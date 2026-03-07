Mit jelent a Magyar Péter-jelenség? Lehet-e fegyveres konfliktus Európában? Miről döntünk áprilisban? – Elemzői vitainterjú Horn Gáborral és Mráz Ágoston Sámuellel!

Hogy érzik, a magyar társadalom is ezt látja a választás tétjének?

M. Á. S.: A boltban vannak áruk, nyaralni ugyanúgy el tudunk menni, a benzinkutakon pedig van benzin – ebből tehát nem következik, hogy háborús fenyegetés van. Viszont egy politikusnak épp az a fel­adata, hogy elmondja, milyen folyamatok zajlanak a világban, s milyen döntések előtt áll az ország. Utóbbiak ugyanis már mindenkit érinthetnek, akár anyagilag, akár a sorkötelezettség kapcsán, akár azért, mert Európában azt mondják, kötelező Ukrajna katonai támogatása. Ezzel alapvetően tisztában vannak az emberek, de hogy a választói döntésüket mennyire befolyásolja, arra még nincs egyértelmű válasz. Egymással versengő narratívákat hallunk: a kormány azt mondja, egy rendkívül veszélyes korban fontos döntést fogunk hozni, a Tisza Párt szerint pedig valójában csak az ország működőképességéről szól a választás.

H. G.: Magyarországon intézményes háborús hisztériakeltés folyik, közpénzből, amit szomorúnak tartok, és választási csalásnak minősítek. Másrészt pedig megy a rémhírterjesztés. Nem az Európai Unió mainstreamje riogat háborúval, hanem Orbán Viktornak a hetente összehívott, digitális polgári körök címszó alatt futó gyűlései. Még az is elhangzott a részéről, hogy 2030-ra biztosan háború lesz Európában, aminek semmilyen alapja nincs.

M. Á. S.: A német kancellár és a francia vezérkari főnök jelentette ki, hogy 2029-ben eljöhet Európa és Oroszország összecsapása.

H. G.: Ők azt állítják, eljöhet, Orbán viszont azt mondja, eljön. A kettő nem ugyanaz. A háborús pszichóziskeltésre a legjobb példa a mesterséges intelligencia által előállított legújabb videó, amelyben egy kislány az édesapját keresi, miközben a férfit a háborúban közelről fejbe lövik – igaza van Majkának, amikor azt mondja, hogy kéri a jogdíjat. A fenyegetettségérzet létrehozása visszaélés abból a célból, hogy ez legyen a téma. Ugyanezt tette az Orbán-kabinet 2022-ben, szintén közpénzből, csak akkor jobban működött. Mostanra sajnos beleszoktunk a szomszédunkban zajló háborúba, de négy éve még tényleg azt éreztük, hogy akár ide is elérhet. Ám ennek a választásnak nem ez a tétje, nem Magyarország dönti el, lesz-e háború. Egyébként nem lesz, annál jóval erősebb a lebecsült Európa, és az Egyesült Államokban akár már novemberben új helyzet állhat elő. Hazánknak a választás igazi tétje az, hogyan megy tovább, lesz-e másik Magyarország.

M. Á. S.: Senki nem hiszi, hogy Budapesten döntenek Európa és Oroszország esetleges háborújáról. Azt viszont egy szuverenista ember már komolyan gondolja, hogy amennyiben döntés születik a háború megindításáról vagy az abba való bekapcsolódásról, akkor Magyarországnak lehessen joga kimaradni. És ez a választás fontos tétje. A miniszterelnök azt mondja: ha megőrizzük a szuverenitásunkat, akkor bármi lesz is Európában – valószínű forgatókönyv, hogy akár hibrid, akár tényleges, klasszikus háború lesz Európa és Oroszország között –, hazánk ebből ki tud maradni. Svájci barátaink hatalmas gazdasági sikert, igazi nemzeti üzleti modellt tudtak fejleszteni abból, hogy ők mindenkivel jóban vannak, ez lehetne Magyarország útja is. Az a politikus viszont, aki azt mondja, mindent úgy kell csinálni, ahogy az Európai Néppárt elvárja, márpedig Magyar Péter ezt mondja, az nem szuverén döntést hozna a háborúból való kimaradásról, hanem Európával együtt sodródna bele.

