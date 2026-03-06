Zelenszkij utasításba adta: az ukránok célkeresztbe vették Budapestet, már útnak is indultak

A jegybankelnök szerint nemzetközi partnereiket és szabályozó hatóságokat is megkeresték, különösen az eurózónában alkalmazott pénzszállítási ellenőrzési szabályok kapcsán. Kijev egyúttal hivatalos magyarázatot vár a magyar hatóságoktól az Oschadbankhoz köthető alkalmazottak őrizetbe vételére.

Mint korábban is írtuk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután Magyarországon két páncélozott értékszállító járművet állítottak meg. A hatóságok közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik a konvojjal Ausztriából Ukrajna felé tartottak.