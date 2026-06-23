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Trombitás Kristóf mediaworks vélemény

Olyan régimódi emberek vagyunk, akik jobban szeretnek veszíteni Szókratésszel, mint nyerni Marxszal

2026. június 23. 11:41

Ami a Mediaworks-harcostársakkal történik, az szégyene a közösségünknek.

2026. június 23. 11:41
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Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
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„Nekem ugyan meggyőződésem, hogy a mindenfajta nyílt leveleknek a hatása, bármikor, bárkitől, bárhova, bármiért rendkívül csekély hatásfokú, de ettől még Orsi minden alábbi szavával egyetértek. Pár napja is leírtam, hogy ami a Mediaworks-harcostársakkal történik, az szégyene a közösségünknek.

És nyilván nem változik semmi, de mi már csak olyan régimódi emberek vagyunk, akik jobban szeretnek veszíteni Szókratésszel, mint nyerni Marxszal.”

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