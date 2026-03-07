Orbán Viktor az olajblokádról: Soha nem egyezünk meg zsarolás terhe alatt az ukránokkal (VIDEÓ)

Megszólalt a halálosan megfenyegetett magyar sportoló: „Eléggé beparáztam, nagyon rémisztő volt”
Azzal zsarolták meg, hogy elrabolják a családtagjait, ha nem veszít ukrán ellenfelével szemben.
Debrecenben rendezték az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlést. Az esemény keretében a rendhagyó Lázárinfón a miniszterelnök Zelenszkij fenyegetéséről, az ukránok EU-tagságáról és a hazánkkal szembeni olajblokádról is beszélt.
Szombaton Debrecenben folytatódott a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet monott. Már kevesebb mint 40 nap van hátra a soron következő országgyűlési választásokig, ezért kiemelt jelentőségű volt az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés a cívisvárosban!
Cikkünkben élő, szöveges közvetítésben olvashatták a debreceni eseményeket!
A debreceni program Király Viktorral kezdődött, aki a Forgószél című dalával lépett színpadra, majd a házigazda, a Digitális Polgári Körök nagykövete, Rákay Philip foglalta össze az elmúlt hét aktuális eseményeit.
Elsőként Papp László, Debrecen polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP Európa legsikeresebb keresztény, konzervatív közössége, illetve azt is kijelentette, Debrecen Magyarország meghatározó városából Európa egyik meghatározó városává vált, amely gazdaságilag is a vidék motorja hazánknak. A további fejlődéshez békére és biztonságra van szükség, így áprilisban erről is döntünk.
A magyar televíziózás legendája, Kudlik Júlia a színpadon tett hitvallást, megható történetével rámutatott, nem hagyhatjuk, hogy tönkretegyék az elmúlt másfél évtizedben elért eredményeinket és elvegyék tőlünk a biztonságot.
A régió országgyűlési képviselő-jelöltjei egymás után hangsúlyozták, milyen fontos a város fejlődése szempontjából a béke, a háborúból való kimaradás és a magyar érdekek védelme.
A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is színpadra állt, aki a héten két magyar hadifoglyot is biztonságban hazahozott Oroszországból. Egyikük, Csaba a debreceni eseményt is megtisztelte jelenlétével.
„Négy éve tart az értelmetlen háború a keleti szomszédunkban és folyamatosan bele akarnak ebbe minket, magyarokat is rángatni, de továbbra is mindent megteszünk, hogy ez ne történjen meg.
A brüsszeliek egész Európát háborúba küldenék, a pénzünket is odaadnák, ráadásul Ukrajnát be akarják hozni az EU-ba. Erre mindannyian nemet mondunk. Ez nem a mi háborúnk”
– kezdte Szijjártó Péter, azt is hangsúlyozta, hogy egyértelmű Ukrajna célja, ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért beleavatkoznak a magyar választásokba.
„Megvédjük Magyarországot az ilyen támadásokkal szemben, kivédjük az olajblokádot” – erősítette meg a külügyminiszter.
Szijjártó azt is felidézte: előbb Orbán Viktor miniszterelnököt, majd Törökországban a magyar teniszezőt, Udvardy Pannát fenyegették meg.
Követeljük, hogy az ukránok fejezzék be a magyar emberekkel szembeni fenyegetéseket és zsarolásokat!”
– zárta gondolatait Szijjártó.
Lázár János és Orbán Viktor miniszterelnök színpadra lépése előtt Radics Gigi és Curtis énekelte el Demjén Ferenc ikonikus slágerét, a Szabadság vándorai című népszerű dal átdolgozott verzióját.
„A vidék újjászületésének központja Debrecen lesz. Most a vidék következik! A Hortobágy szélén felépült a világ egyik legmodernebb autógyára. Köszönet érte Szijjártó Péter miniszternek, aki minden követ megmozgatott érte. Debrecen legyen olyan hely Magyarországon, mint Hamburg vagy München Németországban és Salzburg Ausztriában. Idehozzuk a Természettudományi Múzeumot és megépítjük az új Közlekedési Múzeumot. Éljen a vidéki Magyarország!” – erősítette meg Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki elmondta, a debreceni az utolsó Lázárinfója, hétfőtől azonban indul a Lázárinfó Expressz. Lázár-emelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés!
Vissza kell adni a győzelem hitét. Sok a gyűlölet, a fenyegetés és a félelemkeltés, de mi, fideszesek sosem hátrálunk! Tudjuk, hogy mi vagyunk a nyugodt erő, mutassuk meg az egész világnak!”
– fogalmazott Lázár János, aki kiemelte, Magyar Péterrel a középgeneráció és a idősek rétege veszítene a legtöbbet, így az ő érdekükben is gátat kell szabni a Tiszának.
Orbán Viktor óriási ováció kíséretében lépett színpadra, majd az első kérdést Zelenszkij fenyegetéséről Lázár Jánostól kapta.
Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre. A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek és ilyenkor meg kell gondolni a dolgokat. Én meggondoltam. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket – jelentette ki a kormányfő, akit a debreceni Főnix csarnokban tartott gyűlésen egy rendhagyó Lázárinfó keretében a Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítóról kérdezték. Orbán Viktor azt mondta: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen azt sem tudják, hogy ez a pénzt „valahova vitték” vagy „idehozták”.
„Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon!” – hangoztatta, és gyanúsnak értékelte a történteket, és arra hivatkozott: a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény és sejteni véli, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról.
Ehhez képest azt látja, hogy van Magyarországon „egy semmiből létrehozott ukránbarát párt”, ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei, és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember.
„Azt gondolom, hogy ha jól ismerem a saját országomat ez nagyobb arány, mint ami az országban van. És élek a gyanúperrel, hogy a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe. Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ.” – fogalmazott.
Ugyanakkor kijelentette: meg kell érteniük az ukránoknak, hogy „nem lehet bennünket maflának nézni”, az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk. A miniszterelnök kitért arra: ahogy az ukránoknak, neki is van egy terve, hogyan védje ki a zsarolást. Az én tervem a jobb terv, ezért a végén, az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból – tette hozzá.
Le fogjuk őket ebben győzni – rögzítette, hangsúlyozva: nem vár el bocsánatkérést, elég ha megnyitják a vezetéket.
Orbán Viktor azt is mondta:
nem keresi az ukránokkal bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt. Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek, megnyitottak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust – emelte ki. Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt „malmozunk” – fogalmazott.
Hangsúlyozta:
nem tudni, hány millióan hagyták el keleti szomszédunkat, ahogyan azt sem, hol vannak a keleti határai, eközben hetente ezreket veszítenek halottként vagy hadirokkantként, ami évi 400 ezres veszteséget jelent.
Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán – jegyezte meg, hozzátéve, ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Arról is beszélt: ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot az, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust, ráadásul, ha belépnek, „Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába”, sőt a befizetések növelésére lesz szükség. Nem szabad ukránpárti kormányt, ukránbarát miniszterelnököt választani, mert a gyerekeink és az unokáink jövőjét pénzben oda fogják adni az ukránoknak.
Ezzel szemben egy, a tagsággal nem azonos olyan stratégiai szövetség szükségességéről beszélt a kormányfő, amelynek keretében érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot.
Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal az olajvezeték megnyitása ügyében meg kell nyernünk – figyelmeztetett a miniszterelnök, és hangsúlyozta: ez nekünk egy egzisztenciális kérdés. Orbán Viktor azt mondta: egészen biztos abban, hogy az a terv, ami szerint haladunk, eredményre fog vezetni. Talán már a választások előtt is – jegyezte meg.
A mi kormányunkkal azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak, nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot – jelentette ki Orbán Viktor, és azt mondta: a választáson reményeik szerint egy magabiztos győzelemmel jutnak túl, és utána kiderül, hogy a „végén mindannyian magyarok vagyunk”. Ezért nagyon fontosnak nevezte, hogy amikor kormánypolitikát csinálnak, akkor ne bajnak, hanem inkább erénynek tekintsék, hogy amit csinálnak, az azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak.
„A 14. havi nyugdíjat a tiszás nyugdíjas is megkapja, a gyerekek utáni adókedvezmény dupla összegét a tiszás családok is megkapják, akkor is, ha közben gyaláznak bennünket, és az élethosszig tartó édesanyáknak járó adómentesség mindenkit megillet, akkor is, ha tiszás” – mondta, hozzátéve, hogy a 3 százalékos első otthonteremtési hitel nemcsak a jobboldali fiataloknak jó, hanem a Tiszásoknak is. Azt ígérte: amikor túljutnak a választáson és megalakul a polgári nemzeti kormány, akkor „nagyvonalúnak és nemzeti alapokon álló kormánynak kell majd lennünk, ahogy eddig is voltunk”.
Orbán Viktor kérdésre válaszolva az ellenfél táboráról is ejtett néhány szót, úgy fogalmazott, az övék egy gyűlöletközösség, arra pedig nem lehet országot, hazát és jövőt építeni.
„Ukrajna ebben a pillanatban haldoklik, elhagyta rengeteg ember, nem tudjuk, hol vannak a keleti határai, a fronton meghal vagy hadirokkanttá válik 4500 ember. Mit kezdünk vele? Egy háborúban álló országot felvenni az Európai Unióba azt jelenti, hogy az egész szövetséget belerántják a háborúba. Nem vagyok az ukránok ellen, kell velük kötni egy stratégiai szövetséget, de ez nem azonos a tagsággal.
Több szavazati joguk lenne, mint nekünk, mert nagyobb ország. Alanyi jogon követelnék a pénzt.
Ha belép az EU-ba, az összes pénzünk elmegy Ukrajnába. Az EU-tagságukat nem támogatom, de egy stratégiai megállapodást igen, amíg betartják a szabályokat. Ki kell maradnunk a háborúból, ez lehetséges, de kell hozzá a hazai támogatottság. Ezért nem lehet ukránpárti miniszterelnöke Magyarországnak” – hangsúlyozta a kormányfő.
„Ha olyan szintre emelkedne itthon is az üzemanyag ára, amely megterhelné a magyar családokat, a kormány be fog avatkozni az árképzésbe” – erősítette meg Orbán Viktor.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán