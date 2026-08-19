Ruff Bálinték senkit nem kímélnek: iskolai alapítványok, beteg gyerekeket segítő szervezetek és állatvédő civilek is listára kerültek

A többségük támogatása a félmillió forintot sem éri el, de van olyan is, amely mindössze 97 ezer forintot kapott.

Ezek olyan alapítványok, amelyeket az iskolák azért hoznak létre, hogy a szülők ide fizethessék be az adójuk egy százalékát, az így befolyó pénzből pedig jellemzően az iskola épületét próbálják fejleszteni, a kistelepüléseken egyébként ez általában a tantermek tisztasági festését jelenti.

Felkerült a térképre például a 350 ezer forintos támogatásával a Szécsényi Beteg Gyermekekért Alapítvány, amelyet 2002-ben alapítottak, és amely súlyosan beteg gyermekek gyógyításának támogatása, gyermekbetegségek megelőzésének elősegítése, diagnosztikus és terápiás eszközök, berendezések beszerzése céljával jött létre. Megtalálható a listában a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány és annak 7,7 millió forintos támogatása. A szervezet zeneterápiás foglalkozásokat tart rákbeteg, illetve egyéb testi vagy szervi fogyatékos gyermekek számára. Hangszeres oktatást is tartanak nekik, a zenei műveltséget fejlesztik, de emellett az egészségügyi intézmények számára támogatást is nyújtanak.