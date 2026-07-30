Aggasztónak tartjuk, hogy a Minisztérium által megjelölt mindhárom témafelvetés egyértelműen az abortuszhoz és az esemény utáni tablettához való hozzáférést könnyíti, ezzel gyengítve a megfogant emberek életesélyét. Emellett ezek az eljárások – esemény utáni tabletta, abortusztabletta – az érintett nők és fiatal lányok egészségét is komolyan veszélyeztetik.

Különösen fontosnak tartjuk ismertetni azokat a szakmai tapasztalatokat és nemzetközi kutatási eredményeket, amelyek szerint az esemény utáni tablettának a fogantatás megelőzése mellett életet kioltó hatása is van. Vénymentessége, szabad hozzáférhetősége előzetes kivizsgálás, orvosi tájékoztatás és megfelelő orvosi és szülői kontroll nélkül veszélybe sodorhatja a fiatal lányokat és nőket. Az érintettek így az ellenjavallatokról, a mellékhatásokról nem kapnak teljes körű tájékoztatást, a rendszeres, ismételt használattal pedig fokozódik a kockázat, az egészségkárosodás lehetősége, mértéke. A szülők nem értesülnek a gyermekükkel kapcsolatos komoly történésről és ennek egészségügyi és mentális kockázatairól.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra is, hogy az abortusztabletta otthoni használata klinikai kontroll nélkül súlyos szövődményekkel járhat. A nőt egyedül hagyja a folyamat fizikai és lelki valóságával. Miközben azt a hamis látszatot kelti, mintha mindez egyszerű és humánus lenne, valójában egy emberi élet kioltásáról van szó.