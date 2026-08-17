36 éves korában elhunyt a Nashville, a Hősök és a Sikoly sztárja

Elhunyt 36 éves korában Hayden Panettiere amerikai színésznő, aki olyan alkotásokban játszott, mint a Nashville, a Hősök és a Sikoly című horror - közölte a The New York Times hétfőn a család közleményére hivatkozva.

A színésznő édesapja közleményében azt írta: „mély fájdalommal osztjuk meg imádott Haydenünk tragikus távozását”. Felmérhetetlen szeretetet és örömöt hozott mindazok életébe, akik ismerték, és a rajongók millióinak, akik a képernyőn látták őt – áll a közleményben.