A Duna rekordalacsony vízszintje miatt tett bejelentést Kapitány István Paks II-ről

„Biztonságban van Magyarország energiaellátása” – közölte a gazdasági és energetikai miniszter azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István saját közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon eddig soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés.

Jelezte, a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. Közölte, felkészültek a helyzetre, „a minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. Megtartottuk a szükséges szakmai egyeztetéseket, óráról órára értékeljük a fejleményeket, és előkészítettünk minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátása érdekében szükség lehet”.