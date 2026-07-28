A Duna rekordalacsony vízszintje miatt tett bejelentést Kapitány István Paks II-ről

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A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a paksi atomerőmű hűtését ellátó Duna rekordalacsony vízszintje miatt átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de felkészültek a biztonságos energiaellátásra.
„Biztonságban van Magyarország energiaellátása” – közölte a gazdasági és energetikai miniszter azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István saját közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:
az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon eddig soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés.
Jelezte, a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. Közölte, felkészültek a helyzetre, „a minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. Megtartottuk a szükséges szakmai egyeztetéseket, óráról órára értékeljük a fejleményeket, és előkészítettünk minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátása érdekében szükség lehet”.
Hangsúlyozta, a helyzetet felelősen, átláthatóan és a szakmai szabályok szigorú betartásával kezelik. Minden fontos fejleményről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Az atomerőmű honlapján megtalálható információk szerint
az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a Paksi Atomerőmű A blokkjainakk hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése
A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása (-106 cm) minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az 1. blokk teljesítményét hétfőn, 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették.
Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket
– tették hozzá.
Nyitókép: Facebook/Kapitány István