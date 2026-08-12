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hegedűs zsolt tasz nane keresztes ilona együtt az életért egyesület újszülött abortusz

Aki a krízist abortusszal gondolja orvosolni, semmit nem oldott meg, csak kioltott egy emberi életet és újabb traumát okozott egy nőnek

2026. augusztus 12. 16:06

A NANE, a TASZ nem anyaotthonokat kér, hanem abortusztablettát.

2026. augusztus 12. 16:06
Abortusz
Keresztes Ilona
Képmás

„Nemrég húsznál több életvédő szervezet nyílt levélben fordult dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert az életpárti álláspont nem kapott a társadalmi támogatottságának megfelelő hangsúlyt a civil szervezetekkel történő egyeztetésen. Keresztes Ilona az Együtt az Életért Egyesület nevében vett részt a találkozón, amelyen szó esett a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének módosításáról és az abortusztabletta bevezetésének lehetőségéről.  

Hogyan zajlott az egyeztetés? Kialakulhatott konstruktív vita az álláspontok képviselői között?

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Örültem volna konstruktív vitának, mert ennek híján vagyunk ebben a kérdésben. Olyan szervezetek jelentek meg, akikkel lehetett volna érvek mentén együtt gondolkodni. Viszont az is érthető, hogy húsz résztvevő esetében a rendelkezésre álló kétórás időkeret csak arra volt elég, hogy visszaszámláló óra ellenőrzése mellett a legfontosabbakat feszes fogalmazásban felolvassuk.

(...)

Fontosak az olyan civil szervezetek, amelyek nemcsak elveket képviselnek, hanem a krízisben lévő anyákat is segítik. És itt nemcsak a gyermek világra jöttéig tartó nehéz időszakra gondolok, hanem az azt követőre is. Tudnak-e azok a szervezetek is kapcsolódni az életpárti mozgalomhoz, akik ezekben az élethelyzetekben segítenek?

Ez nagyon fontos felvetés. Vissza kell utasítanunk azokat a vádakat, hogy az életpárti köröknek csak a baba és csak a megszületéséig érdekes. Azután nem törődnek azzal, mi lesz a sorsuk. Egyrészt, ha valaki törődik mindezzel, azok mi vagyunk. Aki a krízist abortusszal gondolja orvosolni, semmit nem oldott meg, csak kioltott egy emberi életet és újabb traumát okozott egy nőnek. Mi a krízis gyökeres megoldását keressük. A terhesség/várandósság idején elkezdjük kibogozni a szálakat, felajánljuk a segítségünket, megnyugtatjuk a kismamát, és ha elfogadja a segítséget, vele vagyunk a szülésig és utána is, amennyiben szükséges.

Az viszont egy másik csúsztatás, hogy a magzati élet védelme és ennek képviselete csak akkor időszerű, ha megoldottuk mindenkinek a problémáját, betöltöttünk minden hiányt. Nem. Pont fordítva. Ha krízisre hivatkozva kioltjuk a gyermek életét, nem fogunk megoldásokat keresni, mert az nem tűnik elég kényelmesnek. A NANE, a TASZ nem anyaotthonokat kér, hanem abortusztablettát.  

Amíg azt szorgalmazzuk, hogy a baba életét minél könnyebben kiolthassuk, nem fogunk költséges, átfogó programokat megvalósítani. Mert a gyors abortusz nemcsak a kismamának menekülés, hanem a társadalomnak is.  

És nemcsak a kismamának fog hosszabb távon gondot jelenteni, hanem az egész társadalmat betegíti.  

Nézzük meg ugyanezt a kérdést egy újszülött esetében: egy újszülött magára hagyása, kukába dobása, bántalmazása olyan tett, amit mindenki elítél. És senkit nem fog érdekelni a nő krízise. Az is gyilkosnak és bűnösnek fogja tekinteni az anyát, aki pár hónappal korábban még az abortuszt tartotta volna „felelős” megoldásnak. Mi azt szeretnénk, ha azt a megoldási protokollt, amely egy újszülött esetében érvényes, a magzati korra is érvényesítnénk. Működne, és sokkal jobbat tenne mindenkinek.”

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Nyitókép: Martin LELIEVRE / AFP

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Összesen 64 komment

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Ekrü123
2026. augusztus 14. 08:58
Matek_ 2026. augusztus 14. 08:46 • Szerkesztve No, aki azért lesz leszbikus mert elhízott a fogamzásgátló tablettáktól, az meg is érdemli. Viccet félretéve, a tabletta sem jó, de mégiscsak humánusabb megoldás, mint elkaparni egy gyermeket és a nő szervezetét is kevéssé viseli meg. Mondjuk a legjobb az óvszer lenne, de az a férfitól függ. Egy házasságban nem biztos, hogy a férfi bevállalja. Az elhízást meg nem kéne ráfogni. Nagyon sok nő szed fogamzásgátlót és nem hízik el. De elhízás ellen ott van pld a rendszeres torna vagy az egészséges étrend is. Mindenki a saját teste "kovácsa".
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Matek_
•••
2026. augusztus 14. 08:46 Szerkesztve
........ A fogamzásgátló tabletta is ugyanolyan káros mint a fizikai abortusz. A fogamzásgátló tablettától elhízik a nő, és mivel kövéren nem tud kapcsolatot teremteni ezért bánatában leszbi homoszexuális lesz, és sohasem ismeri meg az anyai örömöket nem lesz gyereke. Végül is ez a célja a liberalizmusnak.
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Matek_
2026. augusztus 14. 08:38
A lakosság megszűnése nemzetbiztonsági ügy, a népvándorlás is, és mindezek oka a liberális abortusz és az impotens LMBTQ.
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salátás
2026. augusztus 14. 08:20
az az érdekes, hogy minél nagyobb a jólét egy országban, annál nagyobb ezeknek a "kríziseknek" az aránya. ennek bizonyításához elég megnézni a csórónak kikiáltott országok abortusz számait ez a fehérek írtása, semmi más
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