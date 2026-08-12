(...)

Fontosak az olyan civil szervezetek, amelyek nemcsak elveket képviselnek, hanem a krízisben lévő anyákat is segítik. És itt nemcsak a gyermek világra jöttéig tartó nehéz időszakra gondolok, hanem az azt követőre is. Tudnak-e azok a szervezetek is kapcsolódni az életpárti mozgalomhoz, akik ezekben az élethelyzetekben segítenek?

Ez nagyon fontos felvetés. Vissza kell utasítanunk azokat a vádakat, hogy az életpárti köröknek csak a baba és csak a megszületéséig érdekes. Azután nem törődnek azzal, mi lesz a sorsuk. Egyrészt, ha valaki törődik mindezzel, azok mi vagyunk. Aki a krízist abortusszal gondolja orvosolni, semmit nem oldott meg, csak kioltott egy emberi életet és újabb traumát okozott egy nőnek. Mi a krízis gyökeres megoldását keressük. A terhesség/várandósság idején elkezdjük kibogozni a szálakat, felajánljuk a segítségünket, megnyugtatjuk a kismamát, és ha elfogadja a segítséget, vele vagyunk a szülésig és utána is, amennyiben szükséges.