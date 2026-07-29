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vízművek fővárosi vízművek duna

Rendkívüli felhívás látott napvilágot a hazai vízellátással kapcsolatban

2026. július 29. 18:21

A rendkívüli hőség ismét próbára teszi az ivóvízellátást Magyarországon. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet.

2026. július 29. 18:21
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A csütörtöktől érkező újabb hőhullám miatt országszerte takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Több szolgáltató szerint a fogyasztás ugrásszerű növekedése és a Duna közel rekordalacsony vízállása miatt akár vízkorlátozásokra is szükség lehet – írta a Világgazdaság. 

Az ország több vízszolgáltatója is takarékos, felelős vízhasználatra szólította fel a lakosságot a csütörtöktől várható rendkívüli hőség miatt. A szolgáltatók szerint a nagy melegben a vízfogyasztás rövid idő alatt jelentősen megugrik, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatokra.

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Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek azt kéri, hogy a lakosság halassza el a nem létfontosságú vízhasználatot, például a medencék feltöltését és az autómosást. 

A nagy vízigényű közületi fogyasztókat arra kérik, hogy a csúcsidőn kívül végezzék el a jelentős vízfelhasználással járó munkákat, csökkentsék az öntözést, és ne használjanak ivóvizet utak vagy járdák locsolására.

A Duna Menti Regionális Vízmű arra figyelmeztetett, hogy a Duna vízállása minden korábbinál alacsonyabb szintre süllyedt, ami az ivóvíztermelő kapacitás csökkenését okozhatja.

A társaság közölte: minden rendelkezésre álló technikai és személyi erőforrást mozgósít a folyamatos ellátás érdekében, ugyanakkor jelezte, ha a fogyasztás nem mérséklődik, ismét vízkorlátozás elrendelését kezdeményezheti.

Külön felhívást tett közzé a Fővárosi Vízművek is Dunabogdány lakói számára. A szolgáltató szerint az előző napok figyelmeztetése ellenére tovább nőtt a vízigény, ezért ismét arra kérik a helyieket, hogy kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.

A kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és minden más halasztható vízhasználatot a következő napokban mellőzni kell. A közlemény szerint most valóban minden megtakarított liter hozzájárul ahhoz, hogy elegendő ivóvíz jusson mindenkinek.

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Összesen 14 komment

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Szerintem
2026. július 29. 20:32
Víz villany satöbbi.... hová lett hogy 16 év kánikuláiban még megvolt. Az első dolgaik közt volt, ellopni pl több százezer gyerektől az iskolakezdési juttatást is. Meg is értem a tiszaros közpénz tolvajokat, hogy beszarnak az ÁSZ-tól, ilyen szemérmetlen lopások láttán. Na tényleg ,hová lett az a pénz rá, ami Orbánék alatt még megvolt? Akkor még megvolt, pedig állítólag szétlopták az országot, de akkor mennyit lopnak ezek, ha már az sincs meg, ami akkor mégis, még megvolt?
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1
0
elfújta az ellenszél
2026. július 29. 20:05
Kezdődnek a megszorítások, sietni kell az ellenzék vezetőinek lefogásával, elhalgattatásával. Ha nincs ellenzék rendben lesz minden a vízzel, ünnepelheti magát az áradó Tisza a f@szbúkon.
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4
0
Szerintem
•••
2026. július 29. 19:24 Szerkesztve
Az Orbán kormány sok vízmegtartási, betározási, öntözőhálózati fejlesztést valósított meg. Ingyenessé tették az öntözővíz kiemelést a gazdáknak. Ezeknek meg halvány fingjuk sincs, úgy álltak neki a kormányzásnak és a még hátralévő intézkedések, fejlesztések terveit is kidobták, csak mert azokat a vízügyi szakértők a fidesz kormányzás alatt csinálták.
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7
0
Nagyhuba1
2026. július 29. 18:56
Drágább lesz a Szentkirályi.
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7
0
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