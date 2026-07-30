Euractiv: Véget értek Magyar Péter mézeshetei

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A brüsszeli lap szerint az elnökjelölési folyamat a Tisza első kudarca volt.
Az Euractiv arról ír, hogy „Magyarország EU-párti kormánya első politikai kudarcával szembesül, miután a sikertelenül lezajlott elnökjelölési folyamat megingatta Magyar Péter miniszterelnök támogatottságát.”
A cikk a Medián júliusi közvélemény-kutatására hivatkozik, amely kimutatta, hogy az Tisza támogatottsága a májusi 61%-ról 57%-ra esett vissza, míg Orbán Viktor volt miniszterelnök nemzetkonzervatív Fidesz-pártjának támogatottsága 19%-ra emelkedett.
Egy másik, a Publicus által készített közvélemény-kutatás szerint ugyanebben az időszakban Magyar miniszterelnöki alkalmasságának értékelése 72%-ról 62%-ra esett vissza.
A cikk szerint a visszaesés szorosan összefügg azzal, hogy Polgár Judit elutasította az elnökjelölést.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP
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