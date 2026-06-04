Leisztingertől várja a megoldást a megszűnés szélén álló Népszava

„Továbbra is veszélyben van a Népszava, amelynek nyomtatott verziója május 29., péntek óta nem jelent meg. Az idő nagyon sürget.

A szerkesztőségben a hétfői tulajdonosi ajánlat után válságbizottság alakult és várja az egyeztetést a válaszjavaslatról”

– tudatta a lap, amely a választások után került lehetetlen anyagi helyzetbe.