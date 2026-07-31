Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
07. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
samsung göd alacsony vízállás duna

Kritikus a helyzet a Dunán: újabb szigorítást vezetett be a gödi Samsung a vízhiány miatt

2026. július 31. 07:18

Csökkenti a gyár az ivóvíz-felhasználását, miközben a hatóságok és az önkormányzat is takarékosságra kérik a lakosságot.

2026. július 31. 07:18
null

A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult kritikus helyzetben a gödi Samsung SDI Zrt. újabb intézkedést jelentett be: a vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30 százalék helyett már 40 százalékkal csökkenti a gyár ivóvíz-felhasználását – írja az InfoStart. A Duna alacsony vízállása miatt eközben leállt a Göd és Szigetmonostor közötti rév közlekedése is, a DMRV Zrt. pedig ismét arra kérte a lakosságot, hogy mellőzze a nem létfontosságú vízhasználatot.

A vízszolgáltató azt javasolja, hogy a fogyasztók ne töltsenek medencét, ne mossanak autót, nappal ne locsoljanak, és lehetőség szerint mérsékeljék vízfogyasztásukat. A társaság szerint ezekkel az intézkedésekkel elkerülhetők az ellátási zavarok. Kammerer Zoltán, Göd polgármestere szintén arra kérte a város lakóit és a közületi felhasználókat, hogy a rendkívüli hőség és a vízhiány idején takarékoskodjanak az ivóvízzel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Samsung közölte: az ipari víz felhasználása független a lakossági ivóvízellátástól. 

A vállalat tájékoztatása szerint a felhasznált ipari víz közel kétharmadát tisztított állapotban visszajuttatják a DMRV-nek, amely további kezelés után visszavezeti azt a Dunába, így ez a vízmennyiség nem kerül ki a folyó vízkörforgásából.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan
2026. július 31. 10:01
wadcutter ha véletlenül megszűnne a mandarin (remélem nem), mindenképpen közöld majd, hol lehet fellelni majd a kommentjeidet, mert olyan hülyét, mint amilyen te vagy, nagyon nehéz találni. Elrettentő példaként jó lesz mutogatni, hogy mi történik akkor, amikor apa, anya, nagyapa és nagyanya a kelleténél szorosabb vér szerinti kapcsolatban van.
Válasz erre
2
1
wadcutter
2026. július 31. 09:57
poloska feltalálta a kerekes kutat, oda tudja majd tolni, ahol víz van
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. július 31. 09:54
Na agyhalott tiszások változást akartatok, mi ez ha nem változás? Szentendrén már zacskós vizet osztanak, mert nincs víz. Ott is a temus messiást akarták, most megkapták.
Válasz erre
0
0
komloisracok
2026. július 31. 09:53
Orbán idejében Szijjártó mindent megoldott
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!