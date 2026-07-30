Euractiv: Véget értek Magyar Péter mézeshetei

Az Euractiv arról ír, hogy „Magyarország EU-párti kormánya első politikai kudarcával szembesül, miután a sikertelenül lezajlott elnökjelölési folyamat megingatta Magyar Péter miniszterelnök támogatottságát.”

A cikk a Medián júliusi közvélemény-kutatására hivatkozik, amely kimutatta, hogy az Tisza támogatottsága a májusi 61%-ról 57%-ra esett vissza, míg Orbán Viktor volt miniszterelnök nemzetkonzervatív Fidesz-pártjának támogatottsága 19%-ra emelkedett.