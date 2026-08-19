Ezt nehéz lesz a Tiszának felülmúlnia: létfontosságú téren erősödött a magyar gazdaság az Orbán-kormányok alatt

A szám elsőre technikainak tűnhet, valójában azonban az egyik legfontosabb kérdést méri egy erősen külföldi tulajdonra épülő gazdaságban: nemcsak azt, hogy mennyit termel egy ország, hanem azt is, hogy az ebből származó jövedelem végül kikhez kerül. Ebben Magyarország az elmúlt másfél évtizedben látványosan javított.

A gazdasági lap rámutat: mostani adatok azért különösen érdekesek magyar szemmel, mert Orbán Viktor 2022-es gazdasági évadnyitóján éppen ezt a problémát nevezte meg az ország előtt álló öt gazdasági csapda egyikeként. A volt miniszterelnök akkor a magas külföldi tulajdonhányad, az exportáló nagyvállalatok dominanciája, a negatív profitegyenleg, a gazdaság dualitása és a vidék lemaradása között sorolta fel azokat a problémákat, amelyekből szerinte Magyarországnak a következő évtizedben ki kellett törnie.

A profitegyenleg abban az időszakban komoly magyar gyengeség volt. A rendelkezésre álló akkori adatok szerint a külföldi tulajdonú cégek magyarországi profitja jóval meghaladta a magyar tulajdonú vállalatok külföldről származó nyereségét.