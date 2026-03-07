„Alaphír: A VSquare arról számolt be, hogy az orosz elnök egy politikai machinátorokból és titkosszolgálati emberekből álló csapatot küldött Budapestre azért, hogy hatalomban tartsák a kormányt a piszkos kampány eszközeikkel. Péter Magyar már arról beszél, hogy Orbán Viktor hívhatta be az oroszokat, és nemzetbiztonsági aggályok merülnek fel. Az egész narratíva viszont több sebből vérzi.

Mindig ugyanaz a forgatókönyv. Az elmúlt 10 évben szinte minden választásnál előrántják azt a kártyát, hogy az oroszok el akarják csalni, meg akarják hekkelni, befolyásolni akarnak (2016-ban Trumpot akarták így elkaszálni – Obama, a CIA és az FBI közösen, hazug vádakkal). Európában is mindig felmerül ez a vád: és mindig a központi elvárásokkal szembehelyezkedő jelöltekkel, pártokkal szemben. Még a kampány alatt hitelteleníteni akarják, az esetleges választási győzelmének tisztaságát pedig megkérdőjelezni. Az lett volna meglepő, ha a magyar választásnál ne merült volna fel ugyanez a vád.