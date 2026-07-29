Rendkívüli felhívás látott napvilágot a hazai vízellátással kapcsolatban

A csütörtöktől érkező újabb hőhullám miatt országszerte takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Több szolgáltató szerint a fogyasztás ugrásszerű növekedése és a Duna közel rekordalacsony vízállása miatt akár vízkorlátozásokra is szükség lehet – írta a Világgazdaság.

Az ország több vízszolgáltatója is takarékos, felelős vízhasználatra szólította fel a lakosságot a csütörtöktől várható rendkívüli hőség miatt. A szolgáltatók szerint a nagy melegben a vízfogyasztás rövid idő alatt jelentősen megugrik, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatokra.