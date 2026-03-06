Ft
ukrán aranykonvoj olekszij saban magyarország bank akció Volodimir Zelenszkij kijev

Zelenszkij utasításba adta: az ukránok célkeresztbe vették Budapestet, már útnak is indultak

2026. március 06. 14:48

Diplomáciai hullámokat vet az ukrán aranykonvoj. Kijev lépett.

2026. március 06. 14:48
null

Ukrán delegáció indul Budapestre azután, hogy a magyar hatóságok feltartóztattak egy jelentős értékeket szállító ukrán konvojt Magyarország területén. Az ügyben Andrij Pisznij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke a közösségi médiában közölte: helyettese, Olekszij Saban a bank szakértői csapatával sürgősen Budapestre utazik, hogy tisztázza a történteket.

 

Helyettesem, Olekszij Saban a bank csapatával sürgősen Budapestre utazik, hogy tisztázza a helyzetet. Az ügyet folyamatosan figyelemmel kísérjük” 

– írta Pisznij.

A jegybankelnök szerint nemzetközi partnereiket és szabályozó hatóságokat is megkeresték, különösen az eurózónában alkalmazott pénzszállítási ellenőrzési szabályok kapcsán. Kijev egyúttal hivatalos magyarázatot vár a magyar hatóságoktól az Oschadbankhoz köthető alkalmazottak őrizetbe vételére.

Mint korábban is írtuk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután Magyarországon két páncélozott értékszállító járművet állítottak meg. A hatóságok közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak. Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik a konvojjal Ausztriából Ukrajna felé tartottak.

A magyar hatóságok azt is jelezték: az idei évben már több százmillió dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át Magyarországon hasonló tranzitútvonalon.

Az eset gyorsan diplomáciai feszültséget is keltett. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter korábban azt állította, hogy Magyarország „túszul ejtette” a hét ukrán állampolgárt. A magyar hatóságok ugyanakkor később közölték: az érintetteket kiutasítják Magyarországról, miután a gyanú szerint szervezetten vettek részt a pénz- és aranyszállításban.

Nyitókép forrása: TOBIAS SCHWARZ/AFP

