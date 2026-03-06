Itt a videó: így fogta el a TEK az „ukrán aranykonvojt”

Most érkezett: kiutasították Magyarországról az ukrán pénzszállítókat
Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.
A hatóságok elfogták az ukrán tetteseket – de az ügy még korántsem zárult le.
Új videót tett közzé Facebook-oldalán Magyarország kormánya az úgynevezett „ukrán aranykonvoj akcióról”, amelyben a hatóságok egy ukrán pénzszállító konvojt kapcsoltak le Magyarország területén.
A felvételen az látható, ahogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) egységei megállítják a két páncélozott pénzszállító járművet, majd intézkednek a konvoj tagjaival szemben.
A hatóságok korábbi közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak.
Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornokot is. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajna felé, amikor Magyarország területén megállították.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarországon a törvény mindenkire egyformán vonatkozik.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, a hét érintett ukrán állampolgárt pedig kiutasították Magyarországról. A most közzétett videó látványos képsorokon mutatja be az akciót:
a TEK egységei páncélozott járművek és fegyveres biztosítás mellett állítják meg a konvojt, majd őrizetbe veszik az utasokat.
Nyitókép forrása: Képernyőkép