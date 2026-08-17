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sikoly the new york times nashville hayden panettiere

36 éves korában elhunyt a Nashville, a Hősök és a Sikoly sztárja

2026. augusztus 17. 07:48

A halál okát egyelőre nem közölték.

2026. augusztus 17. 07:48
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Elhunyt 36 éves korában Hayden Panettiere amerikai színésznő, aki olyan alkotásokban játszott, mint a Nashville, a Hősök és a Sikoly című horror - közölte a The New York Times hétfőn a család közleményére hivatkozva.

A színésznő édesapja közleményében azt írta: „mély fájdalommal osztjuk meg imádott Haydenünk tragikus távozását”. Felmérhetetlen szeretetet és örömöt hozott mindazok életébe, akik ismerték, és a rajongók millióinak, akik a képernyőn látták őt – áll a közleményben. 

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Egy időben Panettiere a korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok, Volodimir Klicskó élettársa volt, akitől egy közös lánya van.

Panettiere a Denzel Washington főszereplésével készült Remember the Titans (2000) című filmben lett ismert, majd a Hősök című sorozatban Claire Bennet pompomlányt alakította. Szerepelt a Nashville című sorozatban is, a szerepért 2013-ban és 2014-ben is jelölték a Golden Globe-díjra a legjobb női mellékszereplő kategóriában. A Sikoly című sorozat két részében is feltűnt.

A színésznőnek idén tavasszal jelent meg önéletrajzi könyve, a This Is Me: A Reckoning, amelyben függőségeiről is nyíltan írt: szülés utáni depresszióban szenvedett, és az alkoholhoz, az opioidokhoz fordult. A halál okát egyelőre nem közölték.

(MTI)

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

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Összesen 9 komment

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csapláros
2026. augusztus 17. 10:45
Matek_ 2026. augusztus 17. 08:48 ..."a liberális művészet az nem művészet csak primitív ókori favágás"... Miután ez a művészeti irány nagyrészt az egyén egyéni képességeire és igen, az ókori alapokra valamint a 7 szabad művészetre épül, a társadalom és természet (!) tudományok sokoldalú ismeretére, a kritikus gondolkodásra, kommunikációs készségre, a komplex, változó és bizonytalan környezet kívánta probléma megoldásokra, a rugalmasságra és alkalmazkodókészségre, ez KÜLÖNBÖZŐ MÉRTÉKŰ az egyes művészeknél. Van akinél ösztönösen is megmutatkozik, és van akinél csupán gegek sorozata, vagy vérverejtékes erőlködés. Ez a csaj csupán mellékszerepekben virított, és nem bizonyult egy Meryl Streepnek, Natalie Portmannek, Emma Watsonnak, Kate Blanchetnek.
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csapláros
•••
2026. augusztus 17. 10:16 Szerkesztve
donciccio-2 2026. augusztus 17. 08:00 • ..."szülés utáni depresszió ???? azt gondolná az egyszerű ember hogy egy nő akkor a legboldogabb..." A tények azt igazolják, hogy a poszpartum depresszió kialakulása egy összetett folyamat, amely mögött biológiai, pszichológiai és szociális tényezők együttes hatása áll. Semmi köze az anya legyengült állapotához és szeretethiányához a csecsemő iránt. 1. A megemelkedett ösztrogén-, progeszteronszint, CHR stresszhormon szülést követő 3 napban hirtelen és radikálisan visszaesése, a pajzsmirigy hormonok ingadozása 2. genetikai hajlam 3. a csecsemőgondozással járó alváshiány, fizikai kimerültség 3. a kismama tökéletességre törekvése, az új élethelyzet miatti saját igények háttérbe szorulása, az esetleges traumatikus szülésélmény 4. a támogató közeg hiánya, párkapcsolati konfliktusok, meltérő mértékben, de megbontja az agy kémiai folyamatait is, lehangoltságot, elszigeteltség érzést okozva, a hangulatért felelős agyi receptorokat befolyásolva.
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mikehlz
2026. augusztus 17. 09:14
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Matek_
•••
2026. augusztus 17. 08:48 Szerkesztve
Sajnos a liberális világ teljes egészében a súlyos "depressziójáról, az alkohol- és drogfüggőségéről, valamint a mérgező, bántalmazó kapcsolatairól" ismert. "Aki a korpa közé keveredik azt megeszik a disznók". A liberális művészet világa sátáni és pokoli, ezért aki belekeveredik ebbe a mérgező liberális világba azt elsodorja a depresszió, az alkohol, és a drog. Sajnálom a liberális művészeket. A fő gond az hogy a liberalizmus zsarnok diktatórikus agresszivitása csak a liberális művészetnek ad teret, más művészettől elveszi az érvényesülést. Szerintem pedig a liberális művészet az nem művészet csak primitív ókori favágás.
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