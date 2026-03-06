Itt a videó: így fogta el a TEK az „ukrán aranykonvojt”

Új videót tett közzé Facebook-oldalán Magyarország kormánya az úgynevezett „ukrán aranykonvoj akcióról”, amelyben a hatóságok egy ukrán pénzszállító konvojt kapcsoltak le Magyarország területén.

A felvételen az látható, ahogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei megállítják a két páncélozott pénzszállító járművet, majd intézkednek a konvoj tagjaival szemben.