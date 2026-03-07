Ft
03. 07.
szombat
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
drog kampány politico botrány Magyar Péter

A Politico is beszámolt Magyar Péter drogos házibulijáról – csak magáról a drogról feledkeztek meg

2026. március 07. 14:37

A brüsszeli lap részletesen bemutatta a februárban kirobbant botrányt, de arról, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje reggelig ott volt a buliban, ahol drogoztak, egy szóval sem ír.

2026. március 07. 14:37
null

„Ahogy véget ért a jelöltállítási szakasz, egyre durvul a kampány Magyarországon. Könnyen lehet, hogy hamarosan előkerül a szexvideó Magyar Péterről, hiszen ebben a szakaszban már nem lehet csak úgy visszaléptetni egy botrányba keveredett jelöltet” – írja szombati cikkében a Politico. A lap részletesen beszámol olvasóinak a Magyar Pétert február közepe óta félelemben tartó weboldal történetéről, amely arra kényszerítette a Tisza-vezért, hogy nyilvános magyarázkodásba kezdjen egy konszenzuális együttlétről és drognak látszó fehér porról.

 

A brüsszeli lapnak sikerült úgy bemutatnia a történetet, hogy a Magyar Péter által emlegetett drognak látszó fehér porról egy szóval se írtak, az egész cikket a szexvideóra hegyezték ki.

Márpedig a magyar közvéleményben egyértelműen az keltett nagyobb felháborodást az ügy kapcsán, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje saját bevallása szerint reggelig tartózkodott egy olyan buliban, ahol már megérkezésekor úgy ítélte meg, hogy drogot fogyasztanak. A Politico cikkében viszont csak azt a kérdést feszegetik, milyen következményei lehetnek egy esetleges szexbotrány kirobbanásának Magyar Péter esélyeire nézve.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyiókép: Facebook / Magyar Péter

Összesen 30 komment

nagymacska44
2026. március 07. 20:05
Gondolom akkor arról sem írtak, hogy tök részegen kidobták egy buliból ahonnan tök részegen össze-vissza szarva távozott.
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. március 07. 19:54
A Fidesz nem "retteg" a Tiszától, hanem iszonyodik, undorodik töle, mint egy kígyótól vagy a friss fekáliától, ez nagy különbség. A magyarok többsége is így van ezzel.... A "demokrácia" néha a mocsár fenekéröl is képes valakit feldobni a politikai szinpadra. Ha MPr gyözne, - minden kamu igérgetése ellenére -, a teljes kormányzati periódus alatt 100%-ig azzal lenne elfoglalva, hogy a Fidesz késöbbi, újabb gyözelmét lehetetlenné tegye. A pereskedéseken, a börtönnel való fenyegetéseken, az ellenségeskedésen kívül, nemigen történne semmi pozitiv elmozdulás. A Tisza-választók a falba fogják verni a fejüket. Azt kellene látni a választóknak, hogy MP egyetlen motivációja, hogy a Fideszen megbosszúlja a saját képzelt sérelmeit, mert "öt nem vették komolyan". "No most majd meglátjátok, hogy ki vagyok én.." Nem véletlen az, hogy a Fideszben nem jutott elöbbre. Aki politikuskánt 44 éves koráig, sehol nincs, az ezt a vonatot már lekéste. Minél elöbb megbukik MP, az országnak annál jobb.
Válasz erre
1
0
Palatin
2026. március 07. 19:52
A Tisza legbelsöbb köreiböl kiszivárgott, hogy Zelenszkij csak azért nem indítja újra a olajat, nehogy MP elzárja. MP tervei között az is szerepel, hogy az ukrán sorozó tiszteknek meg fogja engedni, hogy Magyarországon is tevékenykedhetnek. Hiszen ez a "mi háborunk is". Az igazság az, hogy MP-n kívül minden EU-tagállam vezetöje szívesen kirugná Von der Leyent az unióból. Ez mégis azért nem történik meg,, mert az erös, volt gyarmattartó nyugati tagállamok nagyon örülnak annak, hogy von der Leyen lelkileg egy igazi gyarmattartó alkat és igy a keleti gyengébb tagállamokat gyarmatként kezeli öket Ezt a nyugati tagállamok nagyra értékelik, mert egy igazi birodalomban, kellenek elnyomott gyarmatok is. Megjósolom nektek, hogy VDL bármit tesz, kirabolhatja az unió kincstárát is, soha nem fog megbukni, mert MP azt mindig megvétózná. Ugyanezen okból még azt a merész kijelentést is megkockáztatom, hogy a "Comissions-President" címü kinevezési okiratot majd a halottkém veszi ki a retiküljéböl
Válasz erre
1
0
Palatin
2026. március 07. 19:51
Esti fohász a szivarzseb-messiáshoz: "Bár tudom, hogy meséid magva hazug, ócska, bamba képregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!