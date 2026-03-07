Olajblokád és politikai játszma: Ez az ukrán elnök és a Tisza Párt közös stratégiája

Zelenszkij egy olasz lapnak adott interjújában elszólta magát: kijelentette, hogy „nem javítaná meg” a vezetéket, mivel az orosz olajszállítás Putyin háborús gépezetét finanszírozza. Az ukrán elnök azt is világossá tette, hogy a szállítás helyreállítása csak egy „normálisabb” magyar kormányváltás után képzelhető el.

Az Ellenpontok elemzése szerint a konfliktus gyökerei 2023-ig nyúlnak vissza.