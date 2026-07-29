Rendkívüli felhívás látott napvilágot a hazai vízellátással kapcsolatban

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A rendkívüli hőség ismét próbára teszi az ivóvízellátást Magyarországon. A vízművek arra kérik a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet.
A csütörtöktől érkező újabb hőhullám miatt országszerte takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek. Több szolgáltató szerint a fogyasztás ugrásszerű növekedése és a Duna közel rekordalacsony vízállása miatt akár vízkorlátozásokra is szükség lehet – írta a Világgazdaság.
Az ország több vízszolgáltatója is takarékos, felelős vízhasználatra szólította fel a lakosságot a csütörtöktől várható rendkívüli hőség miatt. A szolgáltatók szerint a nagy melegben a vízfogyasztás rövid idő alatt jelentősen megugrik, ami komoly terhelést jelent az ivóvízhálózatokra.
Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek azt kéri, hogy a lakosság halassza el a nem létfontosságú vízhasználatot, például a medencék feltöltését és az autómosást.
A nagy vízigényű közületi fogyasztókat arra kérik, hogy a csúcsidőn kívül végezzék el a jelentős vízfelhasználással járó munkákat, csökkentsék az öntözést, és ne használjanak ivóvizet utak vagy járdák locsolására.
A Duna Menti Regionális Vízmű arra figyelmeztetett, hogy a Duna vízállása minden korábbinál alacsonyabb szintre süllyedt, ami az ivóvíztermelő kapacitás csökkenését okozhatja.
A társaság közölte: minden rendelkezésre álló technikai és személyi erőforrást mozgósít a folyamatos ellátás érdekében, ugyanakkor jelezte, ha a fogyasztás nem mérséklődik, ismét vízkorlátozás elrendelését kezdeményezheti.
Külön felhívást tett közzé a Fővárosi Vízművek is Dunabogdány lakói számára. A szolgáltató szerint az előző napok figyelmeztetése ellenére tovább nőtt a vízigény, ezért ismét arra kérik a helyieket, hogy kizárólag a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet.
A kertek locsolását, a medencék feltöltését, az autómosást és minden más halasztható vízhasználatot a következő napokban mellőzni kell. A közlemény szerint most valóban minden megtakarított liter hozzájárul ahhoz, hogy elegendő ivóvíz jusson mindenkinek.