Trump kimondta: ez az ukrajnai béke legnagyobb akadálya

Az amerikai elnök szerint a felek több alkalommal is közel kerültek a megállapodáshoz, de végül mindig valamelyik fél visszalépett.
Donald Trump amerikai elnök az amerikai kontinens védelmi csúcstalálkozójának megnyitóján arról beszélt, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti háború lezárását elsősorban a két vezető közötti személyes ellenségeskedés nehezíti. Azt mondta, korábban úgy vélte, ez a konfliktus lehetne a legkönnyebben rendezhető, végül azonban a gyűlölet lett a béke legnagyobb akadálya – írta meg a Portfolio.
Az a gyűlölet, ami Putyin és az ő partnere [Zelenszkij] között van, annyira erős… Azt gondolná az ember, hogy Ukrajna és Oroszország lehetne egy kicsit bajtárs, de szó sincs erről
– mondta az elnök.
Trump emellett hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt már nyolc háborút lezárt, és úgy fogalmazott, hogy a kilencedik is úton van. Az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban arról beszélt, hogy a felek több alkalommal is közel kerültek a megállapodáshoz, de végül mindig valamelyik fél visszalépett. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Nagyon-nagyon nehezen jutnak el odáig, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Sokszor közel voltunk, és mindig az egyik vagy a másik fél visszalépett”
Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államokat a konfliktus közvetlenül kevéssé érinti, mert földrajzilag távol helyezkedik el a háborús térségtől. Úgy vélte, a harcok valódi árát Ukrajna és Oroszország fizeti meg, mindenekelőtt emberéletekben. Saját békítő szerepvállalását Európa és az élet iránti gesztusként írta le.
Minket ez nem nagyon érint, mert van egy óceán, ami elválaszt bennünket. Ezt szívességből teszem Európáért, és szívességből az életért
– tette hozzá.
A Fehér Ház részéről Caroline Leavitt szóvivő március 6 án arról beszélt, hogy Trump továbbra is elérhetőnek tartja az ukrajnai békét. Steve Witkoff amerikai különmegbízott szintén derűlátóan nyilatkozott, és jelezte, hogy a záródokumentum előkészítése folyamatban van, valamint az elkövetkező hetekben újabb eredmények is érkezhetnek.
Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy Trump néhány nappal korábban még azt sugallta, Volodimir Zelenszkij hátráltatja a békemegállapodást, miközben Ukrajna alkupozíciója gyengül, a Kreml pedig a hírek szerint nyitottnak mutatkozik a párbeszédre.
