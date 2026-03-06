Ft
03. 07.
szombat
ukrán hadsereg Háború Ukrajnában magyar hadsereg Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Csak az alkalomra vár Ukrajna: egy politikai elemző elmondta, hogy szednék össze a magyarokat (VIDEÓ)

2026. március 06. 22:13

Nagyon szeretnék már a katonáinkat a fronton látni.

2026. március 06. 22:13
Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, azonban nem kellett sokat várni egy újabb ellenséges ukrán megnyilvánulásra. Ezúttal egy ukrán elemző beszélt arról, hogy hogyan küldenének 120 ezer toborzótisztet hazánkba, akik aztán „becsomagolnák” a magyar férfiakat – hívta fel rá a figyelmet az Ellenpont.

Alekszej Zsulavszkij politikai elemző beszélt arról, hogy Orbán Viktor hiába követeli a Barátság kőolajvezeték újranyitását, ez nem fog megtörténni.

Ehelyett Ukrajna inkább Magyarországra küldené az ukrán toborzótiszteket, akik „becsomagolják” a magyar férfiakat, „és ezzel vége is lesz”.

„Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így” – fogalmazott félreérthetetlenül Zsulavszkij.

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:

***

 

csulak
2026. március 07. 15:43
ha ez megtortenik, azok a magyarok lojjek le az ukran tiszteket !
Antifleto
2026. március 07. 13:06
Annyira nincs már emberük, hogy lassan a toborzótisztek egymást kezdhetik betuszkolni a furgonba.
londonbaby
2026. március 07. 11:41
milyen front te idióta szopornyicás ukrán törpe csivava ???? az neked a front hogy mennek az Oroszok és lövik szét futás közben a picsátokat ??? szájba nem tudnak, mert a szaros seggeteket látják csak ahogy inaltok előlük
madre79
2026. március 07. 10:45
Nehéz normális ésszel felfogni, hogy ez a patkány mitől ilyen nagypofájú?
