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leisztinger tamás népszava ajánlat mediaworks

Leisztingertől várja a megoldást a megszűnés szélén álló Népszava

2026. június 04. 10:57

A lap május vége óta nem jelent meg, miután jelentős tartozást halmozott fel a nyomtatás és terjesztés terén.

2026. június 04. 10:57
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„Továbbra is veszélyben van a Népszava, amelynek nyomtatott verziója május 29., péntek óta nem jelent meg. Az idő nagyon sürget. 

A szerkesztőségben a hétfői tulajdonosi ajánlat után válságbizottság alakult és várja az egyeztetést a válaszjavaslatról”

 – tudatta a lap, amely a választások után került lehetetlen anyagi helyzetbe.

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Ismert, a több mint 150 éves múltra visszatekintő lap megjelenése azután került veszélybe, majd szűnt meg, hogy 

a Mediaworks – miután az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő cég felé – felmondta a nyomtatott újság nyomdai és terjesztési szerződését.

A Mediaworks május végén közleményben tudatta, hogy a Népszavával hónapokig tartó tárgyalások után 

idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt,

ezért a cég a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni.

A Népszava akkor azt közölte, a választási eredmények a cég „a pünkösdi hétvége előtt teljesíthetetlen ultimátumot adott”, amit ellenséges lépésnek nevezték. Jelezték, a Mediaworks hiába követeli az adósság visszafizetését, a lap azt nem tudja azonnal teljesíteni.

Úgy tűnik, a lap szerkesztőségének véleménye azóta megváltozott, 

ma már nem a Mediaworktől, hanem a Népszava tulajdonosától, Leisztinger Tamástól várják a megoldást.

Mint írták, Leisztinger hétfői ajánlata „részben a nyomdai és terjesztői tartozás rendezéséről szól, részben arról, hogy a Népszava milyen konstrukcióban folytathatná.” Jelezték, 

a szándékot a szerkesztőség pozitívan fogadta, majd választ és saját javaslatot vázolt szerdán, miután az eredetileg csütörtökre tervezett személyes találkozó létrejötte bizonytalanná vált. A tulajdonos eredeti ajánlata ugyanis megítélésünk szerint csak részmegoldást jelent. Várjuk az új tárgyalási időpontot.

A közleményben kitértek arra is, hogy a lap pénzügyi helyzetét áttekintve arra a következtetésre jutottak, hogy a nyomtatott lap kiadását mindenképpen folytatni szeretnék, anélkül egyéb tevékenységeik sem finanszírozhatóak, ilyen értelmű tervet készített a szerkesztőség.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

 

Összesen 12 komment

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Sorrend:
chief Bromden
2026. június 04. 11:42
Mire kellett eddig a Mediaworksnak a Népszava?
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oberennsinnen49
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2026. június 04. 11:33 Szerkesztve
Tragédia, hogy egyetlen országos politikai napilap maradt Magyarországon. Régen a három nagy, szabi, nemzet, szava mellett Hétfői hírek, Esti hírlap, Népsport és ezek csak a standardok voltak... ha Médiaworks lennék, Magyar Nemzetes, elgondolkodnék, jó ez így? És ránk mikor kerül sor? Éppen ezért: felajánlanám, hogy a NÉpszava szombati nyomtatott számába besegítek. Igen. Mindent megteszek, hogy elmondhasd a véleményedet, ha az enyémtől eltér, akkor is. EZ az egyik. A másik: a magyar nyomdászat, tipográfia, minőségi hírlapírás múltja. Ám hozzá kell tenni: a mai szava és nemzet valamit nagyon nem tud! Pl. tárcákat, aktuális, mai témával regényeket folytatásokban, az olvasó kérdezi stb. stb.
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Megtalálta
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2026. június 04. 11:30 Szerkesztve
A Népszava még él? Kérdezem ezt már vagy tíz éve, mióta becsődölt a Népszabadság. Mindenesetre ha pont tíz évvel a "nagytesó" után megdöglik ez is, az valamiféle költői igazságtétel lenne.
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pollip
2026. június 04. 11:24
Akik adtak pénzt MP -nek szabad felhasználásra, igazán megmenthetnék a népszavát.
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