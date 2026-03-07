A Politico is beszámolt Magyar Péter drogos házibulijáról – csak magáról a drogról feledkeztek meg

„Ahogy véget ért a jelöltállítási szakasz, egyre durvul a kampány Magyarországon. Könnyen lehet, hogy hamarosan előkerül a szexvideó Magyar Péterről, hiszen ebben a szakaszban már nem lehet csak úgy visszaléptetni egy botrányba keveredett jelöltet” – írja szombati cikkében a Politico. A lap részletesen beszámol olvasóinak a Magyar Pétert február közepe óta félelemben tartó weboldal történetéről, amely arra kényszerítette a Tisza-vezért, hogy nyilvános magyarázkodásba kezdjen egy konszenzuális együttlétről és drognak látszó fehér porról.