Mennyire számíthat a választói döntésben, hogy milyen kormányt alakítana Magyar Péter? Mit olvasnak ki a programjából, milyen lenne a másik Magyarország?

H. G.: Van egy túlzottan központosított modell, amely láthatóan működésképtelenné tette az országot. Erre van most egy olyan ajánlat, amely ezeket a területeket, a meghatározó közszolgáltatásokat, közintézményeket működőképessé kívánja tenni. Van egy 240 oldalas program, amely tartalmaz konkrétumokat és irányokat. Lehet azzal szórakozni, hogy van egy másik, alvilági program valahol; a Fidesz elég zseniálisan azt csinálja, hogy létrehozza az ellenfélnek a programját is, és azzal kezd vitatkozni, hiába mondta ki két bíróság is, hogy ez nem járja. A Tisza által nyilvánosságra hozott, 240 oldalas program tényleg egy másik Magyarországot vázol fel. Egy Magyarországot, ahol nincs korrupció, vagy sokkal alacsonyabb szintű, az iskolák autonómiáját visszaadják, az egészségügyre többet költenek, máshogy, a nyugdíjasok további leszakadását konkrét lépésekkel próbálják megállítani, a szociális ellátórendszereknek nagyobb szerepük van. Egy olyan Magyar­országot, ahol a kultúra szabadságát és az alkotmányosságot megpróbálják helyreállítani, és ahol a médiaszabadság helyreállítására is vannak törekvések. Vannak benne konkrét ígéretek, és vannak általános irányok, amiből a jelenleginél autonómabb, polgáribb, működőképesebb, kapitalistább Magyarország következne.

M. Á. S.: Árnyalnám. Abban az emberben, aki egy hipercentralizált, egyszemélyes pártot üzemeltet, te miért látod az állítólagos fideszes túlcentralizáltságnak a feloldását? Értem, hogy szeretnéd, ha ilyen lenne, mert van némi nosztalgiád a kilencvenes évek SZDSZ-es logikája iránt, de

Magyar Péter a Fidesznél sokkal centralizáltabb politikai projektet üzemeltet.

Azt állítod, amihez az államnak köze van Magyarországon, az nem működik – ez az elemzői hozzáállástól távoli megközelítés komolytalan. Például téged érint a nyugdíjrendszer Magyarországon: a nyugdíjrendszer és a nyugdíjfolyósítás hibátlanul működik. Múltkor mesélted nekem, hogy szívesen autózol – ma Magyarországon ha az autópályákra nézel, sikertörténetet látsz, és kár lenne alábecsülni az állam szerepét benne. Ha az egészségügyről sem csak a jelszavak szintjén vitatkoznánk, minden nehézsége ellenére sok kórházban látnál csúcstechnológiát és felújítást. Vagy a pedagógusbérektől kezdve az orvosbérekig szintén nem szégyellni való mértékben növekedtek a jövedelmek az eltelt években – olyannyira, hogy még egy balliberális portál is leírta azt a statisztikai tényt, hogy ma Magyarországon a csehországinál jobb az átlagbér szintje. Abban igazad van, sokan vannak, akik Orbán Viktor helyett valaki mást szeretnének. Azzal viszont nem értek egyet, hogy ez egységes álláspont lenne, mert ők protestszavazók, akik csak abban értenek egyet, hogy ami van, az nem tetszik nekik. Amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, mit is szeretnének, már nincsen egység.

Arról fog szólni a választás, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter tudja jobban menedzselni az országot, vagy arról, hogy Orbán Viktor menjen el, és aztán legyen valami?

M. Á. S.: Ez ugyanaz, mint hogy a háború vagy a béke. Nem tudjuk előre, ez két versengő nar­ratíva. Magyar Péter elmondja azt, hogy népszavazás lesz Orbán Viktorról – ez az ő érdeke, mert akkor minden protestszavazatban reménykedhet. A Fidesz viszont azt mondja, hogy ez az egyik választás a lehetőségek között – azért mégiscsak van egy Mi Hazánk, talán van egy DK meg MKKP is versenyben. A kutatásokban azt látjuk, hogy ha a miniszterelnök-választásról van szó, akkor Orbán Viktornak nagy előnye van Magyar Péterrel szemben.

