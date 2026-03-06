Ft
terrorelhárítási központ nav ukrán aranykonvoj akció ukrajna felvétel

Itt a videó: így fogta el a TEK az „ukrán aranykonvojt”

2026. március 06. 14:13

A hatóságok elfogták az ukrán tetteseket – de az ügy még korántsem zárult le.

2026. március 06. 14:13
null

Új videót tett közzé Facebook-oldalán Magyarország kormánya az úgynevezett „ukrán aranykonvoj akcióról”, amelyben a hatóságok egy ukrán pénzszállító konvojt kapcsoltak le Magyarország területén.

A felvételen az látható, ahogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei megállítják a két páncélozott pénzszállító járművet, majd intézkednek a konvoj tagjaival szemben.

A hatóságok korábbi közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak.

Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornokot is. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor Magyarország területén megállították.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, a hét érintett ukrán állampolgárt pedig kiutasították Magyarországról. A most közzétett videó látványos képsorokon mutatja be az akciót: 

a TEK egységei páncélozott járművek és fegyveres biztosítás mellett állítják meg a konvojt, majd őrizetbe veszik az utasokat.

Nyitókép forrása: Képernyőkép

