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Euractiv: Véget értek Magyar Péter mézeshetei

2026. július 30. 11:31

A brüsszeli lap szerint az elnökjelölési folyamat a Tisza első kudarca volt.

2026. július 30. 11:31
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Az Euractiv arról ír, hogy „Magyarország EU-párti kormánya első politikai kudarcával szembesül, miután a sikertelenül lezajlott elnökjelölési folyamat megingatta Magyar Péter miniszterelnök támogatottságát.”

A cikk a Medián júliusi közvélemény-kutatására hivatkozik, amely kimutatta, hogy az Tisza támogatottsága a májusi 61%-ról 57%-ra esett vissza, míg Orbán Viktor volt miniszterelnök nemzetkonzervatív Fidesz-pártjának támogatottsága 19%-ra emelkedett.

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Egy másik, a Publicus által készített közvélemény-kutatás szerint ugyanebben az időszakban Magyar miniszterelnöki alkalmasságának értékelése 72%-ról 62%-ra esett vissza.

A cikk szerint a visszaesés szorosan összefügg azzal, hogy Polgár Judit elutasította az elnökjelölést. 

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. július 30. 12:40
Az a helyzet, hogy ez a szerencsétlen poloska csak most szembesül azzal, hogy egy ország vezetése nem diadalmenet. Pláne mostanság, amikor a benzin után a víz is elfogy. Meg merem kockáztatni, hogy olyan megpróbáltatások előtt áll hazánk, hogy még Miniszterelnök urunknak is fel kéne kötnie a gatyát a kihívás miatt, viszont poloskát nem érzem felkészültnek erre a feladatra.
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dupree
2026. július 30. 12:39
Ez a jelölési fittyfatty semmit nem jelent inkább arra utal, hogy MP is önkényesen, személyesen jelölné ki az államfőt. Orbánék nagyon rosszakat tudtak találni eddig, de mondjuk akárki akármit mond, a Novák volt a legjobb, csak elszabták a kegyelmi ügyet. Az összes többi reménytelen eset. Azt se értettem miért kellett egy súlytalan pozícióba saját embert ültetni, teljesen mindegy ki van ott, a 2/3 ellen semmit nem tehet.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 30. 12:30
johannluipigus 2026. július 30. 12:30 @Beszartak-a-fideszesek "Jól van, papa. Nyugodjon meg." A nyugalom kőszobra vagyok, csótányka. Hát persze, olvasom az alpári kirohanásaid. :)
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johannluipigus
2026. július 30. 12:30
@Beszartak-a-fideszesek "Jól van, papa. Nyugodjon meg." A nyugalom kőszobra vagyok, csótányka.
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1
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