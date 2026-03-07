Most jött: megszólalt a fideszes aktivista, akire rálőttek aláírásgyűjtés közben

Csúcsra jár a gyűlöletpolitika: rálőttek egy fideszes aktivistára!
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.
A Szeretetország sokadik felvonása.
Mint írtuk, fegyverrel lőttek rá Szentendrén az egyik fideszes aktivistára. A sokkoló hírt Vitályos Eszter kormányszóvivő jelentette be Facebook-oldalán. A politikus most újabb részletekkel jelentkezett.
A közösségi oldalán posztolt videóban felhívta az aktivistát, aki elmondta, hogy házról-házra járva gyűjtött aláírást Vitályos Eszternek, amikor az egyik lakó elővett egy gáz-riasztó pisztolyt és a ház ablakából rálőtt. A politikus kérdésére elmondta, hogy szerencsére semmilyen bántódása nem esett. Vitályos Eszter eképpen kommentálta azt esetet:
Ide vezet Magyar Péter, a TISZA Párt és helyi jelöltjeik folyamatos hergelése és gyűlöletkampánya. A politikai erőszaknak nincs helye Magyarországon. Eddig és ne tovább! Kiállunk az aktivistánk mellett és elvárjuk, hogy minden politikai szereplő azonnal hagyjon fel a gyűlöletkeltéssel."
A nyitókép illusztráció, forrása: MTI/Donka Ferenc