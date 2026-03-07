Trump kimondta: ez az ukrajnai béke legnagyobb akadálya

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államokat a konfliktus közvetlenül kevéssé érinti, mert földrajzilag távol helyezkedik el a háborús térségtől. Úgy vélte, a harcok valódi árát Ukrajna és Oroszország fizeti meg, mindenekelőtt emberéletekben. Saját békítő szerepvállalását Európa és az élet iránti gesztusként írta le.

Minket ez nem nagyon érint, mert van egy óceán, ami elválaszt bennünket. Ezt szívességből teszem Európáért, és szívességből az életért

– tette hozzá.

A Fehér Ház részéről Caroline Leavitt szóvivő március 6 án arról beszélt, hogy Trump továbbra is elérhetőnek tartja az ukrajnai békét. Steve Witkoff amerikai különmegbízott szintén derűlátóan nyilatkozott, és jelezte, hogy a záródokumentum előkészítése folyamatban van, valamint az elkövetkező hetekben újabb eredmények is érkezhetnek.

Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Trump néhány nappal korábban még azt sugallta, Volodimir Zelenszkij hátráltatja a békemegállapodást, miközben Ukrajna alkupozíciója gyengül, a Kreml pedig a hírek szerint nyitottnak mutatkozik a párbeszédre.