Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
európában kampány magyar trump választás oroszország

Putyin ügynökei akarják megmenteni Orbán Viktor kampányát?

2026. március 07. 22:16

Már megint ugyanaz a lemez.

2026. március 07. 22:16
null
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Alaphír: A VSquare arról számolt be, hogy az orosz elnök egy politikai machinátorokból és titkosszolgálati emberekből álló csapatot küldött Budapestre azért, hogy hatalomban tartsák a kormányt a piszkos kampány eszközeikkel. Péter Magyar már arról beszél, hogy Orbán Viktor hívhatta be az oroszokat, és nemzetbiztonsági aggályok merülnek fel. Az egész narratíva viszont több sebből vérzi.

Mindig ugyanaz a forgatókönyv. Az elmúlt 10 évben szinte minden választásnál előrántják azt a kártyát, hogy az oroszok el akarják csalni, meg akarják hekkelni, befolyásolni akarnak (2016-ban Trumpot akarták így elkaszálni – Obama, a CIA és az FBI közösen, hazug vádakkal). Európában is mindig felmerül ez a vád: és mindig a központi elvárásokkal szembehelyezkedő jelöltekkel, pártokkal szemben. Még a kampány alatt hitelteleníteni akarják, az esetleges választási győzelmének tisztaságát pedig megkérdőjelezni. Az lett volna meglepő, ha a magyar választásnál ne merült volna fel ugyanez a vád.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Csak az oroszok? A narratíva a következő: Oroszországnak érdeke Orbán Viktor hatalomban tartása, az orosz titkosszolgálat pedig aktív. De azt az érzetet keltik, mintha csak az oroszok avatkoznának be a választásokba, és ők alkalmaznának piszkos módszereket. Minden más titkosszolgálat becsületes, demokratikus, és tiszteletben tartja más országok szuverenitását. Ezt nyilván nem hiheti el senki. Ha pedig elhiszünk mindent az orosz beavatkozásról, akkor ugyanúgy hitelt kell adnunk azoknak a híreknek is: miszerint az ukrán és európai körök, (akár titkosszolgálati szinten) pedig Magyar Péter kampányát segítik, akár finanszírozzák. 

Ha az egyik igaz, a másik miért ne lehetne igaz. Kijevnek és Brüsszelnek éppúgy érdeke a Tisza győzelme. Az időzítés felettébb különös, hogy ez a hír pont akkor robban be a magyar sajtóba és közéletbe, amikor Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort az ukrán hadsereggel. Még kormánykritikus elemzők szerint is, ez a fejlemény a Fidesz oldalára fordíthatja a választást, mivel megerősíti azokat az állításokat, amit eddig a jobboldal az ukrán vezetéssel kapcsolatban megfogalmazott. És hogyhogy nem, pont most be kellett dobni egy ügyet, elterelve a fenyegetős botrányról a figyelmet, segítve az ellenzéket, hogy új témát pörgethessen. Miért nem két hete robbant ez az ügy? Miért nem két hét múlva? A Vsquare forrásai ráadásul állítólag nyugati hírszerzők...”

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. március 08. 19:07
Nekem mindegy ki jön ide, csak ne az ukrán Tisza nyerjen.
Válasz erre
1
0
tidal-wave-is-back
2026. március 08. 18:16
Ezt a Panyit nem figyelték meg Pegazussal. Pedig meg kellett volna...
Válasz erre
0
2
tidal-wave-is-back
2026. március 08. 18:14
Az egész azért bűzlik, mert miért kellene idejönni az oroszoknak, ha befolyásolni akarják a választást? Hogy lebuktassák saját magukat? Lehet Moszkvából is beavatkozni, a nagykövetségen meg vannak fedett állományú titkosszolgák. Az egész sztori ezért eléggé hiteltelen...
Válasz erre
2
0
Mantinka
•••
2026. március 08. 17:32 Szerkesztve
"Mindig ugyanaz a forgatókönyv. " Brüsszel a hibás! MP a hibás! Nem unjátok még? 16 éve ez megy.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!