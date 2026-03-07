Orbán Viktor az olajblokádról: Soha nem egyezünk meg zsarolás terhe alatt az ukránokkal (VIDEÓ)

Le fogjuk őket ebben győzni – rögzítette, hangsúlyozva: nem vár el bocsánatkérést, elég ha megnyitják a vezetéket.

nem keresi az ukránokkal bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt. Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek, megnyitottak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust – emelte ki. Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt „malmozunk” – fogalmazott.

nem tudni, hány millióan hagyták el keleti szomszédunkat, ahogyan azt sem, hol vannak a keleti határai, eközben hetente ezreket veszítenek halottként vagy hadirokkantként, ami évi 400 ezres veszteséget jelent.

Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán – jegyezte meg, hozzátéve, ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Arról is beszélt: ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot az, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust, ráadásul, ha belépnek, „Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába”, sőt a befizetések növelésére lesz szükség. Nem szabad ukránpárti kormányt, ukránbarát miniszterelnököt választani, mert a gyerekeink és az unokáink jövőjét pénzben oda fogják adni az ukránoknak.

Ezzel szemben egy, a tagsággal nem azonos olyan stratégiai szövetség szükségességéről beszélt a kormányfő, amelynek keretében érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot.

Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal az olajvezeték megnyitása ügyében meg kell nyernünk – figyelmeztetett a miniszterelnök, és hangsúlyozta: ez nekünk egy egzisztenciális kérdés. Orbán Viktor azt mondta: egészen biztos abban, hogy az a terv, ami szerint haladunk, eredményre fog vezetni. Talán már a választások előtt is – jegyezte meg.

A mi kormányunkkal azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak, nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot – jelentette ki Orbán Viktor, és azt mondta: a választáson reményeik szerint egy magabiztos győzelemmel jutnak túl, és utána kiderül, hogy a „végén mindannyian magyarok vagyunk”. Ezért nagyon fontosnak nevezte, hogy amikor kormánypolitikát csinálnak, akkor ne bajnak, hanem inkább erénynek tekintsék, hogy amit csinálnak, az azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak.

„A 14. havi nyugdíjat a tiszás nyugdíjas is megkapja, a gyerekek utáni adókedvezmény dupla összegét a tiszás családok is megkapják, akkor is, ha közben gyaláznak bennünket, és az élethosszig tartó édesanyáknak járó adómentesség mindenkit megillet, akkor is, ha tiszás” – mondta, hozzátéve, hogy a 3 százalékos első otthonteremtési hitel nemcsak a jobboldali fiataloknak jó, hanem a Tiszásoknak is. Azt ígérte: amikor túljutnak a választáson és megalakul a polgári nemzeti kormány, akkor „nagyvonalúnak és nemzeti alapokon álló kormánynak kell majd lennünk, ahogy eddig is voltunk”.



Gyűlöletközösségre nem lehet jövőt építeni!

Orbán Viktor kérdésre válaszolva az ellenfél táboráról is ejtett néhány szót, úgy fogalmazott, az övék egy gyűlöletközösség, arra pedig nem lehet országot, hazát és jövőt építeni.

„Ukrajna ebben a pillanatban haldoklik, elhagyta rengeteg ember, nem tudjuk, hol vannak a keleti határai, a fronton meghal vagy hadirokkanttá válik 4500 ember. Mit kezdünk vele? Egy háborúban álló országot felvenni az Európai Unióba azt jelenti, hogy az egész szövetséget belerántják a háborúba. Nem vagyok az ukránok ellen, kell velük kötni egy stratégiai szövetséget, de ez nem azonos a tagsággal.

Több szavazati joguk lenne, mint nekünk, mert nagyobb ország. Alanyi jogon követelnék a pénzt.

Ha belép az EU-ba, az összes pénzünk elmegy Ukrajnába. Az EU-tagságukat nem támogatom, de egy stratégiai megállapodást igen, amíg betartják a szabályokat. Ki kell maradnunk a háborúból, ez lehetséges, de kell hozzá a hazai támogatottság. Ezért nem lehet ukránpárti miniszterelnöke Magyarországnak” – hangsúlyozta a kormányfő.