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gazdaság európai unió jövedelem orbán viktor

Ezt nehéz lesz a Tiszának felülmúlnia: létfontosságú téren erősödött a magyar gazdaság az Orbán-kormányok alatt

2026. augusztus 19. 21:27

A magyar gazdaságban megtermelt jövedelem egyre nagyobb része jutott hazai szereplőkhöz 2010 és 2024 között: ezen a téren Magyarország az Európai Unió élmezőnyébe került.

2026. augusztus 19. 21:27
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Egy friss, Eurostat-adatokra épülő elemzés olyan folyamatot tett mérhetővé, amelyről Orbán Viktor már évekkel ezelőtt a magyar gazdaság egyik kulcskérdéseként beszélt. 

A magyar gazdaságban megtermelt jövedelem egyre nagyobb része jutott hazai szereplőkhöz 2010 és 2024 között: ezen a téren Magyarország az Európai Unió negyedik legnagyobb javulását érte el 

írja a Világgazdaság.

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A Moore Czech Republic Eurostat-adatokra épülő friss elemzése szerint a magyar mutató 2,6 százalékponttal javult ebben a tizennégy évben; ennél csak Csehország, Észtország és Horvátország ért el nagyobb előrelépést.

A Világgazdaság aláhúzza: 

az időszak teljes egészében az Orbán-kormányokhoz kötődik, és különösen érdekes annak tükrében, hogy Orbán Viktor már 2022-ben a magyar gazdaság egyik legfontosabb problémájaként beszélt a negatív profitegyenlegről. 

A szám elsőre technikainak tűnhet, valójában azonban az egyik legfontosabb kérdést méri egy erősen külföldi tulajdonra épülő gazdaságban: nemcsak azt, hogy mennyit termel egy ország, hanem azt is, hogy az ebből származó jövedelem végül kikhez kerül. Ebben Magyarország az elmúlt másfél évtizedben látványosan javított.

A gazdasági lap rámutat: mostani adatok azért különösen érdekesek magyar szemmel, mert Orbán Viktor 2022-es gazdasági évadnyitóján éppen ezt a problémát nevezte meg az ország előtt álló öt gazdasági csapda egyikeként. A volt miniszterelnök akkor a magas külföldi tulajdonhányad, az exportáló nagyvállalatok dominanciája, a negatív profitegyenleg, a gazdaság dualitása és a vidék lemaradása között sorolta fel azokat a problémákat, amelyekből szerinte Magyarországnak a következő évtizedben ki kellett törnie.

A profitegyenleg abban az időszakban komoly magyar gyengeség volt. A rendelkezésre álló akkori adatok szerint a külföldi tulajdonú cégek magyarországi profitja jóval meghaladta a magyar tulajdonú vállalatok külföldről származó nyereségét.

GDP-arányosan a magyar hiány 4,3 százalék körül alakult; a régióban csak Csehország állt ennél kedvezőtlenebbül, 5,1 százalékkal.

Orbán akkori diagnózisa ezért lényegében ugyanarra a szerkezeti problémára vonatkozott, amelyet a Moore Czech Republic most a bruttó nemzeti jövedelem és a GDP viszonyán keresztül vizsgált. A friss összehasonlítás pedig azt mutatja, hogy 2010 és 2024 között Magyarország ezen a téren nem romlott, hanem az uniós élmezőnyben javított.

A Világgazdaság felidézte: 

az Orbán-kormányok hosszú éveken keresztül hangsúlyozták a magyar tulajdon arányának növelését egyes stratégiai ágazatokban, miközben több nagy hazai társaság külföldi terjeszkedését is fontos gazdaságpolitikai eredményként kezelték.

A Mol külföldi töltőállomás-hálózatokat és más érdekeltségeket szerzett, az OTP több délkelet-európai országban épített ki jelentős banki jelenlétet, a Magyar Villamos Művek Csehországban jutott nagy ügyfélállományhoz. Más magyar vállalkozások a Balkántól Ázsiáig hajtottak végre beruházásokat vagy akvizíciókat.

A Világgazdaság szerint ennek gazdasági jelentősége túlmutat azon, hogy egy magyar cég külföldön is megjelenik. Ha a külföldi érdekeltségek nyereségesek, az onnan hazai tulajdonosokhoz kerülő osztalék, kamat és visszaforgatott nyereség ellensúlyozhatja azt a jövedelmet, amelyet Magyarországon működő külföldi vállalatok tulajdonosai visznek ki az országból.

Pontosan ezt az egyensúlyt akarta Orbán Viktor javítani, amikor a negatív profitegyenleget csapdahelyzetnek nevezte.

A magyar adat súlyát leginkább a környező országok teljesítménye adja. 

Miközben Magyarország 2,6 százalékpontot javított, Szlovákia 1,1 százalékponttal került rosszabb helyzetbe. Lengyelország 0,4, Románia pedig 2,2 százalékponttal rontott. A Moore értelmezése szerint ezekben az országokban a belföldön megtermelt jövedelem egyre nagyobb része kerül külföldi gazdasági szereplőkhöz.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
 

 

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Összesen 55 komment

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buzizsido2-2
2026. augusztus 19. 23:03
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
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pollip
2026. augusztus 19. 23:00
A Tisza globalista!
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westend
2026. augusztus 19. 23:00
rottyos-ducse 2026. augusztus 19. 22:58 "Lassunk tisztan." - wikipedia :D :D Te egyre ostobább vagy tót. Vagy csak beittál megint?
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rottyos-ducse
2026. augusztus 19. 22:58
Lassunk tisztan. A gazdasag jovedelme a GDP, ennek 1 fore vetitett erteke a GDP/fo ez pedig vasarloerore forditva (GDP/Capita/PPP) realisztikus szamokat hoz ki, az arszinvonalak kulonbseget is figyelembe veszi Ausztria 78ezer $ Csehorszag 64ezer $ Litvania 61ezer $ Szlovenia 61ezer Lengyelorszag 60ezer Horvatorszag 54ezer (Oroszorszag 52ezer) Esztorszag 51ezer Romania 50783 Magyarorszag 50570 Szlovakia 49ezer Lettorszag 46ezer Bulgaria 46ezer .......................................... IMF, 2026 ht tps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita Vagyis, Magyarorszag bizony roman szinten van, jol lemaradt meg a kelettol is.
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