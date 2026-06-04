Leisztingertől várja a megoldást a megszűnés szélén álló Népszava

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A lap május vége óta nem jelent meg, miután jelentős tartozást halmozott fel a nyomtatás és terjesztés terén.
„Továbbra is veszélyben van a Népszava, amelynek nyomtatott verziója május 29., péntek óta nem jelent meg. Az idő nagyon sürget.
A szerkesztőségben a hétfői tulajdonosi ajánlat után válságbizottság alakult és várja az egyeztetést a válaszjavaslatról”
– tudatta a lap, amely a választások után került lehetetlen anyagi helyzetbe.
Ismert, a több mint 150 éves múltra visszatekintő lap megjelenése azután került veszélybe, majd szűnt meg, hogy
a Mediaworks – miután az újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő cég felé – felmondta a nyomtatott újság nyomdai és terjesztési szerződését.
A Mediaworks május végén közleményben tudatta, hogy a Népszavával hónapokig tartó tárgyalások után
idén januárban megállapodtak a tartozás átütemezésében, a Népszava kiadója azonban ezt a megállapodást sem tartotta be, így a tartozás folyamatosan nőtt,
ezért a cég a Népszava további finanszírozását nem hajlandó vállalni.
A Népszava akkor azt közölte, a választási eredmények a cég „a pünkösdi hétvége előtt teljesíthetetlen ultimátumot adott”, amit ellenséges lépésnek nevezték. Jelezték, a Mediaworks hiába követeli az adósság visszafizetését, a lap azt nem tudja azonnal teljesíteni.
Úgy tűnik, a lap szerkesztőségének véleménye azóta megváltozott,
ma már nem a Mediaworktől, hanem a Népszava tulajdonosától, Leisztinger Tamástól várják a megoldást.
Mint írták, Leisztinger hétfői ajánlata „részben a nyomdai és terjesztői tartozás rendezéséről szól, részben arról, hogy a Népszava milyen konstrukcióban folytathatná.” Jelezték,
a szándékot a szerkesztőség pozitívan fogadta, majd választ és saját javaslatot vázolt szerdán, miután az eredetileg csütörtökre tervezett személyes találkozó létrejötte bizonytalanná vált. A tulajdonos eredeti ajánlata ugyanis megítélésünk szerint csak részmegoldást jelent. Várjuk az új tárgyalási időpontot.
A közleményben kitértek arra is, hogy a lap pénzügyi helyzetét áttekintve arra a következtetésre jutottak, hogy a nyomtatott lap kiadását mindenképpen folytatni szeretnék, anélkül egyéb tevékenységeik sem finanszírozhatóak, ilyen értelmű tervet készített a szerkesztőség.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP