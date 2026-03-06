Most érkezett: átlépték a határt az „ukrán aranykonvoj” tagjai, örvendeznek Zelenszkijék

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy ukrán delegáció indul Budapestre azután, hogy a magyar hatóságok feltartóztattak egy jelentős értékeket szállító ukrán konvojt Magyarország területén. Az ügyben Andrij Pisznij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke a közösségi médiában közölte: helyettese, Olekszij Saban a bank szakértői csapatával sürgősen Budapestre utazik, hogy tisztázza a történteket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután Magyarországon két páncélozott értékszállító járművet állítottak meg. A hatóságok közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik a konvojjal Ausztriából Ukrajna felé tartottak.

Az RBC portál arról számolt be, hogy a magyar hatóságok az érintetteket kiutasítják Magyarországról, miután a gyanú szerint szervezetten vettek részt a pénz- és aranyszállításban. Andrij Szibiha pedig megerősítette a hírt.