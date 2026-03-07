Ft
ursula von der leyen the new york times der spiegel blackrock amerikai elnök donald trump európa

Tovább pörög a Trump-tornádó az amerikai elnök már megint Európát ültette fel a ringlispílre

2026. március 07. 22:13

Világunk sajnos nem a stabilitás és a kiszámíthatóság felé halad.

2026. március 07. 22:13
null
Ugrósdy Márton
Ugrósdy Márton

„Oda korcsolyázz, ahol a korong lesz” – szól a kanadai hokilegenda Wayne Gretzkynek tulajdonított mondás. 2026 első két hónapja folyamatos lázban tartotta a külpolitika iránt érdeklődő szakmai és laikus közönséget is, olyan gyorsan peregtek az események.

 

Ezért a legtöbben oda korcsolyáztak, ahol a korong volt, és nem oda, ahol majd lesz.

Donald Trump amerikai elnök stratégiájának egyik legfontosabb eleme a „zóna elárasztása”. Olyan gyorsasággal kommunikál ugyanis, hogy mire a sajtó és az elemzők felocsúdnak, és értelmezni próbálják a helyzetet, ő már tovább is ment, és a következő üggyel vagy tweettel borzolja a kedélyeket. 

A diplomáciai világ lassú csordogálásához hozzászokott döntéshozók, elemzők és kommentátorok ezért is képtelenek követni az amerikai húzásokat

– jó példa erre Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök szombati közleménye, miszerint majd hétfőn összehívnak egy ülést a legújabb közel-keleti háború kapcsán –, és mire észbe kapnak, már kész helyzet elé állította őket az amerikai elnök.

Akik a figyelem- és médiaalapú külpolitizálásra tették fel a karrierjüket, és sikerüket a közösségi médiás megosztásokban (salut, Monsieur Aviator) vagy az egy napra jutó jóemberkedések számában (hallo, Herr Blackrock) mérik, azok könnyen lesre futnak ebben a gyorsan pörgő világban.

Mire ugyanis elmondják a beszédüket, vagy akár csak összehívják a sajtótájékoztatójukat, az események már túlléptek azon a ponton, ahol bármi relevánsat tudnak mondani a helyzetről.

Nem nehéz elképzelni az elnöki hivatalok folyosóin barna mappákkal lélek­szakadva rohanó szárnysegédeket, akiknek a papírjai már semmit nem érnek abban a pillanatban, amikor leteszik a döntéshozók asztalára.

ördöngös pepecselés
2026. március 08. 06:25
"Olyan gyorsasággal kommunikál ugyanis, hogy mire a sajtó és az elemzők felocsúdnak, és értelmezni próbálják a helyzetet, ő már tovább is ment" ez a lényeg mert az internáci patkányvilágot máshogy legyőzni nem lehet. Övék a sajtó, övék a nyilvánosság és ha van idejük akkor minden átkereteznek a saját érdekeik szolgálatára. Én Magyarországból indulok ki mert azt ismerem. Ahogy Ukrajna velünk viselkedik, ha olyan hadseregem lenne mint Putyinnak akkor eltörölném még a térképről is. Ehelyett mit látok? A korrupt, náci, maffiózó Zselé a világ hőse akit tömnek pénzzel és fegyverrel az európaiak zsebéből, tönkretéve ezáltal még az unokáik jövőjét is, nem törődve a ukrán nép értelmetlen gyilkolásával.
sanya55-2
2026. március 08. 06:01
EU-val senki nem áll szóba, oda sem engedik a tárgyaló asztalokhoz, senki nem tertja őket komolynak. Az EU a nyugati politikus hulladék lerakata. Szarban Ukrajna
sanya55-2
2026. március 08. 05:50
Sok húlye p…át haza kell zavarni az EU-ból főzni a családdal foglalkozni, nem pedig a körmüket reszelgetve 100 millió ember életét tönkretenni. Szarban Ukrajna. meg az EU
stormy
2026. március 08. 05:16
hány krizishelyzet kell még hogy az emberek belássák, hogy az eu működésképtelen és mindig a ront a problémákon a megoldásuk helyett? btw trump egy olcsó elterelést akart a pedo ügyekröl, meg arrol, hogy nem deportál senkit és rábaszott. a 8 korai előrejelzől radarok közül 4-et kilött irán, mellé szarba rakétázza izraelt meg a usa közelkeleti bázisait. apatriot elfogyott és ukrán játékdrónokkal akar védekezni... az usa lebombázott egy lányiskolát több száz halott és mellé irán edesviz előállitó üzemét akarja megsemmisiteni. agyatlan sábeszgoj.
