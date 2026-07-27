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Tisza Párt bujdosó andrea Gy. Németh erzsébet országgyűlés Rétvári Bence parlament vélemény

Bujdosó Andrea még új az Országgyűlésben

2026. július 27. 16:00

Ha a legerősebb érv egy óvodás hasonlat, akkor talán nem az ellenfél, hanem a politikai színvonal ült le. Ideje lenne felnőni a feladathoz.

2026. július 27. 16:00
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Gy. Németh Erzsébet
Gy. Németh Erzsébet
Facebook

„Aki látta a Rétvári Bencével folytatott parlamenti csatáimat – a nyugdíjemeléstől a kórházban hagyott babák ügyéig –, pontosan tudja, hogy nem az ő rajongói klubját vezetem.
De még én is meglepődtem, amikor a Parlament méltóságát a TISZA frakcióvezetője azzal próbálta emelni, hogy odaszúrta neki: »Benyomnak egy gombot, és nyomja a hazugságot, majd leül, mint egy jóllakott óvodás«.
Úgy tűnik, a »más politikai kultúra« egyeseknél azt jelenti, hogy ugyanaz a régi iskolai folyosó, csak más színű nyakkendőben.
Persze értem, Bujdosó Andrea még új az Országgyűlésben. Bár két évig a Fővárosi Közgyűlésben ült, frakciót is vezetett, de ezek szerint a parlamenti belépőkártyával együtt a jó modort nem adják át. Pedig az ellenfél sértegetése nem ugyanaz, mint a kemény politikai vita.
Az ellenfelet lehet keményen bírálni. Sőt, kell is. De ha a legerősebb érv egy óvodás hasonlat, akkor talán nem az ellenfél, hanem a politikai színvonal ült le.
Ideje lenne felnőni a feladathoz. A Parlament nem a Facebook-kommentmező. Vagy legalábbis nem kellene annak lennie.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 27. 17:43
úgy látom PoloskaPötiék egyesíteni fogják a nemzetet mert ha így haladunk akkor Orbán ellenállásához minden demokratikus erő boldogan fog csatlakozni rövid időn belül. Még a DK is.
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0
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gullwing
2026. július 27. 17:41
Azért az nem semmi hogy egy Német Erzsó szintű balos picsa is kiosztja az agyhalott libát! 🤣🤣🤣🤣🤣 Lesz még ettől lejjebb tiszaszarok?! A béka segét már elértétek? IQ hiányos patkányok.
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zakar zoltán béla
2026. július 27. 17:36
Szemérmetes Erzsók a DK-ból! HESS!
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0
0
Hangillat
2026. július 27. 17:25
Parlagmenti vonalszín-barna. Magyar Toleranciadíj: GYNE 2020, Gyurcsány Ferenc 2011,
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