03. 08.
vasárnap
putyin amerikai elnök donald trump trump ukrajna oroszország

Trump kimondta: ez az ukrajnai béke legnagyobb akadálya

2026. március 07. 20:39

Az amerikai elnök szerint a felek több alkalommal is közel kerültek a megállapodáshoz, de végül mindig valamelyik fél visszalépett.

2026. március 07. 20:39
null

Donald Trump amerikai elnök az amerikai kontinens védelmi csúcstalálkozójának megnyitóján arról beszélt, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárását elsősorban a két vezető közötti személyes ellenségeskedés nehezíti. Azt mondta, korábban úgy vélte, ez a konfliktus lehetne a legkönnyebben rendezhető, végül azonban a gyűlölet lett a béke legnagyobb akadálya – írta meg a Portfolio.

Az a gyűlölet, ami Putyin és az ő partnere [Zelenszkij] között van, annyira erős… Azt gondolná az ember, hogy Ukrajna és Oroszország lehetne egy kicsit bajtárs, de szó sincs erről

– mondta az elnök.

Trump emellett hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt már nyolc háborút lezárt, és úgy fogalmazott, hogy a kilencedik is úton van. Az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban arról beszélt, hogy a felek több alkalommal is közel kerültek a megállapodáshoz, de végül mindig valamelyik fél visszalépett. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Nagyon-nagyon nehezen jutnak el odáig, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Sokszor közel voltunk, és mindig az egyik vagy a másik fél visszalépett”

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államokat a konfliktus közvetlenül kevéssé érinti, mert földrajzilag távol helyezkedik el a háborús térségtől. Úgy vélte, a harcok valódi árát Ukrajna és Oroszország fizeti meg, mindenekelőtt emberéletekben. Saját békítő szerepvállalását Európa és az élet iránti gesztusként írta le.

Minket ez nem nagyon érint, mert van egy óceán, ami elválaszt bennünket. Ezt szívességből teszem Európáért, és szívességből az életért

– tette hozzá.

A Fehér Ház részéről Caroline Leavitt szóvivő március 6 án arról beszélt, hogy Trump továbbra is elérhetőnek tartja az ukrajnai békét. Steve Witkoff amerikai különmegbízott szintén derűlátóan nyilatkozott, és jelezte, hogy a záródokumentum előkészítése folyamatban van, valamint az elkövetkező hetekben újabb eredmények is érkezhetnek.

Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Trump néhány nappal korábban még azt sugallta, Volodimir Zelenszkij hátráltatja a békemegállapodást, miközben Ukrajna alkupozíciója gyengül, a Kreml pedig a hírek szerint nyitottnak mutatkozik a párbeszédre.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

csulak
2026. március 08. 12:33
tegyek el lab alol ZSelet, es beke lesz
auditorium
2026. március 08. 12:24
Az első Ovális teremben történt találkozón Tr. rápiritott Z-re. Ezt látta a félvilág a TV-ben és megbotránkozott rajta, h. azt mondta: "Harmadik világháborút akarsz ?" Majd teltek a napok, hetek, hónapok . A feddés megszűnt, további tárgyalások folytatódtak, de nem a két érdekelt VEZETŐVEL, hanem csak megbizottjukkal. Az ukrán nép szenved, sok millióan Európában tengetik magukat vagy ragyogóan bizniszelnek adóparadicsomokban, Londonban etc. , Európa gazdasága a csődhöz közel, nő a munkanélküliség és egyre gyérebb az energia ellátás, nő az infláció. Az USA-nak nem sürgős az orosz-ukrán háború vége, messze vannak és közben kipróbálhatják fegyvereiket és eladhatják a cseppfolyós gázukat, ahol vannak kikötők, felemelhetik a vámot egyes országokkal szemben. A néhai külügyminiszterük a százéves Kissinger mondása: "Ha Európával akarok beszélni, kivel tudok beszélni? " Ez mindent elárul EU- megosztottságáról és kiszolgátatottságáról.Biztosak voltunk az örök békében.
geyza999
2026. március 08. 10:48
Starlink lekapcs?
k
2026. március 08. 08:55 Szerkesztve
Az USA valóban 24 órán belül békét tudna csinálni, ha valóban kilépne az Ukrán Háborúból, és nem lenne fő hadviselő fél. Az igaz hogy Ukrajna finanszírozásának pénzügyi költségeiből kilépett és azt a balek Európai Unió nyakába akasztotta, de ennek ellenére minden tekintetben nyakig benne van USA ebben a háborúban. Az USA jelenleg minden feltételt totálisan biztosít az ukrán háborúhoz, fegyvert, alkatrészutánpótlást, katonai tanácsadást, és "önkéntes" katonákat. Az USA mint fő hadviselő fél a békéltető szerepében tetszeleg, de valójában az ukrán háború fő mozgató ereje. A liberális demokrata vezetésű USA indította el ezt az ukrán háborút, és a republikánus USA nem tud leválni erről a háborúról. Minek az Európai Uniónak (az USA-nak) és zsoldosának Ukrajnának oroszok által lakott területek leigázása?????
