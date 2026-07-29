Indulhat az eljárás az ittasan vezető tiszással szemben

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A Magyar Nemzet információi szerint az Országgyűlés kiadja Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogát.
A napirendjén szereplő öt ügyből mindössze egy esetben, Varga Lőrinc Mihály tiszás képviselő ügyében javasolja az Országgyűlés Mentelmi bizottsága a mentelmi jog kiadását – tudta meg a Magyar Nemzet. Magyar Péter, Takács Péter és Toroczkai László ügyeiben tehát a mentelmi jog fenntartását javasolják. A végső döntés a jövő heti rendkívüli ülésen születhet meg.
A lap emlékeztet: Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte az ellene ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indult büntetőeljárásban.
A tiszás politikus a Facebook-oldalán elismerte felelősségét, azt írta, hogy hibázott, és vállalja tette jogi következményeit. Varga akkor azt is közölte, hogy saját mentelmi jogának felfüggesztését meg fogja szavazni.
A mentelmi jogra vonatkozó szabályozás szerint országgyűlési képviselővel szemben büntetőeljárás csak az Országgyűlés hozzájárulásával indítható vagy folytatható. A magyar parlamenti hagyományok szerint közvádas ügyekben az Országgyűlés rendszerint kiadja, míg magánvádas ügyekben fenntartja a képviselők mentelmi jogát.
A bizottság napirendjén szereplő öt ügyből egyedül Vargáé közvádas, ezért születhetett ez a döntés – mutat rá a lap.
Érdekesebb kérdés, hogy a miniszterelnök ügyében milyen döntés születik majd, a 2024. tavaszi telefonlopási ügyben ugyanis a legfőbb ügyész továbbra sem indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Ha köztörvényes ügyről van szó, a magyar Országgyűlés pártállástól függetlenül mindig ki szokta adni az érintett képviselőt. A Magyar Nemzet szerint azonban kérdés, hogy a kétharmados Tisza-frakció is tartaná-e magát ehhez az íratlan szabályhoz, ha arról kell dönteniük, hogy felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. Maga a miniszterelnök a 2024-es uniós választási kampányban azzal járta az országot, hogy megszüntetné a politikusok mentelmi jogát.
„Eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme”
– mondta 2024. április 25-én egy fórumán a Tolna vármegyei Tamásiban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert