Tovább pörög a Trump-tornádó az amerikai elnök már megint Európát ültette fel a ringlispílre

A diplomáciai világ lassú csordogálásához hozzászokott döntéshozók, elemzők és kommentátorok ezért is képtelenek követni az amerikai húzásokat

– jó példa erre Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szombati közleménye, miszerint majd hétfőn összehívnak egy ülést a legújabb közel-keleti háború kapcsán –, és mire észbe kapnak, már kész helyzet elé állította őket az amerikai elnök.

Akik a figyelem- és médiaalapú külpolitizálásra tették fel a karrierjüket, és sikerüket a közösségi médiás megosztásokban (salut, Monsieur Aviator) vagy az egy napra jutó jóemberkedések számában (hallo, Herr Blackrock) mérik, azok könnyen lesre futnak ebben a gyorsan pörgő világban.

Mire ugyanis elmondják a beszédüket, vagy akár csak összehívják a sajtótájékoztatójukat, az események már túlléptek azon a ponton, ahol bármi relevánsat tudnak mondani a helyzetről.

Nem nehéz elképzelni az elnöki hivatalok folyosóin barna mappákkal lélek­szakadva rohanó szárnysegédeket, akiknek a papírjai már semmit nem érnek abban a pillanatban, amikor leteszik a döntéshozók asztalára.