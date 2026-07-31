Kritikus a helyzet a Dunán: újabb szigorítást vezetett be a gödi Samsung a vízhiány miatt

A tartós hőség, a csapadékhiány és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult kritikus helyzetben a gödi Samsung SDI Zrt. újabb intézkedést jelentett be: a vízellátási helyzet javulásáig a korábbi 30 százalék helyett már 40 százalékkal csökkenti a gyár ivóvíz-felhasználását – írja az InfoStart. A Duna alacsony vízállása miatt eközben leállt a Göd és Szigetmonostor közötti rév közlekedése is, a DMRV Zrt. pedig ismét arra kérte a lakosságot, hogy mellőzze a nem létfontosságú vízhasználatot.

A vízszolgáltató azt javasolja, hogy a fogyasztók ne töltsenek medencét, ne mossanak autót, nappal ne locsoljanak, és lehetőség szerint mérsékeljék vízfogyasztásukat. A társaság szerint ezekkel az intézkedésekkel elkerülhetők az ellátási zavarok. Kammerer Zoltán, Göd polgármestere szintén arra kérte a város lakóit és a közületi felhasználókat, hogy a rendkívüli hőség és a vízhiány idején takarékoskodjanak az ivóvízzel.