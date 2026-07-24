„A kiváló sakkozó, Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése a kormánypárt részéről átgondolatlan és elsietett lépésnek tekinthető . Bár nem ez az első hirtelen ötlettől vezérelt akciójuk, ezúttal politikai kudarccal szembesültek azáltal, hogy a felkért jelölt végül nemet mondott. Különösen megdöbbentő, hogy a történtek alapján úgy tűnik, nem rendelkeztek pontos tervvel az új elnök megválasztása kapcsán, pedig a Sulyok Tamással szembeni méltatlan fellépés hónapokon át tartott.

Polgár Judit - akinek a családja szintén gyöngyösi származású - döntését megértem, hiszen Sulyok Tamás jogállami normákat sértő eltávolítása minden jövőbeni elnököt rendkívül nehéz helyzetbe hoz. Ráadásul egy olyan tisztségre keresnek ideiglenes jelöltet, amelynek még az időtartamát sem tudják most még pontosan. A miniszterelnök ugyanis maga jelentette ki, hogy a most megválasztandó államfő mandátuma csak az új alkotmány megalkotásáig szól – ami a várakozásaik szerint nagyjából másfél éven belül megtörténik. Teljesen érthető, hogy egy nemzetközileg elismert, nagyszerű sportoló és autonóm személyiség nem kíván egy ilyen rövid életű, az elődje alkotmányos normákat sértő eltávolítása miatt politikailag terheltté vált átmeneti elnökséget vállalni.”