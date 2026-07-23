Félrement politikai sakkjátszma: Magyar már most politikai veszteségeket könyvelhet el

Ettől függetlenül a számos egyéb, szintén vitatott rendelkezést is tartalmazó alkotmánymódosítás immár hatályos, a köztársasági elnöki teendőket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. A nagy kérdés mégis az, ki lesz a beígért alkotmányozási folyamat lezárultáig az ideiglenes, ám tényleges államfő. És itt érkezünk el Magyar Péter komoly fiaskójáig, amiért a kormányfő kénytelen volt bocsánatot is kérni.

Történt ugyanis, hogy Sulyok szombati bejelentését követően a miniszterelnök hamar társadalmi konzultációt kezdeményezett, arra buzdította a civil társadalmat, hogy javasoljanak köztiszteletben álló személyeket a legfőbb közjogi méltóság pozíciójára. A szombat esti felhívásra már vasárnap érkezett egy javaslat, mégpedig a Nagy Tímea által vezetett Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületétől. A Polgár Judit világhírű sakk mestert javasló közleményt rajta kívül Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál írta alá.

Magyar Péter szinte azonnal reagált: „A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart.” Ebből pedig szerinte az következik, Polgár Judit megfelel az államfői szerep által támasztott elvárásoknak, így hétfőre le is beszélt vele egy találkozót, mondván, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.