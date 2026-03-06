Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, azonban nem kellett sokat várni egy újabb ellenséges ukrán megnyilvánulásra. Ezúttal egy ukrán elemző beszélt arról, hogy hogyan küldenének 120 ezer toborzótisztet hazánkba, akik aztán „becsomagolnák” a magyar férfiakat – hívta fel rá a figyelmet az Ellenpont.

Alekszej Zsulavszkij politikai elemző beszélt arról, hogy Orbán Viktor hiába követeli a Barátság kőolajvezeték újranyitását, ez nem fog megtörténni.