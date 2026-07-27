„Aki látta a Rétvári Bencével folytatott parlamenti csatáimat – a nyugdíjemeléstől a kórházban hagyott babák ügyéig –, pontosan tudja, hogy nem az ő rajongói klubját vezetem.

De még én is meglepődtem, amikor a Parlament méltóságát a TISZA frakcióvezetője azzal próbálta emelni, hogy odaszúrta neki: »Benyomnak egy gombot, és nyomja a hazugságot, majd leül, mint egy jóllakott óvodás«.

Úgy tűnik, a »más politikai kultúra« egyeseknél azt jelenti, hogy ugyanaz a régi iskolai folyosó, csak más színű nyakkendőben.

Persze értem, Bujdosó Andrea még új az Országgyűlésben. Bár két évig a Fővárosi Közgyűlésben ült, frakciót is vezetett, de ezek szerint a parlamenti belépőkártyával együtt a jó modort nem adják át. Pedig az ellenfél sértegetése nem ugyanaz, mint a kemény politikai vita.

Az ellenfelet lehet keményen bírálni. Sőt, kell is. De ha a legerősebb érv egy óvodás hasonlat, akkor talán nem az ellenfél, hanem a politikai színvonal ült le.

Ideje lenne felnőni a feladathoz. A Parlament nem a Facebook-kommentmező. Vagy legalábbis nem kellene annak lennie.”

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