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leisztinger tamás facebook népszava tartozás mediaworks

„Három hete várunk” – vadul keresi a Leisztinger Tamás tulajdonost a Népszava

2026. június 18. 07:09

A Népszava kiadója az elmúlt évben jelentős tartozást halmozott fel a nem rendezett nyomdaszámlák és terjesztési díjak miatt.

2026. június 18. 07:09
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Mmájus 29., péntek óta nem jelent meg nyomtatott formában a Népszava, melynek oka, hogy a baloldali lap tetemes adósságot halmozott fel az utóbbi időben, melyet nem tud kiegyenlíteni a nyomda, azaz a Mediaworks felé. „A Mediaworks a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni” – írták közleményükben. A Népszava először még úgy kommunikálta a szituációt, hogy

 „megpróbálják kivégezni” a lapot.

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A Mediaworks szerint a tartozás mértéke meghaladja a százmillió forintot, a cégcsoport közleményében azt írta, 

a felek hónapokig tartó tárgyalások után idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt.”

Hozzátették, amennyiben a Népszava kiadója rendezi az eddigi tartozásait, egy új, előre fizetéses megállapodással kiadónk a továbbiakban is vállalja a lap nyomtatását és terjesztését.

Csütörtök reggel új üzenetet jelentetett meg az oldalán a baloldali portál, amelyben azt írták, a Népszava tulajdonosa, Leisztinger Tamás szórványos üzenetei nem nyitnak teret a tárgyalásra, a lehetőségek számbavételére, az előrelépésre. 

A tulajdonos többszöri kérésünk ellenére három hét alatt sem fogalmazta meg írásban, mik az elképzelései a lap és az online portál jövőjét illetően, mit vállal és mit vár el”

– jegyezték meg.

„Szeretnénk ugyanakkor leszögezni: egyes pályatársaink sugalmazásával ellentétben a Népszava sosem volt a NER része, a tartalomra soha, semmilyen hatással nem volt az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Népszavában is megjelentetett kormányhirdetéseket. Ezek kizárólag a mesterségesen monopolhelyzetbe hozott Mediaworks által kért, feltűnően túlárazott terjesztési- és nyomdaköltségek kifizetésében játszottak szerepet, azaz a NER nem a Népszavát, hanem saját tulajdonát, a Mediaworksöt támogatta a hirdetésekkel. Ezek elmaradása vezetett ahhoz az adóssághoz, amely miatt a NER által kreált Mediaworks felfüggesztette a lap kinyomtatását és terjesztését” – olvasható a Népszavában.

Nyitókép: Facebook

Összesen 3 komment

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Almassy
2026. június 18. 07:28
Az aki veszett libsibolsi kutyákkal bizniszel az hordjon lánckesztyűt és oltassa be magát rendszeresen pofátlanság ellen.
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piramis-2
2026. június 18. 07:28
A "Népszara" ocsmányabb mint a "Népszabadság" volt. Remélem ott végzik mint a "Népszabi"!
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nemhiszemel-2
2026. június 18. 07:27
A nép szaga már Leisztingernek is büdös...
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