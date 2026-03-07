A Politico is beszámolt Magyar Péter drogos házibulijáról – csak magáról a drogról feledkeztek meg

Drogos házibuli: a szemtanúkról talán megfeledkezett Magyar Péter, de ők sok mindenre emlékeznek
...és egészen másként, mint ahogy Magyar Péteről már hallhattuk.
A brüsszeli lap részletesen bemutatta a februárban kirobbant botrányt, de arról, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje reggelig ott volt a buliban, ahol drogoztak, egy szóval sem ír.
„Ahogy véget ért a jelöltállítási szakasz, egyre durvul a kampány Magyarországon. Könnyen lehet, hogy hamarosan előkerül a szexvideó Magyar Péterről, hiszen ebben a szakaszban már nem lehet csak úgy visszaléptetni egy botrányba keveredett jelöltet” – írja szombati cikkében a Politico. A lap részletesen beszámol olvasóinak a Magyar Pétert február közepe óta félelemben tartó weboldal történetéről, amely arra kényszerítette a Tisza-vezért, hogy nyilvános magyarázkodásba kezdjen egy konszenzuális együttlétről és drognak látszó fehér porról.
A brüsszeli lapnak sikerült úgy bemutatnia a történetet, hogy a Magyar Péter által emlegetett drognak látszó fehér porról egy szóval se írtak, az egész cikket a szexvideóra hegyezték ki.
Márpedig a magyar közvéleményben egyértelműen az keltett nagyobb felháborodást az ügy kapcsán, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje saját bevallása szerint reggelig tartózkodott egy olyan buliban, ahol már megérkezésekor úgy ítélte meg, hogy drogot fogyasztanak. A Politico cikkében viszont csak azt a kérdést feszegetik, milyen következményei lehetnek egy esetleges szexbotrány kirobbanásának Magyar Péter esélyeire nézve.
