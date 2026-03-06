Csak az alkalomra vár Ukrajna: egy politikai elemző elmondta, hogy szednék össze a magyarokat (VIDEÓ)

Most érkezett: átlépték a határt az „ukrán aranykonvoj” tagjai, örvendeznek Zelenszkijék
„Már biztonságban vannak” – fogalmazott az ukrán külügyminiszter.
Nagyon szeretnék már a katonáinkat a fronton látni.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, azonban nem kellett sokat várni egy újabb ellenséges ukrán megnyilvánulásra. Ezúttal egy ukrán elemző beszélt arról, hogy hogyan küldenének 120 ezer toborzótisztet hazánkba, akik aztán „becsomagolnák” a magyar férfiakat – hívta fel rá a figyelmet az Ellenpont.
Alekszej Zsulavszkij politikai elemző beszélt arról, hogy Orbán Viktor hiába követeli a Barátság kőolajvezeték újranyitását, ez nem fog megtörténni.
Ehelyett Ukrajna inkább Magyarországra küldené az ukrán toborzótiszteket, akik „becsomagolják” a magyar férfiakat, „és ezzel vége is lesz”.
„Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így” – fogalmazott félreérthetetlenül Zsulavszkij.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:
„Vele nem harcolni kell, hanem segíteni amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!” – jegyezte meg Batka Zoltán.
Innentől Trump térfelén pattog a labda.
Igaza lett Szijjártónak, mindenki lapul, de az Európai Unió még mindig hajthatatlan.