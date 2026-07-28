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kapitány istván paksi atomerőmű teljesítmény magyarország duna

A Duna rekordalacsony vízszintje miatt tett bejelentést Kapitány István Paks II-ről

2026. július 28. 13:06

A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a paksi atomerőmű hűtését ellátó Duna rekordalacsony vízszintje miatt átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség, de felkészültek a biztonságos energiaellátásra.

2026. július 28. 13:06
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„Biztonságban van Magyarország energiaellátása” – közölte a gazdasági és energetikai miniszter azután, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István saját közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:

 az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon eddig soha nem tapasztalt szintre csökkent. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott, felelős intézkedés.

Jelezte, a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet. Közölte, felkészültek a helyzetre, „a minisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Paksi Atomerőművel, a MAVIR-ral és az MVM-mel. Megtartottuk a szükséges szakmai egyeztetéseket, óráról órára értékeljük a fejleményeket, és előkészítettünk minden olyan intézkedést, amelyre az ország biztonságos energiaellátása érdekében szükség lehet”.

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Hangsúlyozta, a helyzetet felelősen, átláthatóan és a szakmai szabályok szigorú betartásával kezelik. Minden fontos fejleményről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Az atomerőmű honlapján megtalálható információk szerint 

az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a Paksi Atomerőmű A blokkjainakk hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokkok teljesítményének csökkentése 

A rendkívül száraz időjárás miatt hétfőn a Duna legkisebb vízállása (-106 cm) minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az 1. blokk teljesítményét hétfőn, 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették.

Az erőmű szakemberei folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket

 – tették hozzá.

Nyitókép: Facebook/Kapitány István 

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
egyszeri
2026. július 28. 13:26
A Kapitány bejelentette! Akkor már meg vagyunk mentve! A paksiak meg teszik dolgukat és alkalmazkodnak a környezet adottságaihoz meg az előírásokhoz. A kormány meg csinálja a látszattevékenységét amíg nincs más utasítás Brüsszelből. Hát ehhez a "látványpékséghez" untig elég ha írni olvasni tud valaki!
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Reszelő Aladár
2026. július 28. 13:23
Tervezési hiba mi? 60 éve kezték építeni, 40 éve üzemel. Gondolom nem a Reddit kommentfolyama tervezte, úgyhogy lehet, hogy mégis dilettánsok. Amúgy napenergiából megoldjuk majd. Ha süt a nap, akkor kb öneállátük vagyunk napközben. A zöld-lipsiknél meg egész nap termel, még sötétben is.
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nemmondom-3
2026. július 28. 13:19
Ez a személy miért vigyorog örökké?
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xelakit9
2026. július 28. 13:10
Tervezési hibás fos ruszki erőmű, mit várunk???
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