H. G.: Viszont az adatok nem azt mutatják, hogy egyértelműen vezetné a versenyt. Soha nem volt ennyire igaz, hogy a voksolás tétje a kormányfő­választás. Tehát nem pártot és politikai irányzatot, hanem ténylegesen miniszterelnököt választunk. A két ajánlat: a „folytatjuk” és a „másik Magyar­ország”. Ezt próbálja meg a Fidesz átterelni a háború vagy béke hazugságába, de nem fog menni, mert nem egyszerűen a közszolgáltatásokról van szó, hanem arról, hogy van-e egy másfajta Magyarország.

M. Á. S.: Azt senki nem vitatja, hogy ne lehetne egy másfajta Magyarország. Én azt mondtam, ez a másfajta Magyarország, ha a kormánykritika felől közelítjük meg, nagyon sokszínű. Te liberális álláspontot képviselsz, a Tisza pedig épp azt próbálja tagadni, hogy Brüsszel-barát, liberális párt lenne, hogy a brüsszeli fősodort képviseli. Ha a Tisza ezt elmondaná, akkor jelentősen csökkenne a szavazótábora.

H. G.: Nem gondolom azt, hogy a Tisza liberális kínálattal állna elő, egy csomó mindenben nem is értek egyet a párttal. Például nem értek egyet a vagyonadóval, mert megvalósíthatatlannak tartom, a jelenleginél jelentősebb nyugdíjrende­zést gondolnék; a minimálnyugdíjjal nagyon egyetértek, de azzal például már nem, hogy meghagyná a 13. és a 14. havi juttatást. Nem értek egyet azzal sem, hogy nem nyúlna hozzá a családtámogatási rendszerhez.

M. Á. S.: Nem gondoltam, hogy tiszásabb vagy a Tiszánál.

H. G.: Liberális emberként közelítem meg ezt a dolgot. A Tisza tényleg nem egy liberális ajánlatot, hanem egy népfrontos ajánlatot tesz, többféle társadalmi csoportnak kíván megfelelni. De ezt jól teszi.

Az esélyek megítélésében is két Magyarország van. Hogy lehet az, hogy az ország egyik fele azt gondolja, egyértelműen a Tisza vezeti a versenyt, a másik fele meg azt, hogy a Fidesz?

H. G.: Februári kutatásunkban a teljes népességben 5, a biztos pártválasztóknál 8 százalékkal vezet a Tiszta. Ettől még a meccs nem dőlt el, bármi történhet.

A helyi jelenlétet, az egyéni képviselőjelöltek beágyazottságát egy országos kutatás nem tudja megmutatni.

Nyáron Orbán még azt mondta, 80 körzetet biztos megnyer a Fidesz, most ez 65-re csökkent. Van egy létező fölénye a Tiszának, de hogy ez mire elég a végén, kiszámíthatatlan. Nem gondolom, hogy bárki csalna, ezek az eredmények sajnálatos módon túlnőtték a jelentőségüket. Nem köz­vélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. Ez mozgósítási verseny.

M. Á. S.: A Republikon Intézet teljes népességre vonatkozó adatával kapcsolatban is kell a hibahatár fogalmával operálnunk, amely, gondolom, 3,1 százalék a ti esetetekben is. Azaz a 31 százalék lehet, hogy több, mint 34, a 35 százalék pedig lehet, hogy csak 32. Tehát a Republikon szerint is előfordulhat, hogy a Fidesz vezet a teljes népességben. Valójában a választást azok fogják eldönteni, akik részt vesznek rajta, és egyetértünk, hogy mozgósítási verseny van. Az a nagy kérdés, melyik párt hány szimpatizánsát tudja elvinni a szavazóurnákhoz. A verseny nyitott, ami a demokrácia bizonyítéka.

A választás után helyénvaló lenne, ha kutatási sztenderdeket és minőségbiztosítást tudnánk bevezetni,

mert a közvélemény-kutatók reputációja nagyon alacsony lett, nem hisznek a választópolgárok a felméréseknek, mert nem értik a legtöbb kutatást. Szóval április után sok dolgunk lesz.

(A szöveg a Mandiner Reakció című műsorában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.)

