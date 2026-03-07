Ft
tisza párt vitályos eszter szentendrén Magyar Péter

Most jött: megszólalt a fideszes aktivista, akire rálőttek aláírásgyűjtés közben

2026. március 07. 14:59

A Szeretetország sokadik felvonása.

2026. március 07. 14:59
null

Mint írtuk, fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik fideszes aktivistára. A  sokkoló hírt Vitályos Eszter kormányszóvivő  jelentette be Facebook-oldalán. A politikus most újabb részletekkel jelentkezett. 

Ide vezet Magyar Péter, a TISZA Párt és helyi jelöltjeik folyamatos hergelése és gyűlöletkampánya. A politikai erőszaknak nincs helye Magyarországon. Eddig és ne tovább! Kiállunk az aktivistánk mellett és elvárjuk, hogy minden politikai szereplő azonnal hagyjon fel a gyűlöletkeltéssel."

A nyitókép illusztráció, forrása: MTI/Donka Ferenc


 

egonsamu-2
2026. március 07. 19:00
Nem kellene ekkora szenzációt csinálni ebböl. A szoba ablakából riasztó pisztollyal nem lehet "rálöni" senkire az utcán. Maximum egy földszinti ablakból ha a célszemély közvetlenül az ablak elött áll. Hatótávolság 3 méter alatt. Ez egy proli garázda bunkó dolog, büntetést azért kiszabnék a lövöldözönek....
cirmos
2026. március 07. 18:48
tehát tudni a házszámot, hogy melyik gombot nyomta meg - és semmi rendőrségi reakció?
johannluipigus
2026. március 07. 18:29
Ide jutott hazánk poloska Peti uszításának köszönhetően.
survivor
2026. március 07. 17:33
Hat ugye ,senki nem tudja , mivel lőnek ra... Ha ez szemben törtenik , a megtamadott fel BARMIVEL vedekezhet..NEM köteles merlegelni.Ha visszadobnak egy shurikent....jogos vedelmi helyzet Egy 8cm es pengehosszú kés is jó...törvenyes
