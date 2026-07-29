Indulhat az eljárás az ittasan vezető tiszással szemben

A napirendjén szereplő öt ügyből mindössze egy esetben, Varga Lőrinc Mihály tiszás képviselő ügyében javasolja az Országgyűlés Mentelmi bizottsága a mentelmi jog kiadását – tudta meg a Magyar Nemzet. Magyar Péter, Takács Péter és Toroczkai László ügyeiben tehát a mentelmi jog fenntartását javasolják. A végső döntés a jövő heti rendkívüli ülésen születhet meg.

A lap emlékeztet: Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte az ellene ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indult büntetőeljárásban.

A tiszás politikus a Facebook-oldalán elismerte felelősségét, azt írta, hogy hibázott, és vállalja tette jogi következményeit. Varga akkor azt is közölte, hogy saját mentelmi jogának felfüggesztését meg fogja szavazni.