tisza párt volodimir zelenszkij brüsszel Magyar Péter

Olajblokád és politikai játszma: Ez az ukrán elnök és a Tisza Párt közös stratégiája

2026. március 07. 12:39

A szálak Kijevtől Brüsszelen át a Tisza Párt müncheni egyeztetéseiig vezetnek, a cél pedig nem kevesebb, mint a magyar kormány sarokba szorítása – akár a hazai üzemanyagárak drasztikus emelkedése árán is.

2026. március 07. 12:39
A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik nyersanyag Magyarországra. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdetben műszaki meghibásodásokról beszélt, az érvek hamar megdőltek. 

Orbán Viktor kormánya kezdettől fogva politikai motivációt sejtett a háttérben, és a legfrissebb fejlemények ezt az álláspontot látszanak igazolni – írta meg tényfeltáró cikkében az Ellenpontok

Zelenszkij egy olasz lapnak adott interjújában elszólta magát: kijelentette, hogy „nem javítaná meg” a vezetéket, mivel az orosz olajszállítás Putyin háborús gépezetét finanszírozza. Az ukrán elnök azt is világossá tette, hogy a szállítás helyreállítása csak egy „normálisabb” magyar kormányváltás után képzelhető el.

Az Ellenpontok elemzése szerint a konfliktus gyökerei 2023-ig nyúlnak vissza. 

Amerikai hírszerzési jelentések már akkor jelezték, hogy az ukrán elnök radikális lépésre készült: fel akarta robbantani a Magyarországot ellátó vezetéket. 

Ezt a törekvést nem várt helyről, Brüsszelből is támogatták. Kiszivárgott levelezések szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt tanácsolta az ukrán félnek: 

ha Budapest nem vonja vissza az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett korlátozásokat, nyugodtan állítsák le az olajszállítást.

A nyomásgyakorláshoz a hazai baloldali média és elemzőintézetek is csatlakoztak, évek óta sulykolva az orosz energiáról való azonnali leválás szükségességét. Ez a narratíva ágyazott meg annak a politikai fordulatnak, amelyben a Tisza Párt és a Momentum már aktív szereplőként tűnik fel.

A Tisza Párt és a kijevi koordináció

A politikai szálak 2026 februárjában értek össze: információk szerint 

Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét a müncheni biztonságpolitikai fórumon német közvetítéssel tájékoztatták az ukránok a tervezett olajblokádról. 

Magyar Péter válasza nem a magyar energiabiztonság védelme volt, hanem egy kétarcú stratégia: miközben a közösségi médiában a vezeték állapotának vizsgálatát követelte, egyetlen szóval sem ítélte el az ukrán kormány zsarolását.

Ezzel párhuzamosan a Tisza Párt „kihelyezett tagozataként” működő Momentum politikusa, Gelencsér Ferenc Kijevbe utazott. 

Saját bevallása szerint egyórás találkozójából 20 percet szenteltek Zelenszkijjel a Barátság vezeték ügyének.

A megbeszélésen a blokád technikai magyarázatának összehangolása és a politikai kommunikáció volt a cél. Gelencsér jelenléte azért is figyelemre méltó, mert korábban olyan személyekkel tartott kapcsolatot, akiket kémkedés gyanújával utasítottak ki Magyarországról.

Drasztikus drágulás és a rezsicsökkentés vége

A Tisza Párt energetikai szakértői, köztük Kapitány István és Holoda Attila, már a teljes leválás menetrendjét vázolják. Érvelésük szerint a Barátság kiesése nem okozna katasztrófát, mert a stratégiai készletek 90 napra elegendőek, a hiány pedig az Adria-vezetéken keresztül pótolható. Szakértők figyelmeztetnek: ez a terv tudatosan hallgat a költségekről.

 Az Adria-vezeték kapacitása és a tengeri szállítás költségei miatt a benzin ára pillanatok alatt 1000 forint fölé ugorhat, ami a rezsicsökkentés és a magyar gazdasági stabilitás végét jelentené.

A vizsgált nyilatkozatok és események egyetlen irányba mutatnak: a Barátság vezeték elzárása egy összehangolt akció a kijevi vezetés, Brüsszel és a magyarországi ellenzék között. A cél az ország energiaellátásának megfojtásával politikai válságot idézni elő, és kikényszeríteni egy olyan hatalmi váltást, amely maradéktalanul kiszolgálja az ukrán és nyugati érdekeket, még ha ez a magyar családoknak súlyos anyagi terhet is jelent.

Nyitókép: Artur Widak / AFP

