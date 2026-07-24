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sulyok tamás polgár judit Fodor Gábor Magyar Péter vélemény

Polgár Judit döntését megértem

2026. július 24. 11:38

A kiváló sakkozó, Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése a kormánypárt részéről átgondolatlan és elsietett lépésnek tekinthető.

2026. július 24. 11:38
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„A kiváló sakkozó, Polgár Judit köztársasági elnöki jelölése a kormánypárt részéről átgondolatlan és elsietett lépésnek tekinthető . Bár nem ez az első hirtelen ötlettől vezérelt akciójuk, ezúttal  politikai kudarccal szembesültek azáltal, hogy a felkért jelölt végül nemet mondott. Különösen megdöbbentő, hogy a történtek alapján úgy tűnik, nem rendelkeztek pontos tervvel az új elnök megválasztása kapcsán, pedig a Sulyok Tamással szembeni méltatlan fellépés hónapokon át tartott. 
Polgár Judit - akinek a családja szintén gyöngyösi származású -  döntését megértem, hiszen Sulyok Tamás jogállami normákat sértő eltávolítása minden jövőbeni elnököt rendkívül nehéz helyzetbe hoz. Ráadásul egy olyan tisztségre keresnek ideiglenes jelöltet, amelynek még az időtartamát sem tudják most még pontosan. A miniszterelnök ugyanis maga jelentette ki, hogy a most megválasztandó államfő mandátuma csak az új alkotmány megalkotásáig szól – ami a várakozásaik szerint nagyjából másfél éven belül megtörténik. Teljesen érthető, hogy egy nemzetközileg elismert, nagyszerű sportoló és autonóm személyiség nem kíván egy ilyen rövid életű, az elődje alkotmányos normákat sértő eltávolítása miatt politikailag terheltté vált átmeneti elnökséget vállalni.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 16 komment

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szilvarozsa
2026. július 24. 13:13
Pedig fasza lett volna köztársasági elnöknek. Milyen állapolgár is? Usa? Izraeli?
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ben2
2026. július 24. 13:11
@Irgum-burgum 2026. július 24. 11:45 Te tényleg nem érted? Semmi értelme a következő köztársasági elnök személyéről beszélni, ha a felkérést egyetlen 80 feletti IQ-val rendelkező természetes személy nem tudja elfogadni. Ennek pedig első sorban pont Sulyok Tamás eltávolítása az oka. Ha még az olyan jellemtelen bűnözők, mint Bárándy is megértették, hogy ebben a helyzetben csak nettó veszteséggel végezne, ha elfogadná a Poloska Kesztyűsbábja szerepet, akkor szerinted ki lesz az, aki végül bevállalja? Megmondom: valami noname kólásdoboz, akinek annyira nincs veszteni valója, hogy a pozícióval járó juttatások belengetésével be tudja szervezni a Ruff Bálint.
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1
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ok-ok-123
2026. július 24. 13:09
Olyan szépen mosolyog, szereti a természetet, nagyon szimpatikus.
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0
0
Palatin
2026. július 24. 12:29
Nagyon de nagyon cikis lett köztársasági elnöknek lenni. Én szivesebben lennék akár WC-s néni is. Ez olyan mint, ha lekakálnak valakit, aki aztán feláll és elvonszolja magát, majd ezután azt mondják neked, hogy: "PAJTÀS VEDD ÀT A HELYÈT!" Lesz ilyen? Elöfordulhat? Aki erre vetemedik, az el fogja veszíteni minden méltóságát.
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