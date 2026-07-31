Kilencvenedik évében megújul a Magyar Nemzet – Néző László a Mandinernek

De ezt mint egyfajta megújulást fogjuk fel. Július 31-én kerül a boltokba utoljára napilapként a Magyar Nemzet, augusztus 1-jén pedig már az első hetilapszámunk érkezik. S ezután minden szombaton ott lesz a lapunk előfizetőink, vásárlóink kezében.

Miben lesz más a Magyar Nemzet hetilapként?

A napilap megpróbált valamennyire friss lenni, de a mai világban a frissesség egy napilap esetében nehezen értelmezhető. A hetilap helyzete más: itt különösen nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy nem a hír a lényeg, hanem az, ami mögötte van. Ha történik valami a világban, elsősorban persze Magyarországon, annak mi az értelme, miért történt, milyen hatása van, illetve lesz az emberek életére? Elemzésekkel, publicisztikákkal, interjúkkal és riportokkal világítjuk meg a dolgok mögöttes értelmét. Hitelesek és érdekesek szeretnénk lenni, olyan újság, amelynek olvasására érdemes kicsit hosszabb időt szánni.