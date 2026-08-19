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ruff bálint pócs jános Magyar Péter alapítvány

Ruff Bálinték senkit nem kímélnek: iskolai alapítványok, beteg gyerekeket segítő szervezetek és állatvédő civilek is listára kerültek

2026. augusztus 19. 19:11

Pártopolitikai kötődéssel nem vádolható civilek, sőt nylítan tiszás szervezetek is kaptak pénzt az előző kormánytól, a Tisza-kormány mégis kilistázta őket.

2026. augusztus 19. 19:11
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Jobboldalisággal egyáltalán nem vádolható szevrzetek, valamint kistelepülési iskolai alapítványok, állatvédő szervezetek és beteg gyermekeket támogató alapítványok is felkerültek a Ruff Bálinték által közzétett térképre, amelyen az állami támogatáshoz jutott civileket listázták – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Pócs János Facebook-videójában például bemutatta, hogy valójában olyan állatmentő egyesületek kaptak több tízmillió forintot, akik előre hirdették magukról, hogy tiszások. Emellett polgárőrök, tűzoltók, sportegyesületek kaptak még támogatást.

„És két héttel ezelőtt egy jászebrényi kulturális folklór egyesület kapott támogatást, ahol legjobban nyert a Tisza. Vagyis hogy hol a pénz? A tiszás rendezvényeken, a tiszás programokban. Akkor hol van a maffia? Segítek: a Tiszában” – fogalmazott a fideszes képviselő. Hozzátette, ha pedig ezek a források nem a kulturális rendezvényekben, a rendezvények támogatásában és zömében a tiszásoknál vannak, hanem a fideszesek zsebében, akkor Magyar Péter csukassa le őket.

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A térkép alapján szinte minden településen van olyan iskolai alapítvány, amely támogatást kapott 

– írja a Magyar Nemzet.

A többségük támogatása a félmillió forintot sem éri el, de van olyan is, amely mindössze 97 ezer forintot kapott.

Ezek olyan alapítványok, amelyeket az iskolák azért hoznak létre, hogy a szülők ide fizethessék be az adójuk egy százalékát, az így befolyó pénzből pedig jellemzően az iskola épületét próbálják fejleszteni, a kistelepüléseken egyébként ez általában a tantermek tisztasági festését jelenti.

Felkerült a térképre például a 350 ezer forintos támogatásával a Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány, amelyet 2002-ben alapítottak, és amely súlyosan beteg gyermekek gyógyításának támogatása, gyermekbetegségek megelőzésének elősegítése, diagnosztikus és terápiás eszközök, berendezések beszerzése céljával jött létre. Megtalálható a listában a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány és annak 7,7 millió forintos támogatása. A szervezet zeneterápiás foglalkozásokat tart rákbeteg, illetve egyéb testi vagy szervi fogyatékos gyermekek számára. Hangszeres oktatást is tartanak nekik, a zenei műveltséget fejlesztik, de emellett az egészségügyi intézmények számára támogatást is nyújtanak.

A Magyar Nemzet szerint érdemes végigböngészni a szegedi támogatottak listáját. Ismert, Ruff Bálint kancelláriaminiszter korábban Botka László szegedi polgármester mellett dolgozott tanácsadóként. Így neki pontosan tudnia kellene, hogy például a Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány, amely négy év alatt összesen 1,69 millió forintot nyert a Nemzeti Együttműködési Alapból, még véletlenül sem nevezhető fideszesnek.

Az alapítvány által szervezett estek főszerkesztője ugyanis egy volt szocialista önkormányzati képviselő. Az év első rendezvényének vendége pedig mindig Botka László polgármester.

Szegeden a legtöbb támogatást egyébként a Kortárs Balettért Alapítvány kapta, összesen 163 millió forintot. A Szegedi Kortárs Balett egy világhírű társulat, amely Európa és a világ több színpadán is komoly sikereket ért el. A negyedik legtöbb támogatást, 47 millió forintot pedig az a MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület kapta, amelynek vezetője, Balog József jobboldalisággal szintén nehezen vádolható. Közösségi oldalán például néhány nappal az áprilisi választások után Vidnyánszky Attila ellen intézett kirohanást, szerinte Vidnyánszky poklot épített a kulturális szférában.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

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Összesen 174 komment

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Klotild
2026. augusztus 19. 23:04
aranykonvoj - hogy kerül ez ide? aranykonvoj - ki nem érti, mi zajlott? a száradtelme keresi, mibe kapaszkodhat, segít neki a partizán, a 444, a hvg. tessék, csak tessék.
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buzizsido2-2
2026. augusztus 19. 23:03
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
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Klotild
2026. augusztus 19. 23:02
Köszönet mindenkinek, aki válaszol erre a rákosista módszerre! amíg lehetőség van szólni, szóljatok, szóljunk! köszönet mindenkinek, aki mer szólni!!!!
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Klotild
2026. augusztus 19. 22:56
ki vagyok borulva a Fidesz és az SS egybemosásától! ekkora tapló és lapos tudatlanságot! ez a komcsi éra hozadéka, gondolom. van másnak értelmezése erre? örömmel fogadom a magyarázatot / magyarázatokat!
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