentős tartozást halmozott fel a nyomtatás és terjesztés terén.
A Népszava kiadója az elmúlt évben jelentős tartozást halmozott fel a nem rendezett nyomdaszámlák és terjesztési díjak miatt.
Mmájus 29., péntek óta nem jelent meg nyomtatott formában a Népszava, melynek oka, hogy a baloldali lap tetemes adósságot halmozott fel az utóbbi időben, melyet nem tud kiegyenlíteni a nyomda, azaz a Mediaworks felé. „A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni” – írták közleményükben. A Népszava először még úgy kommunikálta a szituációt, hogy
„megpróbálják kivégezni” a lapot.
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A lap május vége óta nem jelent meg, miután jelentős tartozást halmozott fel a nyomtatás és terjesztés terén.
A Mediaworks szerint a tartozás mértéke meghaladja a százmillió forintot, a cégcsoport közleményében azt írta,
a felek hónapokig tartó tárgyalások után idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt.”
Hozzátették, amennyiben a Népszava kiadója rendezi az eddigi tartozásait, egy új, előre fizetéses megállapodással kiadónk a továbbiakban is vállalja a lap nyomtatását és terjesztését.
Csütörtök reggel új üzenetet jelentetett meg az oldalán a baloldali portál, amelyben azt írták, a Népszava tulajdonosa, Leisztinger Tamás szórványos üzenetei nem nyitnak teret a tárgyalásra, a lehetőségek számbavételére, az előrelépésre.
A tulajdonos többszöri kérésünk ellenére három hét alatt sem fogalmazta meg írásban, mik az elképzelései a lap és az online portál jövőjét illetően, mit vállal és mit vár el”
– jegyezték meg.
„Szeretnénk ugyanakkor leszögezni: egyes pályatársaink sugalmazásával ellentétben a Népszava sosem volt a NER része, a tartalomra soha, semmilyen hatással nem volt az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Népszavában is megjelentetett kormányhirdetéseket. Ezek kizárólag a mesterségesen monopolhelyzetbe hozott Mediaworks által kért, feltűnően túlárazott terjesztési- és nyomdaköltségek kifizetésében játszottak szerepet, azaz a NER nem a Népszavát, hanem saját tulajdonát, a Mediaworksöt támogatta a hirdetésekkel. Ezek elmaradása vezetett ahhoz az adóssághoz, amely miatt a NER által kreált Mediaworks felfüggesztette a lap kinyomtatását és terjesztését” – olvasható a Népszavában.
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