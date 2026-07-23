Félrement politikai sakkjátszma: Magyar már most politikai veszteségeket könyvelhet el

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Zavarodottsághoz és értetlenséghez vezetett tiszás körökben az új köztársasági elnök körül megindult hercehurca, elsősorban Magyar Péter kapkodó és önkényes kommunikációja miatt.
Egy szimbolikus, ám annál nagyobb súlyú ügyben szenvedett politikai vereséget Magyar Péter – a kormányváltás óta talán a legnagyobbat –, ez pedig az államfőválasztás. Sulyok Tamás alkotmányellenes eltávolítását hosszú hetek fenyegetései és nyomásgyakorlása után sikerült abszolválnia, igaz, széles körben vitatott módon, ám miután a köztársasági elnök aláírta a rá egyetlen végzetes mondattal utaló irományt, hétfőn el kellett hagynia a Sándor-palotát. „Az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon” – közölte a Fidesz.
Sulyok a bejelentés kapcsán ugyancsak erős mondatokat fogalmazott meg. Csak néhány példa: „Ha az erőpolitizálás kiiktatja a jog korlátait, az beláthatatlan következményekkel jár hazánkra nézve. Ennek egyik – alkotmányos értelemben súlyos és a rendszerváltás utáni magyar demokrácia harminchat éve alatt példátlan – esete, amely most a köztársasági elnöki intézményt éri.”
„Az alaptörvény tizenhetedik módosítása töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Közjogi méltóságok jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával, a választójog példátlan korlátozásával olyan negatív precedenst teremt, amely mély sebet ejt a demokrácia, a hatalmi ágak megosztása és a jogállamiság alkotmányos értékein.” Továbbá: „Az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt. Megszűnt egyúttal a köztársasági elnök rendszerváltás óta változatlan legitimitása is, Magyarország következő államfője ugyanis egy az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. A köztársasági elnöki intézmény a végrehajtó hatalom és a politika kiszolgáltatottjává válik, közjogi szerepe elhalványul, alapfunkciója megszűnik. Megszűnik továbbá bármilyen féket vagy ellensúlyt képezni.”
Ettől függetlenül a számos egyéb, szintén vitatott rendelkezést is tartalmazó alkotmánymódosítás immár hatályos, a köztársasági elnöki teendőket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. A nagy kérdés mégis az, ki lesz a beígért alkotmányozási folyamat lezárultáig az ideiglenes, ám tényleges államfő. És itt érkezünk el Magyar Péter komoly fiaskójáig, amiért a kormányfő kénytelen volt bocsánatot is kérni.
Történt ugyanis, hogy Sulyok szombati bejelentését követően a miniszterelnök hamar társadalmi konzultációt kezdeményezett, arra buzdította a civil társadalmat, hogy javasoljanak köztiszteletben álló személyeket a legfőbb közjogi méltóság pozíciójára. A szombat esti felhívásra már vasárnap érkezett egy javaslat, mégpedig a Nagy Tímea által vezetett Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületétől. A Polgár Judit világhírű sakk mestert javasló közleményt rajta kívül Antall György, Baán László, Barabási Albert-László, Kapu Tibor, Kelemen Barnabás, Kepes András, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, Peták István, Rubik Ernő, Tóth Krisztina és Závada Pál írta alá.
Magyar Péter szinte azonnal reagált: „A hazánknak egységre, békére és olyan elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A köztársasági elnökség nem egy foglalkozás, nem egy munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Az elnök feladata: szolgálni és képviselni. Minden magyart.” Ebből pedig szerinte az következik, Polgár Judit megfelel az államfői szerep által támasztott elvárásoknak, így hétfőre le is beszélt vele egy találkozót, mondván, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.
Márpedig ebből a kormánypárti nyilvánosság érthető módon azt olvasta ki, hogy ezzel lezárult a társadalmi egyeztetés, hiszen Magyar meghozta a döntést. Ennek többen hangot is adtak, ám a Tisza-frakció azért egységesen és azonnal felsorakozott a kormányfői választás mögött. Ráadásul úgy, hogy kiszivárgott hírek szerint nem is született testületi döntés.
„Nem társadalmi konzultációról beszéltünk, hanem azt kértük, hogy küldjenek ajánlásokat” – magyarázkodott ezek után a kormányfő.
A vállalhatatlan zsidózástól sem mentes tiltakozási turbulencia nyomán aztán az érintett jelezte, nem vállalja a felkérést. Pedig nagyon úgy nézett ki a történet, hogy ezt előre lezongorázták az érintettek, amihez az „alaphangot” egy Magyar–Polgár-féle közös mosolygós sakkozás adta meg néhány hete az amerikai nagykövetség rendezvényén.
Török Gábor elemző hétfőn így értékelt: „Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca. Volt egy terv, beleállt a miniszterelnök, majd egyhangúlag támogatta a frakció, de füstbe ment. Jó lenne tudni, hogy végül a reakciókat látva közös megegyezés történt, vagy a jelölt maga döntött így, de ez a lényegen nem változtat.”
Ez a hajó tehát elment, ráadásul a láthatóan elszabadult kormányfői Facebook-kommunikáció mellékszálaként sikerült beleszállni az úgynevezett óellenzékbe is. A beszólást magára vette többek között az Ügyvédkör által elnökjelöltnek javasolt Bárándy Péter egykori MSZP-s igazságügyi miniszter, aki az ATV-ben fakadt ki: „Ami azóta történt a köztársasági elnöki jelölés és választás előkészítésével, az a méltatlan szituáció, amit kialakítottak, most már meggondolandóvá teszi az igent.”
A volt politikus szerint az óellenzéki minősítés erősen vitatható állítás, kizáró és diszkriminatív. Magyar meghatározása nemcsak a korábbi ellenzéki pártokra vonatkozhat, hanem azokra a civil és társadalmi szereplőkre is, akik 2024 márciusa előtt kritizálták a Fidesz-rendszert. „És ebből az következik, hogy kizárólag azokat fogadja barátsággal, akik ezt a kritikát csak 2024 márciusától kezdődően folytatják, ami nem biztos, hogy helyes, mert akkor csak olyan embereket fogadunk barátsággal, akik vagy addig a Fidesz mellett álltak, vagy a Földön kívül tartózkodtak” – fogalmazott.
Most pedig következhet a kaszting és a vita az új köztársasági elnök személyéről, jönnek sorban a petíciók, további javaslatok és persze az elvárások. Borítékolható: az eredménnyel még a tiszás, illetve Fidesz-ellenes közegben sem lesznek maradéktalanul elégedettek, a fideszesek pedig Sulyok eltávolítása után alapból jogtalannak tartják az egész eljárást.
De Magyar már most politikai veszteségeket könyvelhet el, pedig még az úgynevezett türelmi időszakban van az új kormány,
ráadásul valójában egy szimbolikus, nem az állampolgárok vagy a gazdasági szereplők pénztárcáját érintő ügyről van szó.
Nyitókép: Polgár Judit épp elveri Magyar Pétert sakkban
Fotó: Magyar Péter hivatalos Facebook-oldala