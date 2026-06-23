Veterán fideszes politikusok „szóltak rá” a nemzeti tőkésekre: ezt kellene tenniük most
„Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartaniuk a hátukat a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is”.
Ami a Mediaworks-harcostársakkal történik, az szégyene a közösségünknek.
„Nekem ugyan meggyőződésem, hogy a mindenfajta nyílt leveleknek a hatása, bármikor, bárkitől, bárhova, bármiért rendkívül csekély hatásfokú, de ettől még Orsi minden alábbi szavával egyetértek. Pár napja is leírtam, hogy ami a Mediaworks-harcostársakkal történik, az szégyene a közösségünknek.
És nyilván nem változik semmi, de mi már csak olyan régimódi emberek vagyunk, akik jobban szeretnek veszíteni Szókratésszel, mint nyerni Marxszal.”
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„Sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartaniuk a hátukat a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is”.